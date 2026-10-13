Presupuesto 2027 y control político a ICBF y sector Ambiente: esta es la agenda del Congreso

En el Senado, fueron citadas la Comisión Tercera y la Comisión Sexta este martes. En la primera se presentará el informe de gestión del Banco de la República y en la segunda se debatirán proyectos de alerta sísmica…

Después de unos días de pausa, el Congreso volverá a retomar sesiones. Para este martes fueron citadas varias comisiones y entre los temas centrales que se discutirán está el presupuesto general para 2027, así como los debates de control político al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Ambiente.

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En el Senado, fueron citadas la Comisión Tercera y la Comisión Sexta este martes. En la primera se presentará el informe de gestión del Banco de la República y en la segunda se debatirán proyectos de alerta sísmica temporal y el examen nacional de especialidades médicas.

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El miércoles se reunirán la Comisión de Paz para una discusión sobre el presupuesto, los indicadores y las metas de las entidades de paz; la de Ordenamiento Territorial para revisar la reforma al Sistema General de Participaciones y la Ley de Competencias; la Comisión Segunda y la Quinta para votar proyectos de ley.

#AgendaLegislativa | Del 13 al 16 de octubre, las comisiones avanzan en debates de proyectos de ley, debates de control político y audiencias públicas sobre temas clave para el país, como salud, educación, seguridad, paz y desarrollo territorial.



Transmisiones por Youtube 🇨🇴. pic.twitter.com/sVcV605CE4 — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) October 13, 2026

Esta vez, también fueron citadas sesiones este jueves. La Comisión Accidental Bicameral se enfocará en el seguimiento a la atención de damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto en San José del Palmar (Chocó); la Comisión de la Mujer lo hará para hacer control político para la implementación de la ley de apoyo a mujeres rurales; y la Comisión Séptima para una audiencia pública sobre inteligencia artificial en salud, seguridad del paciente y protección de datos.

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En la Cámara de Representantes, este martes se reunirán las Comisiones Económicas para fijar la ponencia para el segundo debate del presupuesto de 2027, que estará en manos de las plenarias. La Comisión Sexta se reunirá para presentar comentarios al presupuesto general en materia energética, mientras que la Primera, la Quinta y la Séptima debatirá proyectos de ley. La plenaria está citada para las 2:00 p. m.

El miércoles, se citó a la Comisión Legal de Cuentas a entidades que reportan baja ejecución de la inversión en el sector Transporte; la Séptima para un debate de control político sobre la gestión del ICBF; y la Quinta para "conocer de primera mano el estado actual del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". La Primera, por su parte, se dedicará a debatir proyectos de ley.

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En el Congreso hay varios proyectos en curso que terminaron pausados por la "semana de receso". El presupuesto tendrá que llegar a las plenarias en los próximos días tras haber cumplido el plazo necesario para su discusión tras la aprobación en las Comisiones Económicas. Además, se espera que, antes de llegar al Legislativo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, presente el estatuto antiterrorista ante el Consejo de Política Criminal y reciba el visto bueno. El mismo presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que es un articulado de carácter vital para su administración.

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