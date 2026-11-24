Más de 9.000 kilómetros separan a Suiza de Colombia, pero sus relaciones diplomáticas se remontan a más de un siglo. El pasado 19 de octubre, el canciller colombiano, Omar Bula, eligió Suiza como el primer destino europeo de su mandato. Los vínculos también son humanos: cerca de 6.300 colombianos viven en el país helvético, mientras que 2.335 suizos residían en Colombia a finales de 2025. Pero ¿qué intereses unen realmente a ambos países? Pedro Zwahlen, nuevo embajador suizo en Bogotá, analiza los desafíos y oportunidades de esta relación…

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Más de 9.000 kilómetros separan a Suiza de Colombia, pero sus relaciones diplomáticas se remontan a más de un siglo. El pasado 19 de octubre, el canciller colombiano, Omar Bula, eligió Suiza como el primer destino europeo de su mandato. Los vínculos también son humanos: cerca de 6.300 colombianos viven en el país helvético, mientras que 2.335 suizos residían en Colombia a finales de 2025. Pero ¿qué intereses unen realmente a ambos países? Pedro Zwahlen, nuevo embajador suizo en Bogotá, analiza los desafíos y oportunidades de esta relación bilateral.

Usted llegó a Bogotá hace apenas unas semanas. ¿Cuáles son sus principales prioridades para los próximos años y qué es lo que más le ha sorprendido de Colombia desde que asumió el cargo?

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Una de mis principales ambiciones es hacer más visibles los resultados de la cooperación suiza en Colombia, valorar lo que hemos conseguido durante las últimas décadas y garantizar que estos avances puedan mantenerse a largo plazo. También quiero ampliar algunas de las iniciativas que ya han demostrado resultados positivos.

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Tenemos experiencias importantes en el desarrollo de cadenas de valor sostenibles, especialmente en sectores como el cacao y el oro responsable. También hemos trabajado para mejorar la calidad del agua en las comunidades y fortalecer las oportunidades de formación profesional. Mi objetivo es consolidar estos resultados y desarrollar aún más nuestra cooperación.

También me emociona ver cómo nuestra presencia en Colombia es sólida en diversos ámbitos, como, por ejemplo, la cultura. Así, y gracias al Fondo Cultural Suizo, y varios aliados y entidades, tendremos esta semana dos conciertos con el espectáculo “La Danza del Sol”, de la aclamada orquesta Geneva Camerata. La presentación en Bogotá será el 24 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo; y en Medellín tendrá lugar en el Teatro Metropolitano, el jueves 26 de noviembre.

En cuanto a mis primeras impresiones, es que los colombianos son personas muy abiertas, amables y cálidas. Es algo que me habían contado antes de llegar y que he podido comprobar personalmente.

¡Gracias por la cálida bienvenida por parte de @AcnurColombia al Embajador Zwahlen! https://t.co/RX7y1jgMeL — Embajada de Suiza en Colombia (@SuizaColombia) November 20, 2026

¿Cuáles son los principales intereses estratégicos de Suiza en Colombia y qué importancia tiene este país para la Confederación Helvética en el contexto latinoamericano?

Colombia ocupa una posición central en América Latina y concentra muchas de las oportunidades y desafíos de la región. Su enorme diversidad geográfica, cultural y social la convierte en un país especialmente importante para Suiza. Esta importancia se refleja en nuestra presencia diplomática.

La Embajada de Suiza en Bogotá es la segunda más grande de nuestro país en el continente americano, después de Washington. Además, Colombia es uno de los pocos países donde desarrollamos simultáneamente nuestros tres ámbitos de cooperación: la ayuda humanitaria, la cooperación económica, la promoción de la paz y los derechos humanos.

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También tenemos importantes intereses económicos, especialmente en sectores como el café, el cacao, el oro, el turismo y la formación profesional. El cacao colombiano, por ejemplo, tiene un valor especial para Suiza: nuestro chocolate, conocido en todo el mundo, no existiría sin esta materia prima originaria de la selva tropical. Por eso, apoyamos el desarrollo de cadenas de valor sostenibles y las exportaciones de cacao colombiano hacia Suiza.

