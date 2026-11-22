El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) implementará, junto a la Confederación Nacional Católica de Educación (CONACED), una nueva cátedra de paz que llegará a más de un millón de estudiantes en 750 colegios. Se trata de una iniciativa que comenzará en enero de 2027 y busca "promover el reconocimiento de las víctimas, facilitar la comprensión de los hechos históricos y fomentar la reflexión sobre las consecuencias de la violencia".

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"La memoria histórica debe llegar a las aulas, donde se forman las nuevas generaciones de colombianos. Queremos que los estudiantes conozcan lo ocurrido, escuchen las historias de las víctimas y comprendan las consecuencias de la guerra. Formar en memoria histórica es construir ciudadanos conscientes de su historia, comprometidos con el reconocimiento de las víctimas, el respeto por la diferencia y la construcción de una sociedad en paz", indicó el director del CNMH, D’Mar Córdoba.

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De acuerdo con la cabeza del CNMH, esto se concretó a través de una reunión con el padre Misael Enrique Meza, presidente de CONACED, y con Nelson Otaya, director nacional de Pastoral Educativa. En ese encuentro, se "estructuraron las bases" de un memorando de entendimiento con el que se proveerá el desarrollo de contenidos educativos y la capacitación a docentes. Será el centro el que aporte, en todo caso, "los materiales históricos y las herramientas pedagógicas necesarias, apoyándose en un documento base y en talleres preparatorios que ya están en marcha".

"Contar la verdad de lo que ha pasado en el conflicto colombiano", agregó Córdoba sobre el objetivo de este memorando de entendimiento.

¿Por qué es importante escuchar distintas voces para comprender lo ocurrido durante el conflicto armado en Colombia?



En «La memoria vive» conversamos con Daniela, de la Dirección Técnica de Acuerdos de la Verdad, quien nos acerca al trabajo que realiza esta área del CNMH y a su… pic.twitter.com/4b0zuzmzuq — Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) November 19, 2026

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Con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, el CNMH ha reenfocado sus objetivos. Como lo reveló El Espectador, eso incluye un cambio de guion sobre los contenidos que priorizará el centro bajo la administración actual y el mismo presidente ha estado encargado de impartir la línea directa sobre lo que será de ahora en adelante esa institución.

Lo que se busca es darle mayor reconocimiento al papel de las Fuerzas Militares en el conflicto armado y, en esa vía, contar las historias de los "victimarios de todos los bandos": grupos paramilitares y guerrilleros, así como las fuerzas armadas. Esto pasará, además, por el nuevo enfoque para el Museo de Memoria que, como también lo contó este diario, pasa actualmente por la suspensión temporal de "la suscripción de cualquier tipo de contrato que implique compromisos presupuestales".

«La memoria no es un homenaje al pasado, es la defensa del futuro, y el futuro de Colombia no puede escribirse con la pluma de quienes le dispararon».



Desde la Semana de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Militar Nueva Granada… pic.twitter.com/P1CoUx3MHD — Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) October 20, 2026

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Pero más allá de eso, también hay de fondo un cambio sustancial en la institución, que pasará por un recorte de personal siguiendo la instrucción de De la Espriella para reducir el Estado. Esto se concentrará especialmente en los contratos de prestación de servicios y, como supo El Espectador, se busca que la planta general baje de 300 funcionarios a 120 o 130. En todo caso, en la dirección general han dejado claro que tienen la instrucción de "no remover a nadie porque piense diferente".

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