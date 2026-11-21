Yo lo veo muy bien. Yo creo que ese era el punto más crítico y el anuncio del presidente fue de escuchar primeramente al Congreso, porque todos los congresistas nos pronunciamos. Yo también fui de las primeras, aun siendo de gobierno, en decir que la canasta no se puede tocar, que tenemos que encontrar otras…

El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre no gravar la canasta familiar tocó las negociaciones de un Congreso que desde un inicio criticó esa parte de la llamada "ley de rescate". ¿Cómo ve el ambiente después de eso?

Yo lo veo muy bien. Yo creo que ese era el punto más crítico y el anuncio del presidente fue de escuchar primeramente al Congreso, porque todos los congresistas nos pronunciamos. Yo también fui de las primeras, aun siendo de gobierno, en decir que la canasta no se puede tocar, que tenemos que encontrar otras alternativas, que no se puede castigar a la clase media. Entonces, el ambiente que está bueno. Es un ambiente de trabajo, pues hay diferencias. Es una ley grande, la verdad. A veces nos enfocamos solo en el tema de los impuestos y del IVA, pero realmente es una ley muy agresiva, una ley de recorte que está buscando realmente rescatar.

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Hay puntos en los que la mayoría coincidimos y yo creo que vamos a poder. Hay buen ambiente para trabajar y para sacar una ponencia con la que la mayoría estemos de acuerdo. Obviamente, la oposición va a sacar su ponencia alternativa, pero creo que tenemos las mayorías para poder sacar la mejor ley posible para Colombia.

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La próxima semana habrá tres audiencias públicas en diversas partes del país sobre esta ley. El Pacto Histórico insiste en la necesidad de desplazar la discusión a otras latitudes, pero hay quienes dicen que buscan dilatar el debate. ¿Usted lo ve así?

Yo sí creo que es una forma de dilatar y de aplazar. Inicialmente, el Pacto Histórico quería que fuera en siete ciudades; o sea, si lo hacíamos en siete ciudades, ahí sí no podíamos votar la ley en los tiempos. Se logró negociar a tres y también se les está dando espacio de que se puedan escuchar y de tener audiencia pública en Bogotá, en Cali y en Barranquilla. Yo creo que el desafío es que, paralelamente a las audiencias públicas, se tiene que ir construyendo la ponencia. Se tiene que ver artículo por artículo y se tienen que definir las minucias de la ley a más tardar el viernes. Tenemos que estar votando el 1 o 2 de diciembre en las comisiones.

La pregunta es- ¿porque no hicieron esto cuando estuvieron en el poder? Hoy estamos intentando arreglar el hueco que dejaron… https://t.co/KJR39oCZRy — Sara Castellanos (@sarag12) November 18, 2026

Ahora, yo creo que el desafío sí son los tiempos, pero pues creo que es una buena señal. El gobierno aceptó hacer las audiencias públicas, de que sea muy transparente, de que la gente también se sienta parte. Pero creo que el mayor mensaje sí fue que el presidente escuchó, vio la molestia de la mayoría de las personas y dijo: "No, vamos a buscar otras alternativas".

¿Hay dudas sobre el monto?

El monto continúa y ese es el desafío, porque tenemos una ley que nunca habíamos visto. Un monto de más de COP 80 billones que se necesitan para cubrir el hueco fiscal. Se quedó el IVA, que era un monto importante, y obviamente está el recorte del Estado, pero el IVA era más o menos COP 24 billones de esta ley. Entonces, el desafío es de dónde vamos a poder suplir o llenar ese hueco.

¿No vamos a contar con eso? Listo, yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero conjuntamente con mi equipo y con los diferentes ponentes hemos buscado otras alternativas de ingresos para que podamos suplir ese hueco y podamos ver un rescate al hueco fiscal tan grande que tenemos en la economía. Sí, los tiempos son un desafío, pero creo que tenemos toda la disposición y las comisiones conjuntas están trabajando todas muy de la mano y muy rigurosamente para que la ley se esté aprobando el 1 y 2 de diciembre.

Hay un acuerdo en que es necesaria una ley fiscal, ¿es ese punto de dónde sacar la plata para financiarla donde está estancada la discusión en este momento?

Claro. Sí hay alternativas, pero todos los equipos creo que se han unido en ese trabajo. ¿De dónde pueden sacarse alternativas? Sí, se puede recortar aún más el Estado. ¿Dónde se puede recortar? Obviamente, el recorte es progresivo y eso es importante que lo entiendan porque hay algunas cosas que vamos a ver en el 2027, pero es hasta el 2030. Entonces no van a ser cosas inmediatas, y creo que ese es el mayor desafío porque el IVA entraba inmediatamente, pero hemos logrado grandes avances.

