Derecha e izquierda miden fuerzas en las calles: habrá marchas el 14 de octubre

Esa tesis es rechazada por el oficialismo y es la razón por la que advirtieron que todo se enmarca en la campaña anticipada en la que entró el país de cara a la disputa por…

Tanto la derecha como la izquierda se alistan para la jornada de marchas que la oposición al presidente Abelardo de la Espriella convocó para el próximo 14 de octubre. La cita se basó en que, de acuerdo con un sector político que busca recuperar el poder desde las regionales de 2027, se han dado decisiones en la actual administración que supuestamente afectan a la sociedad.

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Esa tesis es rechazada por el oficialismo y es la razón por la que advirtieron que todo se enmarca en la campaña anticipada en la que entró el país de cara a la disputa por el poder regional el próximo año.

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En ese contexto se enmarcan pronunciamientos como el del expresidente Gustavo Petro, máximo líder del Pacto Histórico, quien incluso señaló que se debería transitar hacia una huelga general. Y, de paso, convocó a su militancia de izquierda a rodear estas marchas.

Ahí también entran las advertencias del presidente De la Espriella, quien lleva 48 horas diciendo de forma directa que en urnas serán “derrotados” los sectores que, a su juicio, dejaron a un país con varias emergencias, en especial —de acuerdo con la Casa de Nariño— en materia económica y de seguridad.

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Las protestas las promueve la izquierda y tiene el apoyo de algunos sectores sindicales, como Fecode y la CUT. El Pacto Histórico, además, ya dijo que será la primera de las varias manifestaciones que promoverá durante el siguiente cuatrienio.

El Gobierno, por su parte, notificó que hay una nueva reglamentación para atender las marchas callejeras y que se evitará en todo momento que haya bloqueos, ataques a la infraestructura pública, agresiones a los uniformados y promoción de actos violentos.

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Las dos fuerzas que tensionan al país político tienen puntos de base sobre por qué, desde sus ópticas, deben ser respaldadas. La izquierda cuenta con los 12,6 millones de votos que lograron al perder la segunda vuelta del 21 de junio con Iván Cepeda y la bancada de Congreso que suma 69 curules entre Senado (26) y Cámara (43).

La derecha obtuvo con De la Espriella 12,9 millones de votos en los comicios en los que ganó la jefatura del Estado y cuenta con una gobernabilidad que entre varios partidos, como el Centro Democrático, Liberal, Conservador y —entre otros— Salvación Nacional, suman más de 180 curules en el Capitolio.

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La expectativa por la jornada crece, en especial por la forma en que se atenderán estas marchas y si Petro, quien dijo que acudirá, ayudará a mantenerlas pacíficas. Además, De la Espriella tiene una prueba sobre cómo asumir este tipo de manifestaciones que, sin violencia, son protegidas por la Constitución.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que respeta la protesta pacifica, pero advirtió que la Fuerza Publica actuará cuando se registren bloqueos o actos violentos en las manifestaciones. Además, tras un consejo de ministros realizado en la noche de este martes, aseguró… pic.twitter.com/WvoCZWoUeQ — El Espectador (@elespectador) October 7, 2026

Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad.



Es ya que tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027 y un plan serio de lucha contra el hambre para mitigar el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 7, 2026

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