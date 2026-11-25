Por el momento, Enrique Vargas Lleras (hermano del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras) y Fuad Char, el patriarca de esa casa política del Atlántico, continúan siendo los codirectores de la colectividad. Sin embargo,…

El partido Cambio Radical está organizando sus apuestas de cara a las elecciones regionales de 2027. Este miércoles fue citado un cónclave en la sede de la colectividad en Bogotá, en el que comenzaron a definirse las fuerzas de los sectores de los Char y de los Vargas Lleras para poner candidatos en las territoriales.

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Por el momento, Enrique Vargas Lleras (hermano del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras) y Fuad Char, el patriarca de esa casa política del Atlántico, continúan siendo los codirectores de la colectividad. Sin embargo, en esa reunión a puerta cerrada se plantearon dos posibles cambios.

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Una de esas apuestas fue la posibilidad de que la dirección la asumieran dos personas con cargo activo y con contacto más directo con la política. Si eso se llegara a concretar, serían elegidos el senador Gonzalo Baute y el representante Julio César Triana, quienes actualmente fungen como los voceros de sus respectivas corporaciones legislativas.

En reunión de bancada @PCambioRadical junto a nuestro máximo líder @CharAbdalaFuad . ¡Siempre pensando en la gente! pic.twitter.com/R8kmpfRew1 — Gonzalo Baute (@GonzaloBaute) November 25, 2026

Otra de las apuestas es que haya un director único que tome decisiones. Quienes tomarán la decisión sobre ese punto serán las siete personas que integran actualmente el comité central: además de Char y Vargas Lleras, en ese grupo también están Germán Córdoba (exdirector del partido) y Santiago Pardo, quien era de toda la confianza de quien ocupó el cargo de vicepresidente en el gobierno de Juan Manuel Santos.

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Esos mismos nombres tendrán que tomar otra determinación clave: si Clemencia Vargas (hija del fallecido exvicepresidente) aterrizará en ese comité. Tanto esa decisión como la de votar por un director único o nombrar a Baute y Triana como las cabezas del partido llegará en 15 días.

Germán Varón Cotrino, exsenador. Foto: CEET - LUIS LIZARAZO

Y en caso de que Cambio Radical se decante por la primera, hay un nombre que está sonando: el de Germán Varón Cotrino, otro que viene del ala "vargasllerista". El político fue senador y también fue ternado por la Corte Suprema para el cargo de procurador. Incluso, dirigió el partido en una época y podría aportar más diálogo con la rama judicial y con sectores gremiales, según dicen internamente en la colectividad.

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La agrupación política definió el primer trimestre el próximo año como el periodo en el que realizará la Convención Nacional. Allí, además, se plantearán los nombres de quienes podrían erigirse como los candidatos en las elecciones regionales y la posibilidad de alianzas en regiones clave.

El próximo año viviremos una de las jornadas más determinantes para el país. Elegiremos a los líderes que manejarán el día a día de nuestras comunidades: desde el parque del barrio con los ediles, hasta el gran plan de desarrollo departamental con los gobernadores. No podemos… pic.twitter.com/7yu2ZK3ovi — Cambio Radical (@PCambioRadical) November 20, 2026

Se espera, por ejemplo, que se concrete una con el partido del presidente Abelardo de la Espriella: Defensores de la Patria. Esa colectividad está a la espera del visto bueno del Consejo Nacional Electoral para fusionarse con Salvación Nacional y busca expandir su presencia regional con la apuesta de la "descentralización" del Gobierno. La capital del Atlántico, donde tienen su bastión los Char, es parte de esa discusión y es una de las sedes alternas de la Presidencia.

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