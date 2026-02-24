Ya hay nueva viceministra en la Cancillería, ¿cuáles serán sus funciones?

La nueva viceministra de Asuntos Consulares, Paula Andrea Cerón, se posesionó este lunes. Foto: Cancillería

Este lunes se oficializó la llegada de Paula Andrea Cerón Arboleada como viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. El puesto, creado en los últimos meses, como lo fue el mismo viceministerio, tendrá a su encargo las direcciones que supervisarán la expedición de pasaportes.

Sin embargo, desde sindicatos y asociaciones han prendido las alertas por los posibles “riesgos jurídicos” que conllevaría el nombramiento de Cerón, quien no hace parte de la carrera diplomática. De acuerdo con Asodiplo, “no hicieron las consultas a tiempo con las organizaciones gremiales de la Cancillería”, un paso esencial y previo a la publicación del nuevo manual de funciones, publicado el pasado 27 de enero. Eso sí, han sido claros que, si bien aplauden la creación de esa nueva dependencia —lo califican como “esencial” y lo ven “de manera positiva”—, hay ciertas fallas que no permitirían su entrada en funcionamiento.

Colombia pone en marcha una nueva etapa de su política migratoria. Paula Andrea Cerón Arboleda asumió como viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, un cargo clave para fortalecer la atención, la protección y la garantía de derechos de las… pic.twitter.com/WZPD0EC5qo — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 23, 2026

En todo caso, son varias las funciones que entrará a cumplir la viceministra, quien es abogada y administradora de empresas, con una especialización en derecho constitucional y derecho administrativo; así como una maestría en Gestión Pública. A su mando tendrá dos direcciones: la de Política, Asuntos Migratorios y Protección Internacional; y la de Servicios Consulares, Vinculación de la Diáspora y Retorno.

Y es en la segunda donde estarán labores como, por ejemplo, “dirigir y coordinar la expedición de pasaportes”. En el artículo 4 del decreto 1081 del 15 de octubre de 2025, se define que, además de eso, esa dirección también podrá “expedir los pasaportes diplomáticos y oficiales e instruir y supervisar a las entidades que el Ministerio de Relaciones Exteriores determine en el proceso de expedición de pasaportes, de conformidad con los convenios que se suscriban sobre la materia”.

Entre otras cosas, Cerón ahora será la encargada de “liderar la política de gestión consular y migratoria del Estado colombiano”, así como “definir los requisitos de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, las condiciones y requisitos para el otorgamiento de visas”.

Su llegada ocurre en un momento clave. Pasará a hacer parte del equipo de la canciller Rosa Villavicencio, del que actualmente hacen parte el viceministerio de Relaciones Exteriores (hoy en cabeza de Juana Castro) y el de Asuntos Multilaterales (que lidera Mauricio Jaramillo Jassir).

Pero más allá de eso, tendrá que estar supervisando el nuevo esquema de pasaportes que el Estado colombiano pondrá a funcionar a partir del 1 de abril, días antes del final de la urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons.

Este es el decreto completo con el que se creó el viceministerio:

