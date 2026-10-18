Canciller cerró su visita a Israel y marcó giro en la política exterior con De la Espriella

En el último punto de su agenda en ese país, Bula sostuvo un encuentro con Isaac Herzog, el presidente…

La visita del canciller Omar Bula a Israel marcó el cambio definitivo en la relación entre Colombia y ese país. Además del estrechón de manos entre el ministro de Relaciones Exteriores y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hubo otras movidas que sellaron los recién reconstruidos lazos bilaterales entre ambos gobiernos, como la apertura de una nueva embajada y los compromisos para profundizar la cooperación en materia de seguridad.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En el último punto de su agenda en ese país, Bula sostuvo un encuentro con Isaac Herzog, el presidente de Israel, y allí se ratificó el compromiso de ambas partes para "fortalecer los vínculos políticos, diplomáticos y de cooperación entre los dos Estados". Eso estará enfocado, principalmente, en "áreas estratégicas para el desarrollo y la seguridad de ambos países".

Publicidad

Sugerimos: Citarán a mincultura a debate de control político por polémica sobre Museo Nacional

En su cuarto día de visita oficial a Israel, el canciller de Colombia, @omarbula, sostuvo un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog, para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



La reconstrucción de los vínculos diplomáticos y la apertura de la… pic.twitter.com/1q8SHBs6Q8 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 16, 2026

Previamente, el jefe de Exteriores del gobierno de Abelardo de la Espriella había explicado que buscarían "ampliar las capacidades de cooperación en seguridad e inteligencia y enfrentar amenazas transnacionales que afectan al país". Parte de eso se reflejaría en "la cooperación en inteligencia estratégica, la lucha contra organizaciones terroristas y criminales, las capacidades en ciberseguridad, el intercambio de información para combatir redes de financiación ilícita y la prevención del acceso de estructuras criminales a sistemas internacionales de armamento, tecnología y lavado de activos".

En esta visita, se reafirmó ese mensaje en sus encuentros con Netanyahu, Herzog y el canciller israelí, Gideon Sa’ar. Pero más allá de eso, también se dieron otras pistas sobre el rumbo que tomará esa relación. Por ejemplo, la apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén sirvió como el reconocimiento de este gobierno a la soberanía de Israel sobre esa ciudad —lo ha hecho, además, con los Altos del Golán— y también como el cumplimiento de una promesa que le había hecho el mismo De la Espriella a altos funcionarios de ese país.

Le puede interesar

Le puede interesar: Oposición se reorganiza en era De la Espriella y alista nuevas protestas | La Mesa Redonda

“Defendemos la vida. Defendemos la esperanza. Y estamos dispuestos a luchar contra los bárbaros. Valoramos profundamente a quienes permanecen a nuestro lado. Y Colombia está a nuestro lado”, aseguró el primer ministro israelí en el evento de la apertura de la misión diplomática, donde se vio con Bula.

Incluso ese viaje del ministro de Exteriores, vino de la mano con medidas que han sido anunciadas previamente. Entre ellas está el restablecimiento de la exención recíproca de visado para viajeros con fines turísticos y la reactivación de mecanismos de cooperación bilateral enfocados, entre otras cosas, en la seguridad.

🇨🇴🤝🇮🇱 “Colombia está de pie con nosotros”, afirmó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (@netanyahu), durante la recepción oficial por la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, en la que participó junto al canciller @omarbula



La apertura cumple una… pic.twitter.com/DSDPkoE9H5 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 14, 2026

Lea también: De la Espriella lanzó pullas contra gobernadora y congresista de San Andrés, ¿qué les dijo?

Desde Jerusalén fue, además, donde Bula anunció que Colombia se retiraría del Grupo de La Haya, fundado con el objetivo de emprender "acciones colectivas a través de medidas legales y diplomáticas coordinadas a nivel nacional e internacional" para "exigir responsabilidades a Israel por sus graves violaciones del derecho internacional contra el pueblo palestino". De acuerdo con el ministro, se trata de una organización creada "para aislar y atacar" a ese país.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.