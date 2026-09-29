Gómez es una de las figuras más cercanas a De la Espriella, según lo confirman fuentes del partido, pero también ha sido el centro del choque del "abelardismo" con el uribismo….

Dos senadores de Salvación Nacional llegaron este martes a la Casa de Nariño para una cita con el presidente Abelardo de la Espriella. El director del partido, Enrique Gómez, y la congresista Sara Castellanos se presentaron en el Palacio presidencial en medio de los choques del partido que funciona como el brazo legislativo del jefe de Estado y el Centro Democrático.

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De la Espriella citó a senadores de Salvación Nacional en medio de choques con el uribismo

Gómez es una de las figuras más cercanas a De la Espriella, según lo confirman fuentes del partido, pero también ha sido el centro del choque del "abelardismo" con el uribismo. Tan solo este lunes, la agrupación liderada por el expresidente Álvaro Uribe rechazó "las constantes descalificaciones y la actitud displicente" del senador de Salvación Nacional. Incluso, insistió en que se trata de una "visión sectaria" para "dividir a los colombianos entre buenos y malos".

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"No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos", se lee en una publicación de la colectividad.

Sobre Enrique Gómez:



El Partido Centro Democrático ha sido la principal fuerza de renovación política en Colombia, defendiendo la seguridad, la inversión privada, la economía fraterna, la política social y la austeridad del Estado.



Tanto el expresidente Álvaro Uribe como… — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 28, 2026

Ese mismo mensaje fue amplificado en otro comunicado emitido hace algunas horas. Allí, el partido señaló no le "interesa acuerdo alguno con Enrique Gómez". Y, sumado a eso, insistió en que "el Centro Democrático es un partido firme en sus convicciones y principios".

Hasta el momento, el senador no ha respondido directamente. Sin embargo, en el pasado sí ha sido crítico de las posiciones del uribismo y ha planteado que existen “diferencias de fondo en el rol funcional del Estado, en el crecimiento desaforado del Estado y los impuestos y en visiones de país".

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Este mismo martes, se vio otro de los resultados de este choque, pero esta vez a título del director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco. En un debate de control político, los representantes uribistas Pedro Alejandro Murcia Lamprea, Manuel Alexander Pérez y Jonathan Fernando Pineda cuestionaron las posiciones que tomó el funcionario en campaña. En los meses previos a la elección, fue un actor digital clave para impulsar la candidatura de De la Espriella y calificó a ese bloque político de "fresas" y "tibios".

"Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña. Obedecieron a temas de campaña. No es mi postura personal, ni mi postura profesional y tan siquiera mi postura ideológica. Tengo clarísimo el ser humano que soy y la dignidad que represento en la UNP. Pido mil disculpas a quien se pudiera sentir ofendido por esos comentarios", dijo Blanco.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, pidió disculpas al Centro Democrático por comentarios en medio de la campaña presidencial con los que que se refirió a la colectividad uribista como "tibios" y "fresas", insinuando, además, que ese partido podría dar… pic.twitter.com/yhl827Fwqc — El Espectador (@elespectador) September 29, 2026

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Los choques ponen en duda el mantenimiento de la coalición oficialista. En todo caso, varios ministros se han reunido con la bancada uribista y el mismo jefe de la cartera encargada de la política, Rodrigo Lara, ha dicho que se tratan de discusiones "normales" dentro del Congreso.

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