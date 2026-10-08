De la Espriella echa mano de facultades extraordinarias, ¿las usará para reducir el Estado?

Al menos dos articulados evaluados por los más altos funcionarios del Estado le dan al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias para poner en marcha planes clave en materia económica y de seguridad. Uno de ellos es la emergencia económica para atender la crisis causada por el terremoto y el otro es el borrador del estatuto antiterrorista que presentará el Gobierno al Congreso en los próximos días, pero a ellos se sumaría el Plan Nacional de Desarrollo que está en construcción y genera expectativa por la posibilidad de…

Al menos dos articulados evaluados por los más altos funcionarios del Estado le dan al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias para poner en marcha planes clave en materia económica y de seguridad. Uno de ellos es la emergencia económica para atender la crisis causada por el terremoto y el otro es el borrador del estatuto antiterrorista que presentará el Gobierno al Congreso en los próximos días, pero a ellos se sumaría el Plan Nacional de Desarrollo que está en construcción y genera expectativa por la posibilidad de que le abra la puerta a una "reducción del Estado" sin necesidad de aprobación del Legislativo.

Hace algunas semanas, esta figura excepcional ya había sido citada para tratar de conjurar la emergencia causada por el sismo del pasado 10 de agosto. Allí se incluyó la posibilidad de agilizar los trámites en el Ministerio de Hacienda para operaciones del crédito público externo; el uso de los bienes en manos de la Sociedad de Activos Especiales; y, entre otros, la ampliación de la capacidad de las "obras por impuestos" para los municipios afectados.

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El presidente Abelardo De La Espriella lideró en Pereira el inicio del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, la Patria Milagro 2026-2030”, conectando las demandas de las regiones con proyectos estratégicos.



Para el Eje Cafetero, la prioridad es recuperar la seguridad y liderar… pic.twitter.com/96zP3NERVq — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 7, 2026

Sin embargo, el borrador del proyecto que radicará el Ministerio del Interior ante el Capitolio vuelve a abrirle la puerta al despacho presidencial para tomar determinaciones clave. Los detalles de ese articulado, cuyos ejes principales había revelado El Espectador y fueron confirmados por el texto que en su integridad reveló Caracol Radio, dejan entrever un cambio en el organigrama del Ejecutivo.

Por allí pasa la creación de la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo, cuyo despacho dependerá directamente del Departamento Administrativo de la Presidencia. La reglamentación de este puesto estará a cargo del primer mandatario y tendrá que realizarse en un plazo de seis meses. Previamente, ya se había hablado de una modificación a la Oficina del Alto Comisionado de Paz —cuyo último jefe fue Otty Patiño— para convertirla en la Consejería de Seguridad.

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El mismo lapso de medio año se le daría para el establecimiento de “la acción de aprehensión preventiva abreviada”, que se refiere a las medidas necesarias para que los bienes ligados a organizaciones calificadas como terroristas pasen al Estado. Eso sería manejado por la Fiscalía, con el apoyo del Gobierno.

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No sería la primera vez que el Ejecutivo echa mano de esta figura excepcional. El ejemplo más reciente fue el del expresidente Gustavo Petro, en cuyo Plan Nacional de Desarrollo original pretendió incluir 10 facultades extraordinarias, algunas de las cuales se cayeron en los debates en el Legislativo. Entre las eliminadas estuvieron la posibilidad de que el jefe de Estado pudiera regular las condiciones especiales de reclusión para los miembros de comunidades indígenas, así como “fusionar, modificar o liquidar los fondos cuenta con o sin personería jurídica o los patrimonios autónomos administrados por órganos o entidades del Presupuesto General”.

En todo caso, sí logró aprobar otros importantes. Por allí pasaron el visto bueno para gestionar los temas relacionados con el Grupo Bicentenario; el cambio de reglas en programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción; y la intervención en el Hospital San Juan de Dios en la capital colombiana. Sin embargo, se enfrentó a que la Corte Constitucional tumbara algunas de estas, así como sus decretos de emergencia económica para diciembre de 2025 y también artículos de la reforma tributaria que le permitían a Petro expedir un nuevo código de aduanas.

Y es ese mismo Plan Nacional de Desarrollo, pero ahora de la autoría de De la Espriella, el que genera expectativa. ¿La razón? La posibilidad de que allí también se incluyan facultades extraordinarias para la "reducción del Estado" que prometió en campaña. Eso incluye la fusión, modificación o eliminación de ministerios o de entidades de carácter nacional.

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El Centro Democrático ya radicó un proyecto en el Capitolio en esa vía y generó polémica porque implicaría, entre otras cosas, que el mandatario podría saltarse al Congreso para una decisión que modificaría la Constitución Política. Los senadores Julia Correa y Juan Caicedo (ambos del Centro Democrático) describieron en la iniciativa la necesidad de "eliminar duplicidades funcionales, corregir la dispersión institucional, mejorar la coordinación entre entidades, racionalizar el gasto de funcionamiento y fortalecer la eficiencia y la eficacia de la función administrativa".

Hay que potencializar los subsidios y hacer más inversión social, con la reducción de impuestos y con un Estado más pequeño.



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/kNidTXkP7b — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 22, 2026

En caso de aprobarse, se le daría un plazo de seis meses a la Presidencia para "expedir normas con fuerza de ley dirigidas a reorganizar y racionalizar la estructura de la Administración Pública Nacional". Esto tocaría a los 18 ministerios y a los sectores de Función Pública, Inclusión Social y Reconciliación, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, Planeación y la misma Presidencia. Aunque se explicita que las facultades otorgadas no podrán ejercerse con respecto del Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, ni los demás organismos y entidades con régimen especial.

En ese articulado se hablar de permitir la reorganización de las capacidades de los sectores modificados y "trasladar, distribuir o reasignar funciones y competencias". Incluso, habilitaría que la misma Presidencia determine la planta de personal de las entidades y organismos, y efectuar los traslados y ajustes presupuestales necesarios, sin que eso implique el aumento del monto total de lo asignado a cada cartera.

Lo cierto es que solo con el articulado del PND se conocerá a profundidad el plan de De la Espriella para materializar esa promesa de campaña. Esta semana, de acuerdo con el jefe de Estado, comenzó en forma la construcción de ese plan que busca conectar "las demandas de las regiones con proyectos estratégicos". La expectativa crece por el proyecto que recibirá el Congreso.

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