El oro ocupa un lugar destacado en el comercio bilateral. En 2025, fue el principal producto exportado por Colombia a Suiza, por 280 millones de dólares, según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC). Y mientras Suiza es uno de los principales centros mundiales de refinación, Colombia enfrenta la minería ilegal. ¿Cómo pueden ambos países garantizar un comercio de oro responsable y mejorar su trazabilidad?

El oro representa una oportunidad económica y un desafío ambiental y social. En Colombia, la extracción ilegal, especialmente con mercurio, perjudica al medioambiente y la salud de las comunidades. En Suiza crece la demanda de oro responsable por parte de la industria relojera, del lujo y del sector financiero. Sin embargo, esa demanda supera la oferta colombiana cuya procedencia puede verificarse.

Suiza ha contribuido a desarrollar Swiss Better Gold, iniciativa que reúne a actores de la industria suiza interesados en adquirir oro responsable, fortalecer las cadenas de suministro y crear oportunidades para los productores colombianos. El desafío es garantizar la trazabilidad desde la extracción hasta el destino final, evitando que el oro ilegal se mezcle con el responsable. Para ello, es necesario promover la inversión en tecnologías de trazabilidad y reforzar los controles en toda la cadena de valor.

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El viernes pasado se llevó a cabo la Ceremonia de Presentación de las Copias de Estilo del nuevo Embajador, Sr. Pedro Zwahlen con el Canciller Omar Bula Escobar. pic.twitter.com/N8q0Zv13CB — Embajada de Suiza en Colombia (@SuizaColombia) October 8, 2026

La seguridad de los territorios constituye otro gran desafío para Colombia. Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, ¿qué balance hace de su implementación y cuáles son los principales obstáculos para alcanzar una paz duradera?

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Suiza ha acompañado los esfuerzos de construcción de paz en Colombia durante más de dos décadas, trabajando con todos los gobiernos y manteniendo el diálogo con distintos actores. La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 enfrenta retos importantes, pero seguimos convencidos de que cumplirlo es una necesidad.

La experiencia histórica de Suiza nos ha enseñado que construir una paz duradera requiere tiempo. Después de nuestra guerra civil de 1847, la integración política de los territorios que habían perdido el conflicto tardó más de una generación.

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Colombia enfrenta desafíos históricos relacionados, entre otros factores, con su geografía y la presencia desigual del Estado en sus territorios. Son problemas que no pueden resolverse de un día para otro. Suiza seguirá ofreciendo su experiencia y cooperación, aunque las decisiones sobre el futuro del proceso corresponden a Colombia como Estado soberano.

¿Cómo se puede implementar el modelo de formación dual, que combina la enseñanza teórica con la experiencia laboral, en Colombia y qué oportunidades ofrece a los jóvenes?

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La formación dual permite combinar la cooperación económica con oportunidades para quienes tienen dificultades para acceder al mercado laboral. En Colombia, desde la iniciativa Colombia Más Competitiva, y con el apoyo de la ONG Swisscontact, hemos desarrollado un trabajo que involucra las empresas suizas y colombianas, así como el Ministerio del Trabajo. En el Valle del Cauca, por ejemplo, el programa VallEmprende funciona desde hace más de dos años y medio, y permite a jóvenes y mujeres cabeza de hogar acceder a su primera experiencia laboral mientras se capacitan.

Este modelo permite trabajar, obtener ingresos y formarse al mismo tiempo, sin tener que elegir entre estudiar y mantener a sus familias. Colombia también tiene un enorme potencial turístico. Suiza cuenta con una larga tradición hotelera e instituciones reconocidas, como la Escuela Hotelera de Lausana. Esperamos, en el futuro, poder ampliar nuestra cooperación en este sector y crear oportunidades profesionales en las regiones colombianas.

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Nosotros tenemos casi en nuestra genética suiza hablar con todos los lados, siempre Pedro Zwahlen, embajador de Suiza en Colombia.

Pedro Zwahlen, embajador de Suiza en Colombia.

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