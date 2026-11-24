Cuatro partidos han asistido a las citas que se han desarrollado esta semana con el Ministerio de Hacienda en torno a la ley del llamado "rescate económico". Tanto este lunes como este martes, el ministro Miguel Gómez y el vicepresidente José Manuel Restrepo —quienes han estado al frente de esa iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella— se han reunido con congresistas de esas colectividades para negociar los principales puntos de ese articulado.

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En la mañana de este martes, Alianza Verde y el Partido Liberal fueron convocados al encuentro. En esa cita, los congresistas plantearon sus principales propuestas para la construcción de la ponencia, que se radicaría el próximo lunes. En este momento, el debate está a contrarreloj, pues la fecha límite que se fijó en las comisiones económicas para aprobar el texto fue el 2 de diciembre.

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Seguimos con el propósito de sacar a Colombia del hueco fiscal. Hoy escuchamos las propuestas del @PartidoVerdeCoL para la Ley de Rescate, que este país necesita para que no se pierdan empleos, las empresas puedan crecer y el Estado siga cumpliendo con los más pobres. pic.twitter.com/ZNqtPAZ15n — Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) November 24, 2026

Este lunes pasaron Cambio Radical y el Partido Conservador, ambas colectividades de gobierno. Desde el oficialismo, se ha dicho que el principal objetivo es lograr construir una ponencia mayoritaria que tenga respaldo y, en esa vía, llegue acordada y facilite el debate.

Sin embargo, el grueso de ese debate se está dando para encontrar alternativas de financiamiento. Después del anuncio del presidente sobre no gravar la canasta familiar, mejoró el ambiente en el Congreso —que desde el inicio planteó que no aprobaría esa parte del articulado—, pero también generó un nuevo análisis del Gobierno para ver cómo le van a entrar más ingresos al Gobierno, especialmente a corto plazo.

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Gracias a los representantes de los partidos por aceptar nuestra convocatoria al diálogo. Empezamos la mesa de trabajo con la bancada del @PartidoLiberal. Vamos avanzando, honrado con mis coequiperos en esta tarea: @jrestrp, @MinInterior, @MinjusticiaCo, @DIANColombia pic.twitter.com/U7fEGg9lyo — Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) November 24, 2026

En lo que hay un acuerdo es en otorgar las facultades extraordinarias al mandatario para que le aplique el "tijeretazo" al Estado. Desde la coalición de gobierno ven con buenos ojos que se aplique el recorte estatal que prometió De la Espriella desde campaña y, en esa vía, las discusiones con los partidos buscan avanzar en definiciones concretas sobre cuáles serán las entidades que se sometan a la fusión o posible eliminación.

"Sí hay alternativas, pero todos los equipos creo que se han unido en ese trabajo. ¿De dónde pueden sacarse alternativas? Sí, se puede recortar aún más el Estado. ¿Dónde se puede recortar? Obviamente, el recorte es progresivo y eso es importante que lo entiendan porque hay algunas cosas que vamos a ver en el 2027, pero es hasta el 2030. Entonces no van a ser cosas inmediatas, y creo que ese es el mayor desafío porque el IVA entraba inmediatamente, pero hemos logrado grandes avances", señaló la senadora Sara Castellanos (Salvación Nacional) en diálogo con El Espectador.

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Además, este lunes se iniciaron las audiencias públicas para el proyecto, como fue solicitado por el Pacto Histórico. Estas también ocurrirán en Barranquilla (Atlántico) y Cali (Valle del Cauca), el jueves y viernes de esta semana. Paralelo a eso, en el Gobierno planean avanzar con el borrador de la ponencia que se radicará el lunes.

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