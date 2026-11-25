El encuentro ocurrirá en Bogotá D. C. los días 9, 10 y 11 de abril del próximo año y tiene como uno de sus principales…

El Espectador conoció el borrador con el que el Pacto Histórico convocará oficialmente su primer congreso como partido. Un documento de 11 páginas fija la elección de los delegados territoriales y establece que tanto el expresidente Gustavo Petro como congresistas, concejales, ediles, la Coordinación Nacional Provisional y figuras como el senador Iván Cepeda y la representante Aida Quilcué participarán con voz y voto.

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El encuentro ocurrirá en Bogotá D. C. los días 9, 10 y 11 de abril del próximo año y tiene como uno de sus principales objetivos elegir la Coordinación Nacional y los demás órganos nacionales previstos, así como "debatir y aprobar las reformas estatutarias y organizativas necesarias para el fortalecimiento institucional y democrático del Movimiento". Sumado a eso, también estará enfocado en "consolidar el proceso de unidad política, organizativa y programática del movimiento político".

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"Definir las orientaciones políticas, programáticas y organizativas del Movimiento, la iniciativa política hacia la nación, el exterior, la propuesta de gobierno y la estrategia legislativa y de corporaciones públicas en general, el control político, la defensa de las reformas y conquistas alcanzadas, la democracia, la soberanía nacional, la movilización social y la preparación de las próximas contiendas electorales", se lee en el documento al que tuvo acceso El Espectador.

La Dirección Ejecutiva Nacional del Pacto Histórico se reunió para definir detalles de su Congreso Nacional y fortalecer la participación en el paro del 19 de noviembre. Representamos casi 13 millones de voluntades: ¡a las calles con organización y unidad!@petrogustavo… pic.twitter.com/YLTmfSQKIQ — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 13, 2026

Pero uno de los puntos clave de ese documento es que se fija la elección popular de delegados territoriales para el encuentro. Serán en total 2.500 personas las que se elegirán en 34 circunscripciones territoriales (1.400) —incluyendo a Bogotá como tal y una en el exterior— y en la circunscripción nacional a través de listas generales (600) y poblacionales, que incluye grupos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros; así como pueblos indígenas, el pueblo Rom y la población LGBTIQ+ (500).

Sin embargo, el expresidente Petro, Cepeda, Quilcué, la Coordinación Nacional Provisional, los integrantes del Congreso de la República, de las Asambleas Departamentales, de los Concejos Municipales y Distritales y de las Juntas Administradoras Locales elegidos por el Movimiento Político Pacto Histórico o por sus agrupaciones fundadoras asistirán como "delegados directos". En el mismo documento se señala que "para ejercer el voto deberán estar afiliadas a [la agrupación] , y no podrán integrar listas de candidatas y candidatos a delegados".

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¿Cómo se elegirán los delegados?

Ese borrador plantea que las listas se deben conformar con "al menos un 50 % de mujeres y 30 % de jóvenes". Además, deben ser cerradas y construidas en cremallera, explicitando que "la alternancia se aplicará según la identidad de género con la que se reconozca cada integrante; las personas no binarias podrán ocupar cualquier posición".

También se definen los requisitos e impedimentos para integrarlas. Por ejemplo, en el numeral 1 está que no podrán participar quienes hayan sido condenados "mediante sentencia ejecutoriada, por delitos que afecten el patrimonio del Estado o contra la administración pública, o por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, el narcotráfico, los delitos de lesa humanidad o los delitos contra los mecanismos de participación democrática". A eso se suman los delitos de feminicidio, violencia intrafamiliar; así como la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), o haya sido condenado o condenada por inasistencia alimentaria.

El Gobierno de Abelardo pretendió sacar adelante un presupuesto que recorta recursos para derechos sociales y necesidades de las regiones.



El Pacto presentó una alternativa, defendió más de 700 proposiciones y exigió recursos para la educación pública, el SENA, las víctimas y… pic.twitter.com/vbM4bVKiLC — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 5, 2026

"El impedimento del numeral 1 no se aplicará a condenas por delitos políticos o conexos, a condenas por delitos culposos, ni a las personas que hayan sido beneficiarias de amnistía o indulto, ni a las personas en proceso de reincorporación en el marco del Acuerdo Final de Paz, salvo que se trate de delitos excluidos de amnistía", indica el parágrafo 1 del artículo 7.

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¿Cuáles serán las otras fechas clave fijadas para el congreso?

El borrador establece un cronograma para un "proceso preparatorio" que ya habría comenzado. El pasado 17 de noviembre está como la fecha estimada para la "conformación de los Comités de Garantías Electorales y de Logística del congreso". Entre el 23 de noviembre y el 17 de diciembre tendría que estarse realizando la inscripción de las listas, para que a más tardar el 30 de diciembre se termine de hacer la verificación de requisitos e impedimentos.

El 4 de enero se realizaría el sorteo del número de listas y el día inmediatamente siguiente comenzaría la campaña interna, que se extendería hasta el 20 de febrero. El 21 de febrero sería la elección, para que el 4 de marzo sea la fecha límite para declarar a los victoriosos.

Este es el borrador completo:

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