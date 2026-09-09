El Espectador le explica: ¿Qué ha pasado en un mes de Gobierno y 30 días del terremoto?

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Este 10 de septiembre se cumple un mes desde cuando la tierra se movió y cambió la vida a miles de colombianos. No lo vimos de lejos, en tercera persona; lo sufrimos en vivo y en directo bajo nuestros pies y minutos más tarde como testigos, de a pocos, observamos la gravedad de lo que había sucedido. Tres días antes había comenzado el nuevo gobierno, el de Abelardo de la Espriella, y la emergencia fue el foco de la administración entrante. Por eso este boletín busca reunir los hechos y las…

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Este 10 de septiembre se cumple un mes desde cuando la tierra se movió y cambió la vida a miles de colombianos. No lo vimos de lejos, en tercera persona; lo sufrimos en vivo y en directo bajo nuestros pies y minutos más tarde como testigos, de a pocos, observamos la gravedad de lo que había sucedido. Tres días antes había comenzado el nuevo gobierno, el de Abelardo de la Espriella, y la emergencia fue el foco de la administración entrante. Por eso este boletín busca reunir los hechos y las decisiones más relevantes que han pasado en los últimos 30 días y, sobre ellos, los impactos que se esperan para el país, mirando por el vidrio panorámico y no solo dejando nuestro análisis en el espejo retrovisor. Comencemos.



De acuerdo con las cifras oficiales de la UNGRD, están registradas 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas; fueron 16 los departamentos y 498 los municipios afectados; y se contabilizaron 296.738 familias que suman más de 466.709 colombianos damnificados. En materia de infraestructura, 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas; 6.005 edificios dañados y 743 colapsados. 400 centros de salud, 4.313 centros educativos, 6.033 centros comunitarios, 521 vías, 5 aeropuertos, 141 acueductos, 102 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales con algún tipo de afectación. También 3.277 animales con algún tipo de afectación y 3.003 rescatados. “Las cifras son preliminares y continúan en consolidación”, dijo la entidad que sigue al frente de la atención de la emergencia.

Publicidad

Política

El Espectador le explica los principales retos que tiene el gobierno de De la Espriella

Ciencia

El Espectador le explica: el paso a paso de la emergencia en Colombia tras el terremoto

Ciencia

EE le explica la atención a los afectados por el terremoto y la reconstrucción que se viene

Economía

El Espectador le explica lo que sigue tras la declaratoria de emergencia económica

El vicepresidente, José Manuel Restrepo (izq.) y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dos protagonistas del debate del Presupuesto General de la Nación de 2027. Foto: Ilustración: Laura Zuleta

Todos los contenidos que hemos publicado desde la redacción de El Espectador sobre lo que sucedió ese lunes 10 de agosto hasta hoy, aparecen en este enlace, más de 2.000 productos periodísticos en texto, video y audio que relatan, paso a paso, las historias de vida, las voces de aliento, la tristeza de perder seres queridos, pero también esas historias de sobrevivencia que se mantienen en pie en medio de todo lo que se ve caído. Años tardará la reconstrucción de lo material y billones de pesos costará, ahora se trata de entender cómo se hará.

En los cuatro textos que les acabamos de recomendar (entre el 10 y el 25 de agosto), hablamos de los retos que tenía por delante De la Espriella cuando asumió: El tema fiscal, la seguridad, la transición energética, la educación, la salud y las relaciones internacionales, en la lista. Pero luego vino el terremoto. Fuimos a los lugares de la tragedia y explicamos la decisión de declaratoria de emergencia económica, con los ojos puestos en el Presupuesto General de la Nación, en el crédito internacional y en los recortes de gasto local. También, por supuesto, en las miles de donaciones de los colombianos en todos los rincones del país y las que hicieron los empresarios más poderosos de Colombia.

