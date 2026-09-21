"No se ha adoptado ninguna decisión respecto del retiro de Colombia de la ONU": Cancillería

Se trata de una de las promesas que realizó el hoy presidente Abelardo de la Espriella en campaña. En ese momento, aseguró que la…

En medio de la agenda que cumple el canciller, Omar Bula, junto con el vicepresidente José Manuel Restrepo en la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el Ministerio de Exteriores confirmó que no existe una decisión sobre la salida del país de esa organización. El Ministerio de Exteriores le dijo a El Espectador que "a la fecha no se ha adoptado ninguna decisión respecto del retiro de Colombia".

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Se trata de una de las promesas que realizó el hoy presidente Abelardo de la Espriella en campaña. En ese momento, aseguró que la ONU ha servido en Colombia "para engordar una burocracia que vive de la diplomacia" y por ello añadió que "lo que no le sirva a Colombia y le dé beneficios a la patria será suspendido".

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"Yo le quiero devolver esa plata a la gente", apuntó el entonces candidato de Defensores de la Patria. Previamente, había dicho que “la ONU y la OEA son directorios políticos de la izquierda que no han servido para nada”.

¡No a la ONU y no a la JEP!



Lo que no le sirva a Colombia ni le genere beneficios al país, será suspendido.



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/lFlOMQHyGD — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 26, 2026

Incluso, aunque había expectativa de que este Gobierno denunciara el Estatuto de Roma —por el que Colombia hace parte de la Corte Penal Internacional (CPI)—, el Ministerio de Exteriores reveló que tampoco existe un plan para la denuncia a ese tratado. Como le dijo la Cancillería a El Espectador, "a la fecha, no se ha impartido instrucción o directriz alguna encaminada" a concretar esa acción.

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"En este sentido, no se ha iniciado, ordenado o proyectado trámite, oficio o notificación alguna dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas con el propósito de denunciar el Estatuto de Roma. En consecuencia, no se ha remitido la notificación escrita prevista en el numeral 1 del artículo 127 de dicho instrumento, disposición que regula el procedimiento para su denuncia por un Estado Parte", precisó la cartera en cabeza de Bula.

Todo esto toma mayor relevancia en un momento clave para la diplomacia colombiana, pues este lunes se conoció que Colombia había retirado la candidatura de Carolina Olarte Bácares para ser magistrada de la CPI. La abogada había sido postulada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro —así como por los representantes colombianos ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA)— y había fungido como embajadora en Países Bajos.

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Además, esta semana comenzó oficialmente la visita de la delegación colombiana, encabezada por el vicepresidente Restrepo, a Nueva York. Sobre el segundo al mando del jefe de Estado está la responsabilidad de intervenir ante el pleno de las Naciones Unidas y está fechado para este jueves. Junto a él están, además del canciller, el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, y la jefa de la misión diplomática en Estados Unidos, María Consuelo Araújo.

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