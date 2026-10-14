Presidente del Congreso pide a fiscal indagar denuncias sobre magnicidio de Miguel Uribe

"Como presidente del Senado, solicito respetuosamente que la Fiscalía adelante todas las actuaciones necesarias para verificar esta información y agotar las líneas de…

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que indague a profundidad las declaraciones de la viuda del asesinado precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. En la misiva, el senador del Centro Democrático aseguró que ponía a "disposición de las autoridades competentes toda la colaboración institucional".

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

"Como presidente del Senado, solicito respetuosamente que la Fiscalía adelante todas las actuaciones necesarias para verificar esta información y agotar las líneas de investigación correspondientes, con plena observancia del debido proceso y la reserva legal", se lee en el documento.

Publicidad

Sugerimos: Marchas hoy 14 de octubre EN VIVO: así van las protestas convocadas por la oposición

Las declaraciones a las que se refiere Henríquez son de la viuda de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona. En entrevista con Noticias Caracol, afirmó que "la orden del magnicidio salió desde el Congreso de la República" y la plata para concretarlo, "desde Venezuela". De acuerdo con Tarazona, esa información ya está en manos de la Fiscalía "con todos los protocolos debidos".

Tarazona también ha sido clara en pedir rapidez para las investigaciones. Según dijo, atribuirle únicamente el asesinato a la Segunda Marquetalia "es un enunciado muy gaseoso" y "no dice absolutamente nada", pues si bien el grupo criminal hace parte del "aspecta material" no es "determinador del magnicidio". En esa línea, apuntó que era crucial conocer los resultados de las indagatorias a alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera que fue extraditado a Estados Unidos por el presidente Abelardo de la Espriella.

Le puede interesar

"El país, la familia de Miguel Uribe Turbay y quienes compartimos con él su vocación de servicio merecemos conocer toda la verdad. No puede quedar ninguna duda sobre quiénes planearon, financiaron y ordenaron este magnicidio", indica Henríquez en la misiva. Además, pidió "la mayor celeridad" y apuntó que "si resulta alguien del Congreso implicado, tiene que caerle todo el peso de la ley".

Le puede interesar: Presidencia ordenó a funcionarios "cumplir horarios institucionales aplicables" en marchas

Una solicitud similar dio el mandatario en un evento en conmemoración a Uribe Turbay la semana pasada. Desde allí, aseguró que comparte la posición de Tarazona de que el asesinato es un "crimen de Estado" y agregó que el crimen "no puede quedar impune y no quedará impune en [su] gobierno".

"La verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo ni en quienes participaron materialmente en la ejecución del crimen. La justicia ha avanzado y ha logrado reconstruir una parte importante de la estructura que intervino en el magnicidio, pero siguen pendientes interrogantes fundamentales: ¿quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay?", precisó.

Incluso, fue más allá y señaló al gobierno del expresidente Gustavo Petro de no darle las garantías al asesinado precandidato: "Si a alguien le servía la muerte de Miguel, era el régimen que denunciaba". Y aseguró que la Policía, los organismos de inteligencia y las instituciones del Ejecutivo que tienen parte en esa investigación "tienen la orden desde el primer día" de tratar ese asunto con "importancia nacional".

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que en su gobierno la oposición tendrá todas las garantías para ejercer sus derechos políticos. El jefe de Estado aseguró que "la oposición tiene plena libertad de criticarme, cuestionar mis decisiones, enfrentar mis iniciativas y… pic.twitter.com/nsY9TQaQ9b — El Espectador (@elespectador) October 8, 2026

Lea también: Mundo político reacciona al decreto para regular las protestas: estos son los puntos clave

A eso se suma que 24 horas antes, el Centro Democrático había presentado ante órganos de control y la Fiscalía para que se adelantaran investigaciones tras las declaraciones de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez sobre una presunta reunión en octubre de 2025 para "promover declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros dirigentes como el actual presidente Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras (Q.E.P.D.)". El partido uribista solicitó establecer si "se utilizaron entidades y recursos públicos para perseguir políticamente" al expresidente.

"Según Rodríguez, el encuentro, realizado en Valledupar con la participación de exjefes de las AUC designados como gestores de paz, habría tenido como propósito desprestigiar a contradictores políticos del Gobierno Petro. No puede pasar por alto que el encuentro se gestó justamente durante los mismos días que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez", precisó la colectividad.

¿Qué se sabe del asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Uribe Turbay fue víctima de un atentado en el parque El Golfito, ubicado en Modelia (Bogotá). Pasó 65 días internado en la Fundación Santa Fe antes de su fallecimiento en horas de la madrugada del 11 de agosto de 2025. Nueve personas han sido capturadas por su participación en el crimen, pero se mantiene abierta la investigación para dar con el autor intelectual del crimen.

Entre los capturados, solo Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, ha dado pistas sobre los responsables. El pasado marzo fue condenado a 22 años de prisión tras aceptar que fue el puente entre la Segunda Marquetalia comandada por alias “Iván Márquez” y una organización criminal llamada “Plata o Plomo” que, dijo, coordinó la logística del crimen y ejecutó el atentado.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.