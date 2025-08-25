Cancillería alista el Foro Mundial de Migración: estas son las claves de la cumbre

La canciller Rosa Villavicencio junto al embajador de Colombia en la ONU en Ginebra, Gustavo Gallón, y el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles. Foto: Cancillería

Cerca de 600 personas participarán en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se desarrollará del 2 al 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira. La canciller (e) Rosa Villavicencio aseguró que se tratará de un “espacio de deliberación”, aunque no será vinculante.

Si bien el evento sería realizado en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro anunció en abril que el lugar cambiaría al departamento fronterizo. Por esa misma razón se aplazaron las fechas, que inicialmente estaban dispuestas desde el 11 hasta el 13 de junio.

“Llevarlo a Riohacha fue una gran decisión por parte del Gobierno nacional y por parte del señor presidente, justamente por un reconocimiento al esfuerzo del territorio en esa integración y en esa normalización, con una presencia importante de migrantes, que ellos han podido tratarlos como nuevos vecinos”, aseguró la ministra (e) de Exteriores.

Según la Cancillería, el evento —que contará con la presencia del mandatario en su inauguración— tendrá dos zonas. Una azul, de deliberación “más oficial” con las delegaciones estatales, y otra verde, en espacios para la sociedad civil y ferias de servicios, eventos académicos e intervenciones culturales.

Al menos 43 Estados han confirmado su participación, a través de delegaciones o altos funcionarios. La embajada de los Estados Unidos, por ejemplo, estará presente en el evento previo que se hará el 29 de agosto en Bogotá, mientras que la delegación venezolana hará parte de una de las mesas de discusión que tendrá lugar en la capital guajira.

“No afecta para nada, que puedan venir, mejor. Como hemos dicho, es un espacio de convergencia para que pueda dialogar Estados Unidos y Venezuela sobre los temas migratorios y sobre otros temas que sean de interés común”, aseguró Villavicencio sobre la participación de estas dos naciones, enfrentadas por la recompensa de US$50 millones (cerca $201 mil millones) por Nicolás Maduro, calificado por EE. UU. como el jefe del Cartel de los Soles.

En temas de seguridad, la canciller, así como el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, afirmaron que están trabajando conjuntamente con las fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa y los organismos de inteligencia para garantizar el bienestar de todos los asistentes. En esa línea, apuntó Villavicencio, están “seguros de que no pasará ninguna situación que ponga en riesgo la participación de todos los delegados”.