Colombia tras el terremoto: triste cumpleaños de Pereira, coraje y valor entre escombros

Terremoto en Colombia deja pérdidas aseguradas por COP 3,7 billones: así va la reclamación Foto: ERNESTO GUZMAN

El 26 de agosto la CAF y el BBVA ampliaron su línea de crédito: USD 41 millones para reconstrucción tras terremoto. La plata, entonces, se informó que tiene como foco infraestructura y recuperación de actividades económicas. Al día siguiente, en el Puesto de Mando Unificado (PMU) donde participaron representantes de la ART, URT, AUNAP, ICA, FINAGRO, ARD URA, Banco Agrario y cooperación técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Se propuso a consideración una matriz de información para las cadenas agrícolas que incluye: Listado de cadenas agrícolas, Tipo de afectación parcial y/o total del cultivo e infraestructura productiva, Número de hectáreas afectadas, tipo de infraestructura y registrar el momento en el cual se encontraba el cultivo (siembra, manejo de cultivo, cosecha y postcosecha). La idea, una vez se tenga esa información, es tomar las acciones con foco. Por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros informó que 8.070 cafeteros tienen sus viviendas afectadas, de las cuales 709 reportan daño total, 6.902 daño parcial y de las otras 459 viviendas se está revisando su estructura. Entre esa estructura también están los lugares de beneficio del grano que son esenciales para sacar la producción, contaron los colegas de Economía.

Los banqueros hicieron anuncios para los damnificados, la comunidad internacional hacía lo propio, desde las distintas entidades del gobierno modificaban fechas de obligaciones tributarias y los balances seguían sumando afectados por sectores, como el de la salud:

Economía

Afectados por terremoto podrán acceder a periodos de gracia de hasta un año: así funcionará

Mundo

Unión Europea anuncia nueva ayuda de EUR 250.000 para afectados por terremoto en Colombia

Economía

DIAN extiende hasta el 11 de septiembre los plazos para trámites en tres ciudades

Cali

Terremoto en Cali: 64 centros de salud resultaron afectados y tres tendrán que ser demolidos

Los pueblos del Valle empiezan a reconstruirse tras el terremoto Foto: Archivo Particular

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, anunció que en el periodo de gracia (hasta un año) los bancos condonarán la tasa de interés. Además, los créditos de vivienda tendrán una tasa fija del 8 %”. El gremio informó que los bancos harán la evaluación caso a caso para definir el periodo de gracia y la recomendación es que, si usted resultó afectado, se acerque a la oficina de banco para que estudien su caso y le entreguen información detallada, contaron los colegas de Economía.

También se informó el 27 de agosto que la ayuda europea llegará a 12.900 damnificados de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, con recursos para alojamiento y necesidades básicas, valorada en EUR 250.000. “La Unión Europea también ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE para enviar artículos de primera necesidad a las zonas afectadas. Alemania, Suecia, Luxemburgo y Francia aportaron tiendas de campaña, mantas, kits de cocina, filtros de agua y productos de higiene”.

Por el lado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se amplió hasta el 11 de septiembre la suspensión de términos en Pereira, Buenaventura y Tuluá, por las afectaciones que se derivaron del terremoto. Es decir, en esas ciudades se extendió el plazo para realizar trámites relacionados con la entidad, como por ejemplo en impuestos y aduanas. Y se detalló que “las direcciones seccionales de Armenia, Manizales, Palmira, Popayán y Quibdó, así como las direcciones seccionales de Impuestos y de Aduanas de Cali que habían quedado cobijadas por la suspensión decretada el pasado 13 de agosto, retomaron el curso normal de los términos a partir del 26 de agosto de 2026, conforme a lo establecido en la resolución número 012017 de 2026”, detalló la entidad.

Destacado: Virtualidad en estudiantes: estas lecciones ayudan a tomar decisiones tras el terremoto

ACOMPAÑA CRÓNICA: COLOMBIA TERREMOTO AME3369. BUENAVENTURA (COLOMBIA), 31/08/2026.- Fotografía del 29 de agosto de 2026 que muestra los escombros en una casa afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, en zona rural de Buenaventura (Colombia). Tres semanas después del terremoto, la vida en las zonas rurales de Buenaventura transcurre entre niños que juegan en las calles de tierra, casas con daños estructurales que aún no han sido evaluadas y grupos armados ilegales que permanecen en medio de la crisis. EFE/ Ernesto Guzmán

Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Y como en tiempos de tragedias también aparecen los aprovechados, tuvo que ser el mismo primer mandatario el que tuviera que pedir que no se convierta el terremoto en una oportunidad para abusar de los colombianos, razón por la cual se adoptaron “medidas para impedir cobros injustificados”. Una tarea que se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para que implementara “estrategias para combatir prácticas como el acaparamiento, la publicidad engañosa y cualquier otra que vulnere la libre competencia”.

