Gobierno pidió crear "grupo conjunto" para investigar hechos de corrupción en San Andrés

"Primero, que las investigaciones que hoy se adelantan en la isla se manejen desde Bogotá por esa comisión conjunta y se investiguen en conjunto,…

El gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó la creación de "un grupo conjunto que intervenga de inmediato en San Andrés" e investigue a profundidad las denuncias de presunta corrupción. El anuncio lo hizo la secretaria de Transparencia, la exmagistrada Cristina Lombana, quien aseguró que las indagaciones no han sido eficaces y se necesita de la presencia activa de los órganos de control.

"Primero, que las investigaciones que hoy se adelantan en la isla se manejen desde Bogotá por esa comisión conjunta y se investiguen en conjunto, teniendo en cuenta el modus operandi mediante el cual se han tomado la contratación pública los corruptos. No desconfiamos de los isleños, sino de los tentáculos corruptos que interfieren en los organismos de control en la isla. Hay que proteger esos procesos de las presiones y las influencias locales que han impedido que avancen", precisó la funcionaria.

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El llamado fue para la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. A la primera solicitó ejercer su "poder preferente" y a la segunda su "control excepcional", que llamó "herramientas que la ley les da precisamente para situaciones como esta, cuando el control local no es suficiente". Además, insistió en que se conforme un "grupo especial de investigación por fuera de la isla, que reúna todos estos hechos dispersos, los analice en conjunto y les dé la rapidez que la comunidad está reclamando y que el país exige".

¡EN SAN ANDRÉS SE ACABÓ EL REINADO DE LA CORRUPCIÓN!



Por instrucción directa del presidente Abelardo De La Espriella, desde la Secretaría de Transparencia se solicitó una intervención inmediata y articulada de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar las… pic.twitter.com/AZGpu3DYtg — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 18, 2026

"Compran las elecciones financiando campañas políticas que son garantizadas con la contratación pública, que es el botín del entramado corrupto. Influyen en quién llega a los cargos y deciden qué se contrata, con quién y por cuánto. Las gobernaciones y las alcaldías dejan de ser del pueblo y empiezan a ser de los feudos políticos y los contratistas corruptos. Y luego llega el paso más grave: la captura de los organismos de control. Cuando quienes deberían vigilar ya no vigilan, cuando las denuncias no avanzan y los procesos se quedan quietos, el círculo se cierra", añadió Lombana.

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El anuncio de la Secretaría de Transparencia llega el mismo día que se conoció el "regaño" del presidente De la Espriella a dos figuras de la política sanandresana. En su paso por el archipiélago en las últimas 72 horas, el jefe de Estado habló directamente con la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz (Partido Liberal) y las señaló de presuntos manejos irregulares de la contratación pública: "No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso".

"Quiero que sepan que estoy enterado de todo lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar, pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos", les dijo De la Espriella.

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A su vez, tanto Ordóñez como Jay-Pang negaron cualquier tipo de implicación en presuntos hechos de corrupción, así como de haber movilizado a sus bases para protestar en contra de la intervención que ordenó la Superintendencia de Salud en el hospital departamental de San Andrés. En el caso específico de la representante a la Cámara —a quien De la Espriella dijo que "toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación"—, solicitó al mandatario adelantar las investigaciones pertinentes y aseveró que no habría nada que la vinculara con los hechos que mencionaba.

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