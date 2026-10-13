El ministro de Relaciones Exteriores fue recibido por la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen. Su llegada se conoció a través de las redes sociales de la diplomática, quien subrayó en la importancia de este viaje para las recién retomadas…

El canciller Omar Bula aterrizó este martes en Jerusalén para la apertura de una nueva embajada de Colombia en Israel. El cambio de misión diplomática desde Tel Aviv hasta esa ciudad responde a una orden directa del presidente Abelardo de la Espriella y se terminará de concretar con este viaje.

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Canciller Bula ya está en Israel para la apertura de la embajada en Jerusalén: esto se sabe

El ministro de Relaciones Exteriores fue recibido por la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen. Su llegada se conoció a través de las redes sociales de la diplomática, quien subrayó en la importancia de este viaje para las recién retomadas relaciones entre ambos países.

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🇮🇱🇨🇴 ¡Bienvenido a Israel, Canciller @omarbula .



¡Qué inmensa alegría tenerlo en nuestro país!



Estoy segura de que su visita será un paso muy importante para seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países.



¡Israel y Colombia, siempre unidas! 🇮🇱… pic.twitter.com/SCCIl1Oaqd — Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) October 13, 2026

"Estoy segura de que su visita será un paso muy importante para seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países", aseguró Aisen en sus redes sociales.

Allí se espera que esté también la recién posesionada embajadora, Tania Gilinski, quien llegó a ese cargo con la meta de restablecer los lazos con Tel Aviv. Incluso, se espera que parte de esa visita oficial también tenga en la agenda un encuentro de alto nivel entre funcionarios colombianos —incluido el canciller— e israelíes.

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Gilinski se posesionó a inicios de este mes. Tendrá la prioridad "de profundizar la cooperación en seguridad e inteligencia estratégica, lucha contra el crimen transnacional, ciberseguridad e intercambio de información, así como continuar promoviendo oportunidades de cooperación en sectores como agricultura, salud, ciencia y tecnología, y comercio". De esos acercamientos entre ambos países ha hecho parte el retiro por parte de Colombia de la denuncia contra Israel por el caso de genocidio en territorios palestinos presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Previamente, el canciller había presentado ante la Comisión Segunda de Senado el plan que seguirían en la relación con ese país. De acuerdo con él, estos lazos estarán basados en la necesidad de "proteger los intereses nacionales, ampliar las capacidades de cooperación en seguridad e inteligencia y enfrentar amenazas transnacionales que afectan al país". Por allí pasa, por ejemplo, el desarrollo de la cooperación en inteligencia estratégica, la lucha contra organizaciones terroristas y criminales, las capacidades en ciberseguridad, el intercambio de información para combatir redes de financiación ilícita y la prevención del acceso de estructuras criminales a sistemas internacionales de armamento, tecnología y lavado de activos.

🇨🇴🇮🇱 Colombia restablece la exención de visa para viajeros colombianos a Israel.



Desde septiembre de 2026, los colombianos podrán ingresar a Israel como turistas sin necesidad de tramitar una visa, de acuerdo con los procedimientos de ingreso establecidos por ese país.



Te… pic.twitter.com/daPAjpOI7V — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 11, 2026

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“Se trata de una política que busca proteger los intereses nacionales en primer lugar. Colombia primero, esos intereses siempre en primer lugar: frente a amenazas transnacionales y frente a amenazas sobre todo del crimen transnacional organizado; lo que requiere el fortalecimiento de alianzas útiles para nuestra seguridad y desarrollo”, precisó en su intervención ante esa célula legislativa.

El cambio en las relaciones fue anunciado desde antes que De la Espriella se posesionara. Incluso, esta movida desde Tel Aviv a Jerusalén responde a un movimiento que han hecho Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y Somalilandia, pues esa ciudad no es reconocida internacionalmente como la capital y con esto se sella su respaldo a la soberanía israelí sobre ese territorio, algo que también ocurrió con los Altos del Golán.

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