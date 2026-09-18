"Trump reconoce que llegada de De la Espriella representa una transformación": Restrepo

El nuevo manejo de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Abelardo de la Espriella y Donald Trump ha tenido resultados positivos, según ha revelado el vicepresidente José Manuel Restrepo. Así lo detalló de forma reciente, a pesar de la decisión de Estados Unidos de no certificar a Colombia en la política de lucha contra las drogas y tras los numerosos encuentros de alto nivel que se han mantenido en diversos frentes durante la última semana.

Y es que el Departamento de Estado en cabeza de Marco Rubio decidió mantener la descertificación en esa materia al Estado colombiano, luego de imponerla por primera vez en 2025, durante la administración de Gustavo Petro. El sustento estuvo en las cifras que heredó la administración de De la Espriella y en las que Washington no evidenciaría una política concreta para erradicación de cultivos de uso ilícito y el combate contra estructuras narcoterroristas.

Publicidad

Le sugerimos: De Riohacha a Cartagena: lo que viene para la agenda regional del presidente De la Espriella

Sin embargo, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que esa medida es tan solo un llamado para dar cuenta de los resultados de las políticas de la anterior administración. "Evidentemente el mensaje que se recibió por parte de los Estados Unidos es clarísimo sobre la profunda incapacidad de los últimos cuatro años en un gobierno que no fue capaz de luchas contra la producción de la droga y el narcotráfico en nuestro país", dijo Restrepo desde Cartagena.

En su declaración ante medios remarcó que con las nuevas políticas de Estado "para Colombia hay una nueva realidad". Acto seguido aseguró que el presidente de los Estados Unidos "está reconociendo que la llegada de Abelardo de la Espriella significó una transformación profunda por la manera en que se aborda la lucha integral contra el narcotráfico y las economías criminales". Dijo, además, que en el anuncio realizado por Washington esta semana se da un espacio para demostrar resultados en esa materia.

Hoy le presentamos al presidente @ABDELAESPRIELLA el informe de nuestra reunión interministerial de la Misión Crecer, una estrategia que, bajo su liderazgo, articula a 10 ministerios, el sector privado, la academia y la ciudadanía con una meta concreta: alcanzar un crecimiento… pic.twitter.com/KEnTpmKs0m — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 16, 2026

Esas estrategias de lucha contra las drogas fueron un punto en común en varios encuentros que el gobierno De la Espriella ha sostenido en las últimas semanas con funcionarios de la administración Trump. En efecto, el jefe de Estado suscribió un compromiso verbal con el Secretario de Estado, Marco Rubio, durante su visita a Barranquilla el pasado 8 de septiembre. En ella se dijo que Colombia reforzará sus compromisos para hacer frente al crimen organizado y el narcotráfico, ratificando, además, la apuesta que se demarca desde el denominado Escudo de las América. Ese bloque de países alineados a la apuesta de seguridad regional de la Casa Blanca tendrá una de sus sedes en Medellín, algo en lo que insistió la embajadora María Consuelo Araújo en el primer encuentro oficial en territorio estadounidense.

Además, la agenda de la emisaria también ha comprendido varias citas en el Departamento de Guerra e incluso, durante la presentación de sus credenciales que la acreditan en ese cargo, Araújo tuvo una primer cita con el presidente Trump, a quien le remarcó el compromiso de Colombia en esa materia.

Lea: De la Espriella cierra puerta a cualquier "canje" con el Eln por patrulleros secuestrados

Asamblea General de la ONU

Además de la descertificación, el vicepresidente Restrepo también habló de su agenda en Estados Unidos cuando lidere la comitiva colombiana en la Asamblea General de la Onu la próxima semana. Dentro de sus encuentros de alto nivel dijo que se tienen contempladas varias reuniones con primeros ministros, presidentes, vicepresidentes y cancilleres. En ese sentido detalló que hay una serie de naciones "en las que Colombia quiere profundizar las posibilidades de intercambio y desarrollo conjunto".

Acto seguido aseguró que las primeras fotos oficiales durante esa Asamblea serán con jefes de delegación de: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Estonia, Reino Unido, Francia y Suiza. "Tenemos el compromiso de llevar la voz del presidente Abelardo de la Espriella en el marco de la reunión de jefes de Estado de Naciones Unidas", aseguró Restrepo. La seguridad y la lucha contra la corrupción y los acuerdos privados serán ejes primarios del discurso, así como la apertura de mercados para inversión en territorio colombiano.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.