Citarán a mincultura a debate de control político por polémica sobre Museo Nacional

"Le anuncio al país que citaré a debate de control político a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, por la censura a la que está sometiendo al sector, las mentiras en su hoja…

La ministra de Cultura, Paola Holguín, será citada en el Congreso para responder por el retiro de obras del Museo Nacional de Bogotá. La senadora Jennifer Pedraza anunció que será llamada a control político tras la polémica que generó la extracción de piezas relacionadas con la población de la comunidad LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.

"Le anuncio al país que citaré a debate de control político a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, por la censura a la que está sometiendo al sector, las mentiras en su hoja de vida, los nombramientos en su cartera que no cumplen los requisitos para ocupar sus cargos y las convocatorias suspendidas. La ministra le debe muchas respuestas al país", aseguró Pedraza.

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Le anuncio al país que citaré a debate de control político a la ministra de las Culturas @paolaholguin por la censura a la que está sometiendo al sector, las mentiras en su hoja de vida, los nombramientos en su cartera que no cumplen los requisitos para ocupar sus cargos y las… https://t.co/b0YaDkFXZH — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) October 18, 2026

Ni el presidente ni la ministra se han referido directamente a la polémica que hoy envuelve el retiro de las obras. Sin embargo, al finalizar un recorrido que hizo el mandatario por esa cartera el pasado jueves, afirmó que le había dado instrucciones a la ministra "para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos". En ese momento, De la Espriella aseguró que era una "apología al terrorismo".

"El ‘wokismo’ desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, falsifica la historia, reduciéndola a una sucesión de luchas entre opresores y oprimidos. Esta corriente liberticida impone, a través de la violencia física y verbal, sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo y, como se ha dicho, en la cultura. El Gobierno asume una lucha abierta y total contra el ‘wokismo’. No hay ambigüedad en esa materia y no voy a permitir que ningún funcionario la tenga. Quien está en el gobierno del ‘tigre’ debe tener los mismos principios y valores. Si no es así, debe dar paso al costado”, continuó el mandatario.

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“El Estado tiene el deber moral y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el social-comunismo, enemigo de los valores fundamentales sobre los cuales se erigió Colombia. Desde aquí va a empezar la contrarrevolución cultural, con un equipo como ustedes.… pic.twitter.com/hwB8BNAaUM — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) October 15, 2026

La senadora aseguró que la citación también estaría enfocado en la hoja de vida de la ministra. Previamente, la congresista había cuestionado a Holguín por tener en su perfil y no en su hoja de vida el título de magíster en Estudios Políticos. Según un documento de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la funcionaria no se graduó, algo que la misma Holguín confirmó.

"En todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé Maestría en Estudios Políticos. NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado", precisó la ministra.

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Desde varios sectores políticos han cuestionado la decisión del Gobierno de retirar los cuadros. El expresidente Juan Manuel Santos, en su cuenta de X, señaló que "la historia y la memoria de un país no se borran", por el contrario, insistió en que "se protegen y se utilizan para [unirse] como nación, no para [dividirse]". Incluso, desde círculos culturales han solicitado al Ejecutivo "garantizar la autonomía de los museos".

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