Se acabó el debate: la comida de los colombianos NO pagará IVA. 🇨🇴



Lo planteamos desde el primer momento y hoy el presidente lo confirma: ni canasta familiar gravada, ni nuevas cargas al campo. Seguiremos buscando lo mejor para Colombia. pic.twitter.com/nLHoFg6tP1 — Sara Castellanos (@sarag12) November 16, 2026

Ayer estuve con el equipo del viceministro [técnico, Juan Sebastián Betancur]. Estuvimos hablando y tenemos varias propuestas: solamente con mi equipo ya hemos logrado encontrar diferentes alternativas. No hemos llegado al monto, pero ya vamos en la mitad. Entonces, se está evaluando técnicamente, pero sí lo veo posible. Si veo que hay otras, si nos ponemos a buscar. He hablado con diferentes ministerios para que ellos vean que esto es de todos, esta ley es de Colombia, no es solo de Hacienda y eso es importante. Se ha hecho un trabajo de sentarse con las diferentes entidades porque, si todos ponemos de nuestra parte, sí creo que vamos a poder hacer un trabajo eficaz para que esta ley le convenga al país, que es lo que se necesita.

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Usted dice que paralelo a las audiencias públicas se tiene que construir la ponencia, ¿cuándo se radicaría?

Por tiempos, lo ideal sería que ya tengamos algo más o menos el viernes [27 de noviembre] para estar radicando el lunes [30 de noviembre], o sea, eso es como lo ideal. Toca, sí o sí, estar la otra semana construyéndolo, porque es una ley grande, es una ley gorda que tiene muchos artículos. Ahí está lo de Ruge para poder incentivar a nuevas inversiones. Eso es algo muy positivo, muy bueno, pero hay temas también que toca evaluar y que nosotros hemos estado ahí con la lupa, viendo artículo por artículo.

Toca hacer un trabajo paralelo y no se puede dejar todo para el viernes, porque construir esto en tres días va a ser muy difícil. Yo espero que el lunes ya estén radicándolo, pero depende de cómo nos vaya en la construcción la otra semana.

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Así son las propuestas del Pacto Histórico: según sus cuentas intergalácticas, pueden recaudar 150.000 BILLONES. Mejor dicho, entonces ya no hagamos nada. Los mismos que endeudaron a Colombia en cuatro años creen que van a recaudar 79 veces el PIB de Colombia. Los invito a ver el… pic.twitter.com/ewIyv3Srwq — Sara Castellanos (@sarag12) November 18, 2026

Hay un punto en el que está de acuerdo también todo el oficialismo: el tema de las facultades extraordinarias para que el presidente comience con este recorte del Estado que prometió desde campaña. Usted dice que eso sería progresivo. En este momento, ¿cuáles serían las primeras medidas que se tomarían? ¿Se ha hablado de eso?

No, ha sido un poco más general y ha sido una de las inquietudes de los ponentes: sí al recorte del Estado, pero queremos saber cuáles entidades ya no estarían y la fusión de los ministerios. Lo que sí he hablado es que pasaríamos de 18 a 10 o probablemente a 12 ministerios, pero ¿cuáles serían los ministerios que se van a fusionar?¿Cuáles quedarían? ¿Con qué nombre? Esos son detalles que todavía no se han dado. Ya se tienen algunos ministerios sonando, pero nada es fijo.

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Esa sí ha sido una de las inquietudes y un punto central dentro de las discusiones de los ponentes con el ministro de Hacienda [Miguel Gómez]. Yo creo que la otra semana ya estaremos entrando como en el detalle del articulado. Hasta ahora, ha sido un poco más general los rasgos, pero sí es una discusión que todos queremos dar porque también influye en la aprobación de ese artículo tan importante que yo sí veo de suprema urgencia para que todos podamos aprobarlo.

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El llamado "rescate fiscal" es la medición de la coalición oficialista en el Congreso, pero hay otros proyectos en temas de seguridad y, entre otros, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cree que el Gobierno logrará tener las mayorías en esas discusiones?

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Yo lo veo positivo, yo creo que hay buen ambiente y no hay resistencia. Creo que la llegada del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ha sido muy positiva. Él ha venido haciendo un trabajo muy bueno con las diferentes bancadas y hay buen ambiente. Nadie quiere ser un obstáculo, la gente quiere que le vaya bien al país. La mayoría de congresistas estamos en la misma línea de que queremos que a Colombia le vaya bien. Queremos que al gobierno le vaya bien, porque vimos el resultado de los últimos cuatro años y no queremos que vuelva la izquierda a retomar, y para eso a Colombia le tiene que ir bien con buenos resultados.

Creo que sí lograremos tener mayorías tanto para la ley de rescate económico como para el Plan Nacional de Desarrollo, que ya hay líneas, pero obviamente esto está en construcción. Eso entra en debate en febrero del otro año y es el proyecto más importante del Gobierno porque es la ruta de los próximos cuatro años.

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