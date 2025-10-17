Volvió a subir el salario de los congresistas y quedó en COP 52 millones

Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A partir de esta semana, los congresistas colombianos comenzarán a recibir un pago de 37 salarios mínimos mensuales vigentes. Así lo dejó fijo un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariella del Socorro Barragán.

Un aumento del 7 % (COP 3′360.000) hará que lo devengado mensualmente por senadores y representantes a la Cámara pase de COP 48,1 millones a más de COP 52 millones (52′669.500). La medida había sido anunciada desde abril, con el acuerdo entre el Gobierno nacional y las centrales sindicales que toca a los servidores públicos, entre los que están los congresistas.

"Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”, establece el artículo 123 de la Constitución Política.

De acuerdo con el decreto, el reajuste comienza a regir desde el 1 de enero y es de carácter retroactivo, es decir, aplica para todos los salarios que ya sido pagados. “Las Oficinas de Pagaduría de la Honorable Cámara de Representantes y del Honorable Senado de la República expedirán la certificación detallada de los emolumentos que, en virtud del reajuste salarial fijado en el presente decreto, devenguen los miembros del Congreso para la vigencia fiscal del presente año”, se lee en el documento.

Además, establece que la medida se toma después de que el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, emitiera un certificado con el que se reajusta la asignación a los miembros del Congreso. Precisamente esta semana se aprobó el presupuesto general para 2026, que vio un incremento en el monto asignado al Congreso.

