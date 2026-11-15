El jefe de Estado exigió la salida del funcionario luego de que se confirmara que obtuvo una especialización en Alta Gerencia en la Universidad del Magdalena en un proceso de dos meses, tras homologar casi el 90 % de los créditos por su experiencia laboral.

Con la salida del Jaime Vives de la dirección de Coljuegos —ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella este domingo— ya van más de 10 relevos en el alto gobierno durante la primera parte de la actual administración y motivados por diferentes circunstancias.

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Así se ha movido el equipo de Gobierno entre salidas y pedidos de renuncia

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“Se nota que el doctor Vives no me conoce”, escribió el mandatario en su cuenta de X. En el mensaje, cuestionó que el funcionario hubiera actuado de esa manera pese a las directrices que, según dijo, había impartido a su equipo de Gobierno. Luego fue explícito sobre su decisión: “Vives tiene que irse de la dirección de Coljuegos”. El caso lo reveló La Silla Vacía.

Esta misma semana también se conoció el pedido de renuncia de Jaime Uribe Tamayo como gerente del Fondo Milagro. La dimisión le fue solicitada luego de que el Pacto Histórico —principal partido de oposición— demostrara que se destinaron cerca de COP 765 millones para los salarios de 27 cargos de esa entidad.

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De la Espriella designó en ese puesto al exministro Luis Felipe Henao, quien este fin de semana se declaró listo para comenzar con el liderazgo de esa instancia.

A esta lista se suma Elizabeth Blandón Bermúdez, a quien la Casa de Nariño declaró insubsistente el pasado 9 de noviembre. La ahora exfuncionaria era la directora del Icfes y, tras su salida, se designó en encargo a Maribel Cristina Castro.

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Justo cuatro días antes —el 5 de noviembre— se conoció la renuncia de Germán Calderón España a la jefatura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En corrillos judiciales se habla de una eventual aspiración a una magistratura de alguna de las cuatro altas cortes; voces cercanas al jurista han mencionado el Consejo de Estado.

Entre los retiros que se han dado por decisión personal u orden directa del Gobierno también están Germán Miranda, quien salió de la Dirección Nacional de Bomberos; Ricardo Valencia, cuya declaración de insubsistencia lo sacó del Dane; y Carlos Montoya, exfuncionario que solo estuvo tres días al frente de Colpensiones.

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Otro de los ajustes del alto Gobierno se dio en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), donde se tumbó por instrucción presidencial el nombramiento de Camilo Noguera Pardo como director y, de paso, se ordenó la salida de Javier Enrique Estrada, quien estaba en calidad de encargado al frente de la entidad. El tema se relacionó con modificaciones al manual de funciones para presuntamente viabilizar la llegada de los dos.

A nivel del gabinete está la renuncia que De la Espriella le pidió al ahora exministro del Interior Rodrigo Lara, quien salió del cargo tras el revés legislativo que llevó a que el presupuesto de 2027 se expidiera por decreto. Lo reemplazó Alejandro Ordóñez.

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En este grupo figura Viviane Morales, cuya renuncia al Ministerio de Educación se hizo pública el pasado 7 de septiembre tras solo un mes en el cargo; fue reemplazada por Ilva Myriam Hoyos. En todo caso, luego regresó al Ejecutivo como comisionada de Paz.

Otros casos son los de Magda Yolima Amaya, quien salió de la Secretaría General de Ministerio de TIC por haber trabajado con la administración pasada. También salieron de viceministerios Camilo Noguera y Gledy María Foliaco (Educación); Armando José Cuello (Energía); Juan Carlos Díaz (Defensa); y Carlos Gechem y Jorge Roa (Interior).

Se nota que el doctor Vives no me conoce.



Creer que se puede actuar de esta manera en mi gobierno y pensar que yo voy a permitirlo evidencia la absoluta desconexión de este funcionario con la realidad y con las directrices claras que he impartido.



¡EN MI GOBIERNO NADIE TIENE… pic.twitter.com/4zBnzIWaGd — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 15, 2026

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