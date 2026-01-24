“Sabemos lo que es resistir”: Canciller Villavicencio en apertura de la Cumbre Progresista

Canciller Rosa Villavicencio en la apertura de la Cumbre Progresista. Foto: Cancillería

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado 24 de enero, la canciller Rosa Villavicencio dio apertura a la Cumbre Progresista “Nuestra América” desde el Palacio de San Carlos. En el recinto había líderes de izquierda de diversos países, entre los que se encontraban exministros, exembajadores, partidos políticos y activistas.

Durante su discurso de apertura la ministra de Relaciones Exteriores se refirió al ataque número 33 contra una lancha en aguas de la región por parte de Estados Unidos.

“Dos nuevas víctimas que se suman a más de 120 asesinadas en el mar Caribe y en el océano Pacífico desde el 3 de septiembre del año pasado. Medidas unilaterales interferencia en la soberanía, presión sobre nuestros sistemas judiciales, ambición sobre los recursos naturales. En los últimos 12 meses, pero también en los últimos 2 siglos de nuestra América han sido escenario de esto y tantísimos actos de agresión”, sostuvo la canciller.

Además, Villavicencio agregó “sabemos muy bien lo que es la imposición, pero también saben sabemos lo que es resistir. Sabemos cómo organizarnos, cómo hacer comunidad”.

Esta apertura se dio en medio de las fuertes tensiones con Ecuador tras la decisión del presidente de ese país, Daniel Noboa, de imponer medidas arancelarias del 30 % a las exportaciones colombianas. Los argumentos de Noboa se centran en que desde su posición el jefe de Estado, Gustavo Petro, no ha hecho lo suficiente respecto al lucha contra las drogas ilícitas en la frontera binacional.

En ese contexto, durante su intervención la canciller abrió un espacio para mostrar cuáles han sido los avances en la búsqueda de la paz y en contra del narcotráfico. “Hemos apostado por una política exterior de paz, no como neutralidad cómoda, sino como una convicción práctica, que los conflictos se resuelvan hablando, no bombardeando, que la vida civil no es daño colateral, que la fuerza no puede convertirse en costumbre”.

Mientras sucedía la inauguración de la Cumbre, el presidente Gustavo Petro se manifestó respecto a las acciones de Noboa que fueron respondidas en un primer momento cortando las transacciones de suministro eléctrico desde Colombia hacia Ecuador.

Lea: Cumbre Progresista en Bogotá desafiará la “Doctrina Monroe” de Donald Trump

A través de sus redes sociales el mandatario colombiano expresó: “Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos. Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo”.

Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos.



Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la… https://t.co/h03srJQ4HY — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 24, 2026

El cuestionamiento sobre las labores adelantadas por Colombia en contra del narcotráfico no han llegado solo desde Ecuador. Este tópico es precisamente la razón por la que el presidente Petro y su familia están en la lista OFAC de Estados Unidos, pues el presidente de ese país, Donald Trump, acusa al jefe de Estado colombiano, de propiciar el aumento del narcotráfico a través de su política de paz total.

Le puede interesar: Esto les pagarán a los candidatos presidenciales por cada voto en las consultas de marzo

Esta y otras razones, fueron el núcleo de la discusión en pausa entre los mandatarios, que se disipó luego de su primera llamada el pasado 7 de enero, tras la cuál se fijó una fecha de encuentro para acortar las distancias entre Petro y Trump el próximo 3 de febrero. En consecuencia la ministra Villavicencio ya mantuvo una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio para ultimar los detalles de la reunión.

Tras la reunión inaugural de la Cumbre Progresista, el presidente Gustavo Petro lideró una reunión de trabajo con varios de los asistentes al evento. Ente ellos miembros del gabinete nacional y representantes de Estados Unidos, Francia, España, México, Ecuador, Reino Unido, entre otros.

#Agenda | El Presidente @PetroGustavo lideró la reunión de trabajo: “Emergencia en Nuestra América” para el fortalecimiento de la cooperación internacional.



En el encuentro participaron miembros del gabinete nacional y representantes internacionales de Estados Unidos, Francia,… pic.twitter.com/BfnFqEVPiL — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 24, 2026

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.