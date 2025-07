Centro Democrático anuncia “acciones legales” contra Claudia López

El Centro Democrático va a demandar a Claudia López por comentarios contra el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo Particular

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, anunció que su movimiento tomará acciones legales contra la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López, por unos comentarios que hizo durante una entrevista en La FM y en su cuenta de X sobre el expresidente Álvaro Uribe.

Vallejo también mencionó en esa estación de radio que su agrupación va a demandar a la precandidata por presunta injuria y calumnia. El vocero del partido cuestionó a la exalcaldesa por tratar de aparecer en medios de comunicación haciendo comentarios para generar polémica.

“Es como si necesitara cometer delitos para figurar en los medios. Me recuerda cómo es la vaca en el pantano, que entre más patalea, más se atolla, así le eche la culpa al aguacero”, agregó el director del Centro Democrático.

Vallejo anunció las acciones contra López, luego de que la precandidata asegurara que, en el juicio actual contra el antiguo jefe de Estado, “hay pruebas suficientes que demuestran que Álvaro Uribe sí compró testigos y sí cambió testimonios para tratar de enlodar a Iván Cepeda”.

Asimismo, la exalcaldesa publicó un trino en dónde dice que es “imposible” negar los nexos que tiene el líder natural del Centro Democrático con el paramilitarismo y con la parapolítica. “Negar los vínculos de Álvaro Uribe con la parapolítica y el paramilitarismo es como negar los vínculos de Timochenko con las Farc y el terrorismo. Hay evidencia histórica, hay evidencia judicial, lo que no ha habido es un juez independiente que valore eso”, declaró.

Negar los vínculos de Álvaro Uribe con la parapolitica y el paramilitarismo es como negar los vínculos de Timochenko con las Farc y el terrorismo. Hay evidencia histórica, hay evidencia judicial, lo que no ha habido es un juez independiente que valore eso. Pero lo habrá! 💪🏻



Hay… pic.twitter.com/1LT7rNm8k4 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 15, 2025

Los comentarios de López cayeron mal en varios sectores del uribismo. La senadora y precandidata presidencial, Paola Holguín, cuestionó a la exalcaldesa y le recordó que ella apoyó al presidente Gustavo Petro en medio de su intento de alejar su campaña presidencial del progresismo.

“Es vergonzoso que Claudia López nos diga que el sector de Uribe representa la extrema derecha y que estamos dispuestos a matarnos con la extrema izquierda que representa Petro. Ella, que apoyó a Petro en dos ocasiones y le permitió ser presidente, dice que Uribe ganó y gobernó con paramilitares”, aseveró.

Por otra parte, el representante Hernán Cadavid cuestionó a la exsenadora de la Alianza Verde por su pasado político con el exdirector de la DNI, Carlos Ramón González. “La entonces socia política de Carlos Ramón González (hoy prófugo) en la consulta ‘anticorrupción’ está desesperada por su fracaso en campaña y rebusca apoyo en la difamación contra Uribe. Predecible en los fracasados socios del petrismo”, declaró.

Congresistas del Centro Democrático demandarán decreto del Gobierno sobre tutelas

María Fernanda Cabal y Paola Holguín, senadoras y precandidatas presidenciales del uribismo, mencionaron en X que van a tomar medidas legales contra el decreto que firmó el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre con el que le quita al Consejo de Estado la capacidad para estudiar tutelas contra el presidente de la República y se las otorga a jueces del circuito. Las congresistas aseguraron que esta decisión del Gobierno presenta una amenaza al Estado de Derecho.

Cabal mencionó en X que va a demandar este decreto porque considera que esta decisión representa un “golpe silencioso a la justicia“. ”Es ilegal, inconstitucional y peligrosamente funcional al poder”, agregó.

Asimismo, la senadora opositora al proyecto de la Casa de Nariño mencionó que el presidente Petro no tendría, a su juicio, la capacidad de cambiar la estructura de la justicia a través de un decreto. La congresista mencionó al artículo 152 de la Constitución.

Demandaré en las próximas horas el decreto 0799 de julio de 2025 con el que Petro y su Ministro de Justicia violan la Constitución y la Ley.



Esto que pretenden es una amenaza directa al Estado de Derecho. Con este decreto, el gobierno habilita que las tutelas contra el… pic.twitter.com/yf1hlB5yHE — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 14, 2025

Holguín demandará el decreto porque considera que representaría un acto de “revanchismo” por parte del jefe de Estado e, incluso, “vulnera el principio de colaboración armónica entre ramas del poder”.

La demandante además mencionó que, debido a que este decreto buscaba cambiar las competencias del Consejo de Estado, sería necesario que el “Gobierno del cambio” hubiera solicitado un concepto previo de la Sala de Consulta y servicio Civil de ese organismo judicial, antes de emitir la orden.

Sin embargo, el Ejecutivo ha defendido la medida. El viceministro de Justicia, Jefferson Dueñas, le dijo a este diario que habían estudiado el decreto que se emitió durante la presidencia de Iván Duque. En su análisis encontraron que la medida del anterior gobierno iba en contra de la propia Constitución.

Esa es la razón por la cual desde el Ministerio de Justicia decidieron que lo mejor era “volver a la regla general que todas las tutelas sin excepción contra una autoridad del orden nacional debían ir a juez del circuito y en segunda instancia a los tribunales”.

Sin embargo, por el lado del Consejo de Estado no comparten la teoría de que la medida es la mejor opción para la justicia. En diálogo con El Espectador, el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, manifestó que aunque el alto tribunal acatará la orden y no reclamará ninguna competencia que le quite el decreto, considera que la medida tomada por el Ejecutivo no es acertada.

“Interferir en las funciones del Consejo de Estado es una mala señal para la seguridad jurídica y, por el contrario, lo que está implicando es una desarticulación, a mi modo de ver, de las competencias del máximo tribunal de la justicia contenciosa”, dijo el togado en aquella ocasión.

