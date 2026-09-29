Pacto Histórico definió dirección nacional y fijó congreso de cara a las regionales

En una foto, el exmandatario señaló que las nuevas cabezas del movimiento son el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Felipe Harman; el senador Alberto Benavides; las exsenadoras Gloria…

Este lunes el Pacto Histórico tuvo una reunión clave de cara a las elecciones regionales y al congreso que convocarán en los próximos meses para definir la estructura interna de la colectividad. El expresidente Gustavo Petro, quien asumió el liderazgo de la colectividad, anunció la conformación de una nueva dirección y las apuestas para las regionales.

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En una foto, el exmandatario señaló que las nuevas cabezas del movimiento son el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Felipe Harman; el senador Alberto Benavides; las exsenadoras Gloria Flórez y María José Pizarro. En la foto no está el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, quien también asumió parte del liderazgo de la nueva oposición, pero sí aparece quien fue su gerente de campaña, Antonio Peñaloza.

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Esta es la dirección del Pacto Histórico provisional



Se convoca la elección popular de delegados para la configuración democrática del Movimiento Pacto Histórico



La votación será abierta, cualquier persona puede participar y votar en cualquier lugar del país, en las mesas… pic.twitter.com/ssZLhFXpa1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 29, 2026

Esa dirección será la encargada, entre otras cosas, de la organización del congreso que será citado en los próximos meses. Sobre eso, el expresidente también hizo un anuncio y señaló que, a partir de este mismo lunes, "se convoca la elección popular de delegados para la configuración democrática del Movimiento Pacto Histórico".

"La votación será abierta, cualquier persona puede participar y votar en cualquier lugar del país, en las mesas electorales, cualquier persona se puede afiliar al movimiento, siempre que esté de acuerdo en el programa progresista del movimiento y la lucha por la democracia y la justicia social en Colombia", agregó.

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El partido de izquierdas había dicho que presentaría tanto a la Registraduría como al Consejo Nacional Electoral (CNE) un oficio solicitando la realización de una consulta para la elección de esos delegados. Sin embargo, El Espectador conoció que también se evalúa la posibilidad de que esta se realizara virtualmente, pero sobre ambas consideraciones hay dudas por los altos costos y, sobre todo en el caso de la segunda, la forma para dar garantías a todos los participantes.

Mientras eso se define, Petro fue informó que se crearán tres "equipos especiales" en la colectividad. El primero estará encargado de la "investigación del fraude electoral" y exigirán "que el candado Hash que impide la modificación de un documento PDF, como ordena la ley, sea reincorporado a los formularios E14 como ordena la ley". Todos estos temas son parte de las denuncias que hizo el entonces mandatario en medio de las elecciones presidenciales y que han sido desestimadas por organismos internacionales.

Sumado a ese, estarán uno para la defensa jurídica de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, así como uno "comunicacional". Este último, de acuerdo con el líder del Pacto, tendrá la tarea de "enfrentar el efecto de las granjas de bots que apoyan" al jefe de Estado.

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El expresidente ha sido quien ha tomado el liderazgo de la oposición. Sin embargo, todavía se está a la espera de cómo será el congreso en el que también se tocarán las diferencias internas que se mantienen en el Pacto Histórico y que, entre otras personas, han tenido a la senadora Carolina Corcho como una de las caras que pide un modelo de "tendencias" para el funcionamiento interno de la colectividad.

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