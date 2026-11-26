"Paloma tiene un programa universitario bien importante", aseguró el exjefe de Estado. Y a su vez, sobre Tarazona, dijo: "Pues sería muy buena, es visto que tiene mucha garra".

El expresidente Álvaro Uribe y su partido, Centro Democrático, están analizando sus apuestas para las elecciones de 2027. De acuerdo con el exmandatario, los nombres de la exsenadora y excandidata Paloma Valencia y la viuda de Miguel Uribe Turbay, Marí Claudia Tarazona, podrían entrar a la baraja de candidatas.

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En esa línea, Uribe fue claro en que se trata de un "partido deliberante" y que están en análisis. En esa línea, indicó que espera que "los compañeros de Bogotá estén tomando la delantera" en las definiciones sobre quiénes serán las personas que aparecerán en los tarjetones.

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"Este partido tiene que ser una tempestad de agua fría, sin descargas eléctricas. Una tempestad de movimiento de ideas, de argumentos, de creación de alternativas. Ojalá sin agredir, sin descarga eléctrica, sin generar rabias y sin caer en provocación de rabias", dijo sobre la posibilidad de alianzas en esos comicios.

El expresidente también fue claro en que la colectividad respaldará a Valencia en las denuncias que presentaron a la Fiscalía sobre los señalamientos en torno al asesinato de Uribe Turbay. Eso sí, aclaró que es necesario respetar la declaración del presidente Abelardo de la Espriella en la que aseguró que ni su gobierno ni Carlos Suárez —presidente de la junta directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña— han intervenido en el tema.

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"Las denuncias contra los titulares de unas cuentas no apuntan a restringir la libertad de expresión. Este partido la ejerce y la respeta. Pero es que en unas cuentas, las que se denuncian penalmente, se sindica a Paloma Valencia de haber recibido información de que iban a realizar el magnicidio contra Miguel Uribe y que no lo transmitió, que no lo informó. Eso no es así. Si usted lee exactamente esos mensajes, eso no es así", agregó Uribe.

Sobre la relación con el Gobierno, calificó como "buena" la gestión de Alejandro Ordóñez en el Ministerio del Interior. Aseguró que "él ha querido promover diálogo sobre todos estos temas" y ratificó que este miércoles se le presentó al Ejecutivo la propuesta de ponencia de la ley de "rescate económico": "Se ha venido discutiendo con el Gobierno, buscando un tema, el otro, y anoche se llevaron un texto más avanzado".

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"El partido es un partido que está trabajando por unos temas que el [Ejecutivo] propuso: reducir el tamaño del Estado, reducir los costos, reactivar la economía productiva, etc.", añadió.

Uribe ratificó que su colectividad tiene unas líneas rojas en lo relacionado con la cotización en la salud y los impuestos a empresarios. En todo caso, indicó que espera que se estén buscando los consensos por parte de la Casa de Nariño para lograr las mayorías necesarias.

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