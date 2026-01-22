Estas son las reacciones que desataron los aranceles que anunció Ecuador sobre Colombia

Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Colombia, Gustavo Petro, se reunieron hace unos meses en Quito. Foto: Presidencia

Luego de que se conociera la intención de Ecuador de ponerle aranceles adicionales a los productos que ingresan a ese país desde Colombia, y todo bajo el argumento de que supuestamente Bogotá no está colaborando con Quito en la lucha contra el narcotráfico, diferentes sectores políticos sentaron postura sobre este choque con toque comercial que puede derivar en ruido diplomático.

Lo dijo el presidente Daniel Noboa es que quiere imponer un adicional del 30 por ciento a las exportaciones colombianas, argumentando que “nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”.

Esto fue rechazado por Colombia a través de los ministerios de Defensa y de Energía, desde donde dejaron claro que sí hay cooperación e incluso un fuerte lazo comercial que beneficia a ambas naciones.

Esta disputa que se le abre al presidente Gustavo Petro (izquierda), quien tiene distancia ideológica con su par ecuatoriano (derecha), derivó en una serie de reacciones que pueden tener impacto en la misma campaña electoral en la que está inmersa Colombia.

“El mundo está suficientemente convulsionado para que nosotros también ahora, a nivel regional, vayamos a entrar en medidas arancelarias, de comercio o de restricción del comercio para poder solucionar problemas que deben ser del orden o de la dimensión de la diplomacia”, dijo el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

En un sentido similar se pronunció el candidato Roy Barreras, quien advirtió que “la decisión unilateral del Gobierno del Ecuador golpea la economía del sur del país, estimula el contrabando y debilita nuestras relaciones internacionales”.

La candidata Paloma Valencia aprovechó la medida para lanzarle dardos al aspirante Iván Cepeda, de la línea de Petro, asegurando que supuestamente todo este debate tiene otros lazos para dilucidar.

“¿Cuántas otras pruebas necesitamos que el Gobierno de Petro les entregó el país a las organizaciones criminales a través de la ‘paz total’? Es esencial que todo el mundo entienda que Iván Cepeda es uno de los principales arquitectos y líderes de la ejecución de semejante fracaso. En mi gobierno recuperaremos la seguridad para todos los colombianos y doblegaremos a los grupos criminales”, precisó Valencia.

Pero más allá de lo político, el impacto es en lo económico. De acuerdo con Analdex –gremio que agrupa a empresas centradas en el comercio exterior–, Colombia le vendió a Ecuador entre 2024 y 2025 más de USD 400 millones en electricidad, especialmente durante el fenómeno del Niño que afectó severamente la capacidad de los embalses ecuatorianos.

Y el Ministerio de Comercio, según sus reportes, indicó que el total de las exportaciones a Ecuador en 2024 ascendió a USD 1.921 millones, la segunda mejor cifra desde 1991; la primera fue 2023, con USD 2.014 millones. Sin embargo, a pesar del buen resultado en dólares, las ventas externas al vecino país vieron una contracción de 4,6 % en ese año, en comparación con 2023.

En medio de todo esto, hasta el comienzo de la noche de este 21 de enero, el presidente Petro no se había pronunciado de forma directa sobre una situación que genera expectativa especialmente en la frontera binacional.

La decisión unilateral del gobierno del Ecuador golpea la economía del sur del país , estimula el contrabando y debilita nuestras relaciones internacionales. Presidente Noboa: Manejar las relaciones internacionales por Twitter es una muy mala idea. El narcotráfico es un enemigo… https://t.co/BSI3pynmfo — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 21, 2026

¿Cuántas otras pruebas necesitamos de que el gobierno @petrogustavo le entregó el país a las organizaciones criminales a través de la "Paz Total"?



Es esencial que todo el mundo entienda que @IvanCepedaCast es uno de los principales arquitectos y líderes de la ejecución de… https://t.co/axnuQQpRgT — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 21, 2026

