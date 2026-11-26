"Por eso, desde el día de mi designación, tomé una decisión personal: dejar prácticamente inactiva mi cuenta en X, el antiguo Twitter. No volví a usarla, mi etapa como activista había terminado. Había comenzado una…

El canciller Omar Bula publicó un video en el que anunció que cerrará su cuenta personal de X, que le ha valido sus críticas por sus publicaciones antes de ascender al cargo. De acuerdo con el ministro, al aceptar el puesto adquirió "una obligación que trasciende la propia persona" y tiene "el deber de hablar en nombre de Colombia".

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"Por eso, desde el día de mi designación, tomé una decisión personal: dejar prácticamente inactiva mi cuenta en X, el antiguo Twitter. No volví a usarla, mi etapa como activista había terminado. Había comenzado una etapa distinta, nueva, que exigía otra disciplina, otra prudencia y una comprensión mucho más profunda del peso de cada palabra. Estuve muy tentado a cerrar la cuenta, pero algo dentro de mí se resistía: ¿por qué debía actuar como si el ejercicio legítimo de mi libertad de expresión durante tantos años fuera algo de lo que debía arrepentirme?", aseguró el canciller.

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Bula agregó que desde esa red hablaba "como activista, defendiendo causas que consideraba justas y cuestionando aquellas que, a [su] juicio, representaban una amenaza para los valores y fundamentos". Sin embargo, afirmó que subestimó "hasta qué punto la dinámica política de [estos] días, especialmente en las redes sociales, puede convertir palabras pronunciadas hace 10 o 15 años en circunstancias completamente distintas, en instrumentos de confrontación política".

"Yo no pretendo que mis opiniones pasadas estén exentas de crítica. Nunca he pedido semejante privilegio. Pero una cosa es someter las ideas al debate y otra muy distinta es utilizar fragmentos del pasado para desfigurar las responsabilidades del presente. No permitiré que las controversias de ayer se interpongan en el trabajo que debo realizar mañana por mi país. El servicio público, cuando se ejerce con verdadera conciencia, exige una dedicación prácticamente absoluta", añadió el ministro.

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Bula ha recibido varias críticas por sus posiciones en esa red. Tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos, resurgieron publicaciones del canciller en contra de figuras de esa colectividad. Eso le valió cuestionamientos que llevaron a que él mismo enviara una carta a esa agrupación para disculparse por los trinos que hizo antes de llegar a ese cargo.

"El lenguaje que usé fue inapropiado e irrespetuoso y me arrepiento de las palabras y las ofensas que hayan causado", se lee en el documento enviado al partido estadounidense con fecha del 10 de noviembre.

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En esa misiva, indica que esos comentarios fueron "en el contexto de una elección presidencial particular" y apuntó que no representan la posición del Gobierno de Colombia bajo la Presidencia de Abelardo de la Espriella. En ese punto, señaló que su perspectiva "ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no reflejan las posiciones que [tiene] hoy".

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