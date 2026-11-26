El documento, con fecha de este jueves, dio por iniciada la indagación contra Estrada, quien es acusada de presuntamente haber falsificado los…

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes ya se está moviendo por el caso de los títulos académicos de la representante Luz Verónica Estrada (Pacto Histórico). El congresista Mauricio Toro (Alianza Verde) emitió un auto para ordenar la apertura de una investigación contra la legisladora y para ordenar la recolección de pruebas en las instituciones educativas en las que habría estudiado.

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El documento, con fecha de este jueves, dio por iniciada la indagación contra Estrada, quien es acusada de presuntamente haber falsificado los títulos académicos que presentó para su ingreso al sector público. La congresista fue elegida por la lista del Pacto Histórico en la circunscripción de Antioquia, pero previamente había trabajado en la DIAN en el gobierno de Gustavo Petro.

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A Toro le fue asignado el caso este lunes, después de que se hablara de la posibilidad de que en la Comisión de Ética se fuera a proponer la suspensión temporal de Estrada. Esta llegó, pero otro lado, pues fue la Procuraduría la que ordenó la separación provisional del cargo en el marco de una investigación disciplinaria que avanza en el Ministerio Público de Gregorio Eljach.

La @PGN_COL suspendió provisionalmente por el término de tres meses a la representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín, en desarrollo de la investigación adelantada en su contra por una presunta falsificación de su título y tarjeta profesional, que la… pic.twitter.com/9ArJ5RdM8L — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 23, 2026

Con este auto, se solicita a la Universidad Nacional de Colombia para que "certifique si la [congresista] denunciada tuvo en algún momento matrícula vigente o historial académico en dicha institución" y "señale si la [institución] ha formulado denuncia o iniciado alguna actuación relacionada con los hechos objeto". También se pide al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) que verifique si existe la matrícula profesional presentada por Estrada y "remita copia del expediente de matrícula profesional y de los documentos aportados para su otorgamiento".

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"Informe si se ha iniciado o adelantado actuación administrativa tendiente a su cancelación o revocatoria, o en caso tal, informe de trámite o peticiones que haya elevado Luz Verónica Estrada Holguín ante dicha entidad", se lee en el auto.

¿Qué ha pasado en el caso de Luz Verónica Estrada?

Este martes, la mesa directiva de la Cámara suspendió a la representante, en cumplimiento con la sanción interpuesta por la Procuraduría. A través de la resolución 0919, la corporación apartó de sus funciones por hasta tres meses a la congresista antioqueña, por lo que no podrá participar de las discusiones ni las votaciones que tengan lugar en el Capitolio, así como también tendrá que hacer entrega de los beneficios de los que dispone por ser parte de Legislativo, incluyendo su esquema de seguridad.

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“La medida busca evitar que la servidora pública investigada, en su condición de representante a la Cámara, utilice la investidura que se deriva de su cargo, para interferir en el curso de la actuación”, se lee en la medida ordenada por la Procuraduría.

En el documento emitido por la corporación legislativa, se explica que al ser una suspensión provisional, el Pacto Histórico no podrá solicitar un reemplazo para ocupar esa curul. Y, más allá de eso, el partido ha pedido a la congresista que renuncie para que pueda responder ante las instancias partidistas que adelantan sus propios procesos.

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