Entre las decisiones tomadas están, por ejemplo, la que tiene que ver con el techo que todos ser humano necesita a diario, pues desde el 31 de agosto estaba en el cronograma iniciar “los desembolsos directos a las familias cuya vivienda haya sido destruida o esté inhabitable. Cada hogar beneficiario recibirá COP 1.050.000 mensuales durante 3 meses para un total inicial de COP 3.150.000″. Se supo que “bajo la articulación del Ministerio de Vivienda y el sector privado (28 de agosto) estamos entregando 191 toneladas de materiales para comenzar los trabajos (en Pereira). Llegan con maquinaria amarilla y equipos que permitan intervenir de inmediato las primeras viviendas. […] Hemos logrado reunir a algunos de los empresarios más importantes de la patria alrededor de una causa común, reconstruir la patria milagro. Gracias a este trabajo junto al sector privado, se han gestionado recursos por más de dos billones de pesos, que serán destinados a la atención de damnificados, la recuperación de la infraestructura y la reconstrucción de las viviendas”. Se ordenó también al Icetex para que se “activarán alivios automáticos para 5.253 estudiantes de Risaralda que tienen créditos educativos” y “el tiempo de esta medida será de un trimestre” en el que “se suspenderá el cobro de sus créditos”. En Cali se autorizaron COP 110 mil millones de pesos para ejecutar 1462 subsidios y atender 741 viviendas rurales.

Economía

Damnificados por el sismo no pagarán reconexión de servicios de internet, telefonía o TV

Colombia

Los pueblos que empiezan a reconstruirse tras el terremoto

Política

“Romper la rosca”: la instrucción que lanzó De la Espriella en consejo de ministros

Economía

Precios de la gasolina y el diésel no subirán en septiembre por el terremoto

En las ciudades afectadas se han formado redes de solidaridad desde el momento de la tragedia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Lo mínimo ha venido pasando: que no cobren los servicios que no hay o que, por lo menos, las empresas tengan en cuenta que ahora mismo las personas afectadas tienen su cabeza enfocada en sobrevivir en medio de la tragedia. Y, hay que decirlo, también desde algunos empresarios el asunto va más allá de peticiones del Ejecutivo y han anunciado que, por ejemplo, lo que tienen que ver con el tema de telecomunicaciones, se puede solicitar beneficios hasta el 31 de diciembre del presente año.

Itzel Martínez Sarmiento nos contó cómo en el municipio de El Águila, en el norte del Valle del Cauca, y en Roldanillo, avanza la reconstrucción después de superar el balance de afectaciones, remover escombros, reparar viviendas y ayudarse entre los vecinos. Una realidad que se ha visto en cada rincón del país y que, con cuentagotas, va poco a poco tratando de superar la tragedia.

Publicidad

En su primer consejo de ministros, el Ejecutivo en voz de De la Espriella, fue directo: “Vamos a revisar cada rincón del Estado para desmontar dentro de la ley las roscas, los monopolios y las redes que hayan convertido la contratación pública en un negocio reservado para pocos. Ministerio por ministerio, entidad por entidad. Empresa por empresa. Esta instrucción es para todo el gobierno nacional, sin excepciones. Hay que romper la rosca”, dijo. Y contó que se va a construir un mapa de “concentración contractual”, con el que se pueda determinar cuánto dinero han recibido unos pocos contratistas. Aseguró que se está revisando toda la estructura del Estado para identificar si dos entidades están haciendo lo mismo, una apuesta, explicó, que coincide con la necesidad de recortar el gasto en un momento de crisis fiscal y de necesidad de recursos por cuenta del desastre que dejó el terremoto.

Destacado: Y con la llegada del fin de mes, también había que definir si el precio de la gasolina se mantenía o se ajustaba. Para este caso, el galón de corriente rondará los COP 15.887 y el del diésel, los COP 11.320, lo que quiere decir que no aumentó.

Publicidad

En medio de esta realidad, con velatón y homenaje a las víctimas del terremoto, Pereira conmemoró sus 163 años. Justo ese mismo día, De la Espriella en alocución presidencial, la segunda desde que asumió el cargo, realizó un balance de los últimos días de su administración. También cumplió una orden judicial que desató nueva polémica. ¿De qué se trata? Vamos por partes.

La red pide a los usuarios imágenes de las afectaciones y la ubicación exacta de donde se presenta el daño. Foto: Humanitarian OpenStreetMap Team

“La alocución arrancó con el tema del terremoto. El mandatario dijo que, aunque la búsqueda de desaparecidos continúa, el país entra en modo reconstrucción”. “La nueva fase anunciada por el Gobierno incluye la recuperación de la infraestructura pública, la reactivación del campo y la construcción de soluciones de vivienda para las familias que perdieron sus hogares”. Se habló de la atención en el Tolima por los incendios: “se han atendido 43 puntos en 11 municipios: 20 controlados, 16 liquidados y 7 activos. El 84% del departamento ya está controlado o liquidado”.

Publicidad

Confirmó “el desmonte de la “paz total”, pues ya se firmaron las resoluciones para acabar tres mesas de diálogo con igual número de grupos armados”, anunció la creación de “un bloque de búsqueda contra la extorsión, con el fin de combatir uno de los delitos que más azota a la ciudadanía. Además, ratificó su propuesta de lanzar otro “bloque de búsqueda”, esta vez orientado a luchar contra la corrupción”.

Abordó el tema económico contemplando que ya está en el Congreso el presupuesto de COP 636 billones y habló de la necesidad de los ajustes para maniobrar la crisis fiscal, y al final ofreció excusas “por la inclusión de una ceremonia religiosa durante su posesión del pasado 7 de agosto. Lo hizo en cumplimiento de un fallo de tutela que concluyó que ese acto vulneró la neutralidad religiosa del Estado, aunque insistió en el derecho a profesar públicamente sus creencias religiosas”, contaron los colegas de Política. Claro que el cierre de la alocución se vivió en doble vía: “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”, dijo De la Espriella, quien luego cerró con la frase: “¡Que viva Cristo Rey! Que Dios bendiga a Colombia”.

Publicidad

Economía

Aseguradoras han pagado COP 43.000 millones por sismo, pero daños suben a 2,7 billones

Política

Ya se han firmado más de 120 contratos relacionados con la atención del terremoto

Economía

Gobierno modificó el decreto de emergencia económica: se excluyó Putumayo

Economía

Reconstruir lejos de las ciudades: el reto que le espera a Colombia

Rescatistas profesionales, acompañados por voluntarios y fuerza pública, retiran escombros y buscan sobrevivientes el 12 de agosto, tercer día del terremoto de 7.4 que azoto varias regiones de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las aseguradoras ya han pagado más de COP 40.000 millones en indemnizaciones, la mayoría en el Valle, Risaralda, Quindío, Caldas y Antioquia. Se sabe que las alcaldías y gobernaciones de los territorios más afectados ya han firmado más de 120 contratos, la gran proporción de ellos bajo la figura de urgencia manifiesta. Netflix anunció que donará COP 600 millones para apoyar a los miembros del sector audiovisual que fueron víctimas del terremoto. Asofondos informó que quienes sean ahorradores y también afectados por la tragedia, podrán retirar sus cesantías sin cobro de comisión. Y por el lado de la industria del entretenimiento, Netflix anunció que donará COP 600 millones para apoyar a los miembros del sector audiovisual que resultaron damnificados.

De la Espriella habló con el papa León XIV: “durante la conversación, el Santo Padre ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia”, contaron en la información oficial.

Publicidad

El ministerio de Vivienda aseguró que aún faltan datos para calcular el costo total de la tragedia, pero ya se ha hablado de una cifra redonda de COP 30 billones, tanta plata como dos reformas tributarias. Mientras tanto, la redacción de Ciencia de El Espectador nos explicaba que “el sismo del 10 de agosto liberó una energía equivalente a 125 bombas de Hiroshima”, de acuerdo con el SGC. En la lista de retos no está solo lo obvio, que es volver a levantar lo que se derrumbó en las ciudades capitales, sino estar en la capacidad de llegar a las zonas apartadas del país en donde antes difícilmente se asomaba el Estado y ahora, por cuenta del desastre natural, la situación es incluso peor. Comenzando por las carreteras.

