“La embajada se cuidó como prometí”: Petro rechazó ataque con flechas a policías

El presidente Gustavo Petro recalcó que había cumplido con ordenar “el máximo cuidado” con la misión diplomática de los Estados Unidos en Bogotá. Además, criticó que las acciones hayan sido posteriores al alcance de un acuerdo con el “Congreso de los Pueblos”.

Redacción Política
17 de octubre de 2025 - 11:26 p. m.
La Casa de Nariño de Gustavo Petro había emitido un comunicado esta semana con el que se comprometió "a garantizar los derechos de las personas y del movimiento social participantes de las protestas”.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a las protestas del “Congreso de los Pueblos” que sacuden a Bogotá y rechazó un hecho que ocurrió en horas de la tarde de este viernes. En su declaración subrayó, en todo caso, que ha cumplido con su promesa de cuidar la Embajada de Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, rechazó que un “grupo más radical” haya “agredido a la Policía” con flechas. La situación a la que se refiere se conoció en redes sociales, con integrante de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antiguamente ESMAD.

“Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EE. UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el ‘Congreso de los Pueblos’ para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la Policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas”, aseguró.

El mandatario enfatizó en que “Colombia cumple los tratados internacionales”, refiriéndose a la protección para la embajada que encabeza el encargado de negocios John McNamara. La declaración viene después de que varios roces con el gobierno de Donald Trump, especialmente en lo que se refiere al acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, y los ataques con misiles a embarcaciones en el Caribe.

“Un crimen de guerra, una agresión internacional contra una zona de paz, que es el Caribe”, aseguró esta tarde en su discurso en el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional para la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

Este mismo viernes, la canciller Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno pediría “clarificar” las muertes ocurridas en esos ataques, que ya van en 33.

Por Redacción Política

N63(uq7ba)Hace 13 minutos
Petro deberá responder ante los tribunales de USA por su apoyo al cartel de los soles, al tren de Aragua y el ataque que están realizando a la embajada.
N63(uq7ba)Hace 14 minutos
Todos sabemos en Colombia y en USA que es Petro el que trajo a sus muchachos a atacar la embajada de los Estados Unidos.
N63(uq7ba)Hace 15 minutos
Petro trae y orquesta el caos y la anarquía, y ahora sale a posar de defensor del Otden, los gringos No son bobos y saben que Petro y sus muchachos son los que pretenden atacar la Embajada, Petro muy pronto estará frente a tribunales nacionales e internacionales respondiendo.
Carlos Sánchez(94518)Hace 17 minutos
Ahora negarán que fueron los indígenas y dirán que fueron fuerzas externas (con flechas) que infiltraron la pacífica protesta del nuevo resguardo de la UN, hay van los alcances de exhibir espada y bandera de guerra, que gran LOGRO del GOBIERNO DEL CAMBIO y aún así quieren seguir en el poder. Hay que detenerlos y juzgarlos por la justicia ordinaria /no con jurisdicción indígena/ es intento de homicidio efectuado fuera de sus territorios. Los Derechos Humanos buscan respetar la vida, inquilino.
