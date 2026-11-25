"Este importante paso abre el camino para el regreso de un embajador titular a nuestro país, después de cuatro años de ausencia", señaló el jefe de Estado.

El presidente Abelardo de la Espriella celebró, a través de su cuenta de X, la aprobación preliminar del que se convertiría en el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia. Su mensaje llegó después de que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense le diera el visto bueno a la nominación de Nate Morris para ese cargo.

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El mandatario reafirmó, además, su voluntad para "seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación con los Estados Unidos", así como avanzar "en una agenda común de comercio, inversión, seguridad, defensa de la democracia y lucha frontal contra el narcotráfico". Desde su ascenso al poder, De la Espriella ha sido claro en que uno de sus propósitos en materia de política exterior era el cambio del diálogo con ese país e, incluso, fue apoyado en campaña por el presidente Donald Trump.

Celebro la aprobación de la nominación de @NateMorris como embajador de los Estados Unidos en Colombia por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. 🇨🇴🇺🇸



Este importante paso abre el camino para el regreso de un embajador titular a nuestro país,… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

"Colombia y Estados Unidos son naciones amigas y aliadas que comparten el propósito de construir un futuro de mayor prosperidad para sus pueblos", agregó.

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Aunque esa sala del Capitolio estadounidense ya le dio el visto bueno a Morris, todavía falta la aprobación de la plenaria. Este es uno de los procesos que se están moviendo en el Legislativo de Estados Unidos antes de que se concrete el recambio que resultó de la victoria demócrata en las elecciones de medio término, con el que el Partido Republicano perdió varios de sus asientos y quedó en minoría en ambas cámaras.

En caso de llegar a recibir el guiño de la plenaria, Morris sería el primer embajador oficial en Colombia en más de cuatro años. El último en ocupar ese puesto fue Philip Goldberg, quien estuvo desde 2019 y dejó el puesto en junio de 2022. Desde entonces, la persona encargada de liderar la misión diplomática en Colombia es el encargado de Negocios en el país. Actualmente, es Hugo Guevara quien está al frente de la embajada estadounidense.

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Aunque la nominación de Morris se había hecho desde antes de que De la Espriella aterrizara en el cargo, pues Trump lo nominó el 1 de junio, fue solo hasta el pasado 18 de noviembre que ese comité le dio el visto bueno. Se trata de un empresario de Kentucky muy cercano a la Casa Blanca.

Además, en sus declaraciones en el Capitolio para llegar al cargo ha dicho que trabajará con el Gobierno colombiano en temas como el narcotráfico, la migración irregular, las oportunidades económicas y la atención a sus connacionales en Colombia. Sin embargo, en esas mismas intervenciones dijo que disminuir la influencia china sobre el país estaría entre sus tareas.

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