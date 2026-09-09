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El Espectador le explica: ¿Qué ha pasado en un mes de Gobierno y 30 días del terremoto?

Un sismo de magnitud 7.4, una declaratoria de emergencia económica, una crisis fiscal evidente y nuevas cifras para el Presupuesto General de la Nación, además de acciones directas contra líderes de grupos armados ilegales, en la lista.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
09 de septiembre de 2026 – 02:00 p. m.
Abelardo de la Espriella asumió el 7 de agosto.
Abelardo de la Espriella asumió el 7 de agosto.
Foto: Katerine González Clavijo - Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Este 10 de septiembre se cumple un mes desde cuando la tierra se movió y cambió la vida a miles de colombianos. No lo vimos de lejos, en tercera persona; lo sufrimos en vivo y en directo bajo nuestros pies y minutos más tarde como testigos, de a pocos, observamos la gravedad de lo que había sucedido. Tres días antes había comenzado el nuevo gobierno, el de Abelardo de la Espriella, y la emergencia fue el foco de la administración entrante. Por eso este boletín busca reunir los hechos y las…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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