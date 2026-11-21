Una carta llegó a la mesa directiva de la Comisión de Ética y Estatuto de la Cámara con la intención de que desde la corporación se haga un rastreo a los títulos académicos de los congresistas tras la polémica de Luz Verónica Estrada (Pacto Histórico). La misiva tiene la firma de los representantes Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador) y Carlos Edward Osorio Aguilar (Centro Democrático), quienes piden que la célula solicite el envío de diplomas y actas de grados de los 183 representantes.

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Además, instan a que, una vez recibidos los documentos de los niveles de bachiller, pregrado y posgrado, "se lleve a cabo la verificación de la autenticidad y validez de estos, buscando garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos éticos que deben cumplir los integrantes de la Cámara". Incluso, señalan que, si bien el "ordenamiento jurídico no exige título profesional alguno para ejercer la dignidad de congresista", los legisladores deben atenerse a unos valores.

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"Esta petición atiende al estricto deber de transparencia, probidad y comportamiento ético que deben acreditar quienes ostentan la representación popular, garantizando así que su actuar público se rija por la rectitud y la confianza legítima de la ciudadanía", se lee en la carta.

La movida llega después de que se conociera que internamente en esa comisión habría una propuesta para suspender a la representante Estrada. Por el momento, eso no se ha concretado y figuras que hacen parte de esa sala han señalado que no se ha citado a una sesión para tomar decisión sobre el tema. Sin embargo, hay un acuerdo sobre la necesidad de que el tema comience a discutirse en esa célula legislativa.

Yo soy miembro de la Comisión de Ética de @CamaraColombia y al día de hoy NO hemos sido citados para decidir ningún caso de la Representante Verónica Estrada



Es urgente que la Comisión asuma el conocimiento y tome una decisión de fondo.



No he opinado del caso para que no me… — Mauricio Toro 🌻 (@MauroToroO) November 21, 2026

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De acuerdo con la ley 1828 de 2017, la suspensión de la condición congresional "consiste en la separación del ejercicio de la investidura y prerrogativas de congresista" y no puede "ordenarse por un término inferior a 10 ni superior a 180 días". Durante el término de suspensión, no se podrá ejercer ninguna función pública.

¿Qué ha pasado con el caso de la representante Luz Verónica Estrada?

Este sábado, la representante se pronunció por primera vez después de que se destapara la polémica por sus títulos. A través de su cuenta de X, Estrada aseguró que había otorgado un poder al abogado Santiago Trespalacios para que ejerciera su representación y no se refirió a la posibilidad de su renuncia.

"Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades", agregó.

Acabo de otorgar poder a Santiago Trespalacios @SoyDefensor para mi representación.

Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades. — Veronica Estrada Holguin (@Veronicaho88) November 21, 2026

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Desde el Pacto Histórico, varios de los integrantes de la bancada y la coordinación nacional provisional que encabeza el expresidente Gustavo Petro solicitaron la renuncia de la congresista. Sin embargo, eso no se ha oficializado y, por el momento, la representante no estaría dispuesta a dejar su puesto.

En el partido, se anunció que se había convocado a la Comisión Nacional de Ética para este lunes, "con el propósito de asumir el caso relacionado con las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales". En esas mismas líneas, se le pidió renunciar para que asumiera "su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes". El comunicado de la colectividad cierra diciendo que "ningún interés individual puede estar por encima de los principios y valores que sustentan [el] proyecto político".

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