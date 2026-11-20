En el Centro Democrático darán apertura a las Convenciones Municipales, en una votación virtual que se abrirá desde este sábado…

Los partidos se están organizando para definir los lineamientos de cara a las elecciones regionales de 2027. El oficialismo y la oposición pasan por procesos internos para decidir quiénes los representarán en los tarjetones de las territoriales y, si bien hay varios nombres que ya suenan como posibles candidatos, las colectividades están analizando al detalle los mecanismos internos que los llevarán hasta ese punto.

En el Centro Democrático darán apertura a las Convenciones Municipales, en una votación virtual que se abrirá desde este sábado hasta el miércoles. De acuerdo con el partido, se trata de un proceso que se dará en los 32 departamentos y en la capital, y en el que participarán 1.600 planchas y se elegirán más de 6.000 "directoristas municipales". Con esto, la colectividad elegirá a sus directorios por municipio, con miras a fortalecer las bases.

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⚠️COMUNICADO DE PRENSA



El Centro Democrático se fortalece en todo el país con Convenciones en más de 800 municipios



El Centro Democrático realizará sus Convenciones Municipales del 21 al 25 de noviembre, con listas inscritas en más de 800 municipios de los 32 departamentos y… pic.twitter.com/PIg7Zboa9w — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 20, 2026

El partido se juega la posibilidad de mantener su representación en zonas clave. Antioquia, la "cuna del uribismo", tiene gobernador del Centro Democrático, pero el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tiene su movimiento propio: Creemos. Aunque este último no tiene personería jurídica, estaba en conversaciones para unirse al partido que surja entre Defensores de la Patria —del presidente Abelardo de la Espriella— y Salvación Nacional. Hasta ahora, no hay nada en firme sobre esa posibilidad, pero esa agrupación quiere mantener su control sobre la capital antioqueña. En todo caso, el uribismo también se la juega por ampliar sus números en un momento en el que hay varias apuestas desde la derecha.

El Pacto Histórico también está en movimientos internos y el objetivo es consolidar el congreso fundacional. Para que eso ocurra, la colectividad le pidió al Consejo Nacional Electoral que le abriera la puerta a la realización de una consulta interna para elegir los representantes que asistan a ese encuentro, pero todavía no hay respuesta definitiva.

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Sin embargo, desde un sector de la izquierda piden que las personas que vayan como delegados sean todos elegidos por voto. La senadora Carolina Corcho señaló que ella, junto a un grupo de congresistas, presentaron una carta a la dirección para que se cierre la puerta a la posibilidad de que el 20 % de las figuras representativas que asistan lo hagan sin la necesidad de haber pasado por ese proceso de elección interna.

Ser congresista no me da "derechos adquiridos" para controlar el movimiento.



​Nos oponemos al 20% de delegados sin elección popular en el Pacto Histórico.

¡Que decidan las bases!#NiUnPasoAtrás #CarolinaCorcho #PactoHistorico pic.twitter.com/JfLvoD4K8L — Carolina Corcho (@carolinacorcho) November 18, 2026

"Dada la preocupación que nos asiste sobre una comunicación de que para el congreso fundacional del Pacto Histórico, un 20 % de estos iría por lo que se denominan ‘derechos adquiridos’. [Eso] quiere decir que congresistas, ediles y concejales electos irían por derecho propio, sin pasar por un proceso democrático de elección. Expresamos nuestro desacuerdo con esta postura dado que consideramos que las delegaciones para este congreso fundacional deben ser todas elegidas", precisó la congresista.

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Por el momento, desde el Pacto Histórico como tal no han respondido directamente a la carta. Eso sí, el partido han sido claros en que sus candidatos también serán elegidos por voto popular, en una consulta interna como la que se realizó para el Congreso.

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