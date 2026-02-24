Petro firmó iniciativa para convocar una Asamblea Constituyente en el consejo de ministros

El presidente Gustavo Petro firmó la iniciativa para convocar una constituyente. A su lado, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: Ovidio Gonzalez S

En medio de un consejo de ministros que se desarrolló este martes en Cartagena, el presidente Gustavo Petro firmó la iniciativa ciudadana para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En la reunión de altos funcionarios en la que se habló de las medidas para combatir el frente frío en algunas zonas del país, el gabinete también hizo lo propio.

A través de las redes sociales de la Presidencia, se conoció que además del mandatario, la directora del Dapre, Nhora Mondragón Ortiz; el jefe de despacho, José Raúl Morneo, así como los ministros de Minas (Edwin Palma), Educación (Daniel Rojas), Vivienda (Helga María Rivas), Culturas (Yannai Kadamani), Comercio (Diana Morales) y Hacienda (Germán Ávila) también firmaron la iniciativa.

Durante el Consejo de Ministros, el Presidente @petrogustavo y el gabinete firmaron la solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha estado desde el primer día respaldando la iniciativa. En el acto de inscripción del comité ante la Registraduría, hizo presencia y desde allí aseguró que la iniciativa tendría todo el respaldo del “Gobierno del cambio”. Además, se espera que con la instalación del nuevo Congreso se presente el proyecto para hacer la convocatoria.

El pasado 30 de enero, la organización electoral le dio el visto bueno a la inscripción del comité que integran nueve personas y, con ello, empezó la recolección de firmas. Para que sea aprobada, se necesitan cerca de 2′050.000 apoyos, lo que corresponde al 5 % del censo nacional. La meta es que se puedan lograr tres millones de firmas, mientras que Petro ha planteado que fueran 10 millones.

El jefe de Estado ha sido el principal impulsor de esa iniciativa. Hace casi dos años planteó por primera vez la posibilidad de una constituyente y volvió a retomar esa idea en los últimos meses, señalando un “bloqueo institucional” en contra de su administración y como una vía para “profundizar las reformas sociales”. Eso sí, ha dejado claro que esta sería de “iniciativa popular” y “cualquier ciudadano(a) (...) [podría] hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”.

No han sido pocas las críticas que ha recibido la Casa de Nariño por apoyar esta iniciativa que transcurre en pleno calendario electoral. Paralelo a la recolección de firmas, ocurrirán las elecciones legislativas de este 8 de marzo—en las que también se votarán la Gran Consulta, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones—, así como la primera vuelta presidencial (31 de mayo) y, si la hay, también la segunda (21 de junio).

