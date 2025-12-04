Saade vuelve al gobierno Petro, esta vez como embajador: su hoja de vida ya fue publicada

Alfredo Saade fungió como jefe del Despacho de la Presidencia hasta agosto. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Alfredo Saade volverá al gobierno de Gustavo Petro, esta vez como embajador de Colombia en Brasil. Su hoja de vida fue publicada este miércoles en la página de aspirantes de la Presidencia, certificando que hará parte del cuerpo diplomático.

El polémico pastor, quien buscó inicialmente una candidatura presidencial por el Pacto Histórico y salió de su cargo como jefe de despacho del mandatario en agosto por líos en el nuevo esquema de pasaportes, se suma ahora a los nombramientos de corte político de esta administración. Con él, serían más de 46 los jefes de misiones diplomáticas que vienen de esa línea y que, en su mayoría, no cuentan con experiencia en el manejo de las relaciones exteriores.

Saade ya había sonado para ese puesto desde su salida de la Casa de Nariño, sin embargo, con una suspensión provisional de la Procuraduría por “presuntas conductas indebidas” que habría “asumido para presionar la firma del convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes”, eso se frenó. La semana pasada, La W reveló que el exfuncionario ya había recibido el beneplácito de Brasil y que él aceptaría el cargo.

En su paso por el Palacio presidencial, Saade acumuló un poder que lo enfrentó con altos funcionarios. Precisamente, la excanciller Laura Sarabia renunció en medio de un pulso público que se libró entre ambos por el tema de los pasaportes, pues el entonces jefe de despacho había sido nombrado por el mismo presidente como el encargado de adelantar ese proceso, en lugar de la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Saade es abogado con una especialización en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública. En su experiencia laboral, además de su paso por la Casa de Nariño, menciona su paso como representante legal de Muros Caídos (2008 a 2020) y de la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia entre 2016 y 2017. Además, fue contratista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entre 1998 y 2000.

Su aterrizaje en la Presidencia generó ruidos por sus polémicas posiciones alrededor de una constituyente y cerrar el Congreso, así como la reelección del mandatario.

