David Luna propone presentar una sola candidatura de oposición: esto le respondieron

Tres días después de que falleciera el senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses y cuatro días en UCI, el precandidato presidencial David Luna hizo una propuesta para quienes comparten su misma orilla política. A través de una publicación en redes, el excongresista hizo un llamado a otros aspirantes a la Presidencia para presentar una única candidatura de la oposición para 2026.

En el comunicado, aseguró que el asesinato de Uribe Turbay “es el hecho político más grave en los últimos treinta años”. Y agregó que Colombia necesita unidad, pues “todas las aspiraciones presidenciales quedan hoy marcadas por la muerte de un amigo, de un hombre que hizo política con decencia”.

Colombia exige unidad:

una sola candidatura para la oposición.



Me despojo de toda vanidad para lograr ese acuerdo, ya sea para portar las banderas de la unidad o para cargar la maleta de otro hombre o mujer que la honre.



Es momento de actuar. @EnriquePenalosa @JDOviedoAr… pic.twitter.com/O1MEFhl383 — David Luna (@lunadavid) August 14, 2025

“La mejor forma de hacerlo, creo, es construyendo un consenso auténtico y sin hipocresías: un consenso entre quienes no compartimos el rumbo del actual gobierno, un consenso entre quienes defendemos la democracia y la vida, un consenso entre quienes hemos ejercido la oposición con respeto, pero también con vehemencia y con firmeza”, apuntó.

Eso sí, fue claro en que “esa unión no puede incluir a quienes en su derecho, defienden el proyecto político que lidera el presidente Petro o a quienes no han sido coherentes en sus posiciones”.

El exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga respondió y aseguró que le parece “de la mayor importancia” la propuesta. En esa línea, añadió que la Fuerza de las Regiones —su propio movimiento— “fue el primer movimiento de colombianos preocupados con lo que está pasando en el país que [propuso] unidad”.

Respuesta a @lunadavid y mensaje a los demás candidatos: en La Fuerza de las Regiones estamos listos. No es tiempo de egos ni vanidades, es tiempo de pensar en el país. #ColombiaSinMiedo@EnriquePenalosa @JDOviedoAr @PalomaValenciaL @MauricioCard @sergio_fajardo @juanmanuelgalan… pic.twitter.com/R6ldwJrdye — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) August 14, 2025

“No solamente hablamos de unidad, sino que hacemos unidad. Aquí ya nos juntamos, aquí ya definimos un mecanismo y una fecha, pero estamos abiertos para que David y los demás precandidatos se sumen a este propósito", afirmó.

Entre los precandidatos de la derecha y la centroderecha se ha planteado desde hace algunos meses la posibilidad de una consulta interpartidista en marzo. Aunque ha habido conversaciones informales en esa línea, todavía no se ha concretado y los partidos buscan, en sus propias filas, escoger a un candidato que los represente antes de esa fecha.