Destacado: Terremoto y seguros: lo que debe saber para proteger su patrimonio

Rescatistas profesionales, acompañados por voluntarios y fuerza pública, retiran escombros y buscan sobrevivientes el 12 de agosto, tercer día del terremoto de 7.4 que azoto varias regiones de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Fedecajas, por su parte, dice que las cajas activaron apoyos inmediatos y esperan normas para destinar recursos a la reconstrucción. Se confirmaron los requisitos para que los caleños puedan acceder a los subsidios temporales de vivienda, y los mandatarios y mandatarios departamentales, es decir, los gobernadores, se reunieron en Mompox con el presidente De la Espriella para entregarle las peticiones regionales y, sobre todo, mostrarle lo que a consideración de ellos debe ser prioridad en la relación del gobierno central con los departamentales.

Publicidad

La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), gobernadora Rafaela Cortés, inició diciendo que “los gobernadores no esperamos que el Gobierno nacional haga la tarea por nosotros. Tenemos equipos, proyectos, conocimiento territorial y capacidad de ejecución. Queremos hacer nuestra parte y trabajar de la mano del presidente”. Y agregó: “En estos primeros días hemos encontrado disposición para escuchar, para sentarnos a conversar y para revisar de manera conjunta los problemas que enfrentan nuestros territorios. Esa voluntad de diálogo y de trabajo articulado nos genera esperanza”, contaron los colegas de Política.

El gobernador de Antioquia, Julián Rendón, manifestó que “los departamentos y municipios han dejado de recibir COP 548 billones por concepto de participación en los ingresos de la Nación, pasando del 42,4 % en 2001 al 26,8 % en 2025. […] La Nación destina COP 10 billones a administrar competencias que no ejecuta de manera adecuada en los territorios”. Y desde el Chocó, la gobernadora Nubia Córdoba tocó un tema que poca vitrina ha tenido: “Colombia nunca ha contado con un Plan Nacional de Reasentamientos, lo que hace que cada departamento termine enfrentando esta situación sin un lineamiento técnico y una planeación estratégica. Esperamos que, a través del Fondo Adaptación o del Fondo Milagro, se construya este instrumento que permita una respuesta más efectiva, articulada y oportuna frente a las necesidades de los territorios”.

Publicidad

De la Espriella les contestó: “No habrá rincón de la patria donde no se sienta la presencia del Gobierno. Para cumplir ese propósito, debemos fortalecer el poder de los departamentos, darles mayor capacidad de decisión y acercar el Estado a la vida cotidiana de los ciudadanos”. “La unidad de la Nación no exige que las decisiones se tomen en Bogotá. Como candidato lo dije y como presidente lo reafirmo: no gobernaré encerrado en un despacho, gobernaré desde las regiones”.

Política

Empresarios y Rubio: así será la agenda de De la Espriella tras un mes de su gobierno

Política

De la Espriella y empresarios hicieron 14 anuncios tras reunión en Chocó: las claves

Política

De la Espriella afianzó lazos con privados: hay acuerdos para la reconstrucción

Política

Primer mes de Abelardo de la Espriella: estos han sido los tres retos de su gobierno

Rescatistas profesionales, acompañados por voluntarios y fuerza pública, retiran escombros y buscan sobrevivientes el 12 de agosto, tercer día del terremoto de 7.4 que azoto varias regiones de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En este primer mes de gobierno y también a un mes del terremoto, han pasado muchos hechos noticiosos con también tres frentes de trabajo. El primero, un terremoto de magnitud 7,4, una declaratoria de emergencia económica, una asignación de subsidios y alivios tributarios para los damnificados y un sector privado que se metió el bolsillo para la reconstrucción del país. Se creó el llamado “Fondo Milagro” con gerente asignado: Jaime Uribe. Aunque aún no entra en funcionamiento. En Buga anunciaron un plan de reactivación económica para las regiones afectadas por COP 40.000 millones para microempresas, comercios y actividades turísticas afectadas.

Publicidad

Sobre la mesa ya está la recuperación de la infraestructura pública, la reactivación del campo y la construcción de soluciones de vivienda para las familias que perdieron sus hogares. Hasta ahí, si se pudiera hacer un listado de acciones, ha estado esa primera fase del Ejecutivo en el primer mes que incluso va más allá, pues la destrucción de un tercio del país ha obligado a desplegar acciones en todos estos lugares.

El segundo foco de las actuaciones del gobierno ha estado orientado a la seguridad, como la baja de jefes de organizaciