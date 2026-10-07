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Lo que se busca es que los personajes de alto nivel, en especial los jefes de Estado, tengan encuentros directos con el presidente Abelardo de la Espriella, mientras que funcionarios extranjeros de otros rangos hagan lo propio con sus pares en Colombia.

La Casa de Nariño expidió un decreto con el cual se regulan los encuentros con delegaciones internacionales que hacen presencia en el país.

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Estas son las pautas para organizar citas del presidente con delegaciones internacionales

En todo caso, según el decreto 1492 de 2026, habrá excepciones que serán analizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de Nariño.

“Con ocasión de las visitas al país de autoridades extranjeras, el presidente de la República recibirá a los Jefes de Estado o de Gobierno. Las demás autoridades extranjeras serán atendidas por el ministro de Relaciones Exteriores o por la autoridad nacional de rango equivalente al del visitante, según lo determine el Ministerio de Relaciones Exteriores”, se precisó en el documento oficial.

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En el mismo articulado de ese decreto se aclaró que “las solicitudes de encuentro con el presidente de la República que formulen dichas autoridades se presentarán por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Este documento, firmado por el presidente De la Espriella y su canciller Omar Bula, determinó que las excepciones se analizan con base en los intereses diplomáticos del país.

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“Cuando lo considere conveniente para los intereses de la política exterior”, se agregó en el documento, el jefe de Estado podrá recibir a funcionarios diferentes a presidentes que visiten Colombia.

Esta postura también va en la línea del mandatario de no salir del país durante los cuatro años que dura su mandato. De hecho, en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas estuvo a nombre del Gobierno de Colombia el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Vea aquí el decreto completo:

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