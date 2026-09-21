Citan a control político a directora del ICBF por demoras en protección de menores

La representante Luz Marina Gordillo (Centro Democrático) citó a debate de control político a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, para que responda por las demoras en los procesos de protección de menores y por los presuntos abusos en hogares de paso. La congresista pedirá que se expliquen los procesos sancionatorios iniciados tras inspecciones a instituciones y también la ausencia de una base de datos consolidada sobre casos de violencia sexual en hogares de paso.

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A la Comisión Séptima de la Cámara llegará la funcionaria —quien se posesionó el pasado 12 de agosto— este miércoles para dar respuesta sobre varios temas. De acuerdo con los datos recopilados por Gordillo y por la misma Procuraduría, 80.452 menores han ingresado a procesos de restablecimiento de derechos entre 2025 y el primer semestre de 2026. Sin embargo, existen denuncias de demoras de hasta cuatro años para completar ese trámite, aunque la ley establece que deberían ser máximo 18 meses.

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No son estadísticas. Son la vida, el futuro y la seguridad de miles de niños, niñas y adolescentes. 💔👶👧



Nuestra infancia no se toca, pero hoy enfrenta casos de abuso dentro del propio sistema, fallas en la restitución de sus derechos y la grave problemática de su… pic.twitter.com/RzPJLunpxl — Luz Marina Gordillo (@gordillo_luz) September 20, 2026

Sumado a eso, la misma entidad responde que "no cuenta con una base de datos" que permita identificar los presuntos casos de violencia sexual ocurridos dentro de hogares de paso en 2024, 2025 y 2026. Por ellos, reporta que tendría que " el documento recoge que el ICBF respondió que no cuenta con una base de datos que permita identificarlos y tendría que "revisar individualmente las historias de atención".

"De 176 visitas de inspección y vigilancia originadas en denuncias, el ICBF decidió adelantar proceso administrativo sancionatorio contra 109 instituciones; además, el documento señala 18 instituciones sancionadas en 2025 y lo corrido de 2026. Eso equivale aproximadamente al 62 % de las visitas”, indicó Gordillo.

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En el cuatrienio pasado, el presupuesto de esa entidad pasó de COP 7,41 billones en 2022 a COP 11,46 billones en 2026. El ICBF es una de las instituciones que más reportan un aumento en la contratación por prestación de servicios y, paralelo a eso, fue de las que más ejecución reportó en ese periodo.

"El Gobierno anterior nos dejó comprometida hasta el 31 de diciembre la contratación de personal, operadores y contratistas. (…) Ya estamos estructurando la renovación del ICBF para comenzar a ejecutar los cambios desde el 1.º de enero", señaló Restrepo sobre la orden de austeridad con la que llegó el presidente Abelardo de la Espriella.

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Restrepo Cañavera es abogada de la Universidad Javeriana y había trabajado al lado del vicepresidente José Manuel Restrepo en campaña como su jefa de debate. Cuenta con especializaciones en Derecho Tributario, en Administración de Empresas, en Finanzas Corporativas, en Negociación, Conciliación y Arbitraje, y en Fiscalidad Internacional. Además, es fundadora y una de las socias de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub, donde ha liderado procesos de inversión extranjera, reorganización empresarial, defensa patrimonial, entre otros.

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