Salvación Nacional y petrismo chocaron en sesión de ascensos policiales en el Congreso

Todo comenzó cuando Germán Rodríguez, senador de Salvación Nacional, increpó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo (Pacto Histórico) por hacer presencia en el Capitolio en medio de una discusión por los movimientos de rangos en la Fuerza Pública.

Una discusión a varias bandas se abrió en las últimas 24 horas entre sectores de la derecha oficialista y la izquierda opositora por cuenta de una situación registrada durante una sesión de ascensos en el Congreso de la República.

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“No voy a permitir que quienes hicieron parte de un gobierno que le hizo tanto daño a Colombia pretendan venir a ocupar espacios donde se honra a nuestros policías. La ceremonia de ascensos es para nuestros héroes, no para quienes representaron a ese gobierno”, enfatizó Rodríguez.

Este pronunciamiento lo hizo el congresista luego de acercarse directamente al exfuncionario del expresidente Gustavo Petro, en el recinto de la plenaria, para indicarle que se retirara de ahí debido a que —según él— la izquierda mientras estuvo en el poder sólo afectó a los uniformados.

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Jaramillo respondió que se encontraba allí por una invitación directa de quienes convocaron a esta sesión y que, en democracia, no se le puede impedir hacer presencia en el Legislativo. Incluso, aseguró que escuchó los comentarios de Rodríguez y que decidió ahí mismo responderle que no tenía por qué irse.

“Decir públicamente quién es o no ‘bienvenido’ a un acto institucional demuestra precisamente por qué estas situaciones deben ser documentadas. Las instituciones de la República y nuestra Fuerza Pública no son propiedad de ningún partido, senador o sector político. Resulta contradictorio que, precisamente en el Congreso de la República, donde deben estar representadas todas las voces, un senador pretenda excluir de una ceremonia institucional a quien piensa distinto”, enfatizó Jaramillo.

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Petro, al ver la dimensión que esta discusión tomó en redes, también se pronunció en uno de sus habituales comentarios en su cuenta de X; salió en defensa de su exministro de Salud.

“Somos nosotros los que demostramos que se podía hacer descender los delitos de mayor incidencia dentro de la ciudadanía de manera sustancial”, dijo Petro.

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Ante toda esta controversia, el legislador de Salvación Nacional mantuvo sus críticas directas contra el exfuncionario de Petro y precisó que —de acuerdo con su relato— la anterior administración golpeó la institucionalidad colombiana.

“A usted lo invitó el representante petrista Jairo León Vargas. Cada quien ocupa su lugar, y usted está del lado de los que destruyeron las Fuerzas Militares y la Policía. En su conciencia están las miles de personas que perdieron la vida por usted haberse tirado la salud de los colombianos”, precisó Rodríguez. Estos debates entre sectores de derecha e izquierda en el seno mismo del Capitolio no son nuevos, pero sí es la primera vez que se registra uno con la intención de intervenir sobre las personas que puedan o no hacer presencia en el Legislativo.

Que le quede claro al exministro de Salud de Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, USTED NO ES BIENVENIDO en eventos de nuestros héroes de la patria.



No voy a permitir que quienes hicieron parte de un Gobierno que le hizo tanto daño a Colombia pretendan venir a ocupar espacios… pic.twitter.com/Np2eftENVM — Germán Rodríguez (@GermanRSenador) October 7, 2026

Senador @GermanRSenador, usted afirma que no soy bienvenido a una ceremonia institucional a la que fui invitado. ¿Esa es la democracia que dice defender? ¿Pretende decidir quién puede participar en un acto de la Policía Nacional según sus posiciones políticas?



El Gobierno del… pic.twitter.com/9Kd3e7erC8 — Guillermo Jaramillo (@GA_Jaramillo) October 7, 2026

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