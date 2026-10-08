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De la Espriella echa mano de facultades extraordinarias, ¿las usará para reducir el Estado?

La emergencia económica y ahora el borrador del estatuto antiterrorista incluyen apartados que le dan al presidente Abelardo de la Espriella la posibilidad de echar mano de esta figura excepcional en la normativa colombiana. Un proyecto radicado en el Congreso le permitiría usarla para poner en marcha la "reducción del Estado" y crece la expectativa por el Plan Nacional de Desarrollo.

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Redacción Política
Abelardo de la Espriella ordena militarizar Santa Marta tras muerte de alias Cholo
El presidente Abelardo de la Espriella podría usar esta figura para fusionar o eliminar ministerios sin pasar por el Congreso.

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Al menos dos articulados evaluados por los más altos funcionarios del Estado le dan al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias para poner en marcha planes clave en materia económica y de seguridad. Uno de ellos es la emergencia económica para atender la crisis causada por el terremoto y el otro es el borrador del estatuto antiterrorista que presentará el Gobierno al Congreso en los próximos días, pero a ellos se sumaría el Plan Nacional de Desarrollo que está en construcción y genera expectativa por la posibilidad de…

Por Redacción Política

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