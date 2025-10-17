“La embajada se cuidó como prometí”: Petro rechazó ataque con flechas a policías

La Casa de Nariño de Gustavo Petro había emitido un comunicado esta semana con el que se comprometió "a garantizar los derechos de las personas y del movimiento social participantes de las protestas”. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a las protestas del “Congreso de los Pueblos” que sacuden a Bogotá y rechazó un hecho que ocurrió en horas de la tarde de este viernes. En su declaración subrayó, en todo caso, que ha cumplido con su promesa de cuidar la Embajada de Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, rechazó que un “grupo más radical” haya “agredido a la Policía” con flechas. La situación a la que se refiere se conoció en redes sociales, con integrante de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antiguamente ESMAD.

Sugerimos: Volvió a subir el salario de los congresistas y quedó en COP 52 millones

“Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EE. UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el ‘Congreso de los Pueblos’ para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la Policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas”, aseguró.

Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EEUU en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el "Congreso de los Pueblos" para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la.embajada con varios jóvenes heridos con flechas.



La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 17, 2025

Le puede interesar: Cancillería dejó en firme la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios

El mandatario enfatizó en que “Colombia cumple los tratados internacionales”, refiriéndose a la protección para la embajada que encabeza el encargado de negocios John McNamara. La declaración viene después de que varios roces con el gobierno de Donald Trump, especialmente en lo que se refiere al acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, y los ataques con misiles a embarcaciones en el Caribe.

“Un crimen de guerra, una agresión internacional contra una zona de paz, que es el Caribe”, aseguró esta tarde en su discurso en el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional para la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

Lea también: Estas son las últimas movidas que han tocado las elecciones de 2026

Este mismo viernes, la canciller Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno pediría “clarificar” las muertes ocurridas en esos ataques, que ya van en 33.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.