Así ocurrieron el madrazo y las disculpas de Robledo a los Galán

La plenaria mixta del Senado escuchó las palabras de Robledo y cómo nombró a los hermanos Galán.

Como los que se han escuchado en ocasiones anteriores, un nuevo madrazo hizo parte de una sesión del Congreso de la República. Esta vez, el micrófono abierto fue el del senador Jorge Enrique Robledo, quien tuvo que cerrar rápidamente su dispositivo para que no se escapara una palabra más.

¿La razón? El madrazo que estaba dando, dirigido a Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, sus compañeros de la recién renombrada Coalición Centro Esperanza, la alianza electoral con la que ellos y otros políticos aspiran hacerse a la Casa de Nariño en las elecciones de 2022.

El escenario fue el siguiente: durante la plenaria mixta del Senado, de este martes, el congresista de Dignidad se refirió con una grosería a los hermanos Galán. Y, aunque no se escucha muy bien el audio, al parecer se estaba refiriendo a las listas al Congreso para los comicios del próximo año.

Cabe recordar que el Nuevo Liberalismo, partido de los Galán, decidió hace poco que para la elección al Senado llevará una lista cerrada y cremallera, dejando de lado la posibilidad que había de construir una lista con los miembros de la Coalición Centro Esperanza.

Así ocurrió el momento incómodo:

Tras la situación, Robledo se disculpó en Twitter para que el incidente no causara mayores daños de una coalición electoral que tan solo hace dos días se consolidó en el gran cónclave de centro, con la adhesión de Alejandro Gaviria.

El senador Robledo escribió: “Lamento que una charla privada y de tono coloquial se haya vuelto pública, con lo que inmerecidamente maltraté a Juan Manuel Galán y a Carlos Fernando Galán, a quienes les presento excusas. Espero que este incidente no deteriore las cordiales relaciones políticas que hemos construido”.

El insulto no pasó a mayores. De hecho, tanto Juan Manuel como Carlos Fernando le expresaron al senador que no había problema con ese desliz. “Fresco Senador Robledo, a quién no se le ha salido un madrazo. ¡Siempre adelante!”, manifestó el concejal del Nuevo Liberalismo.

La respuesta del precandidato fue parecida e, incluso, se refirió a la nobleza de Robledo al reconocer su error de forma inmediata. “Disculpas aceptadas apreciando Jorge Enrique, reconocer equivocaciones, enmendar el error es de valientes y revela su nobleza. ¡Ni un paso atrás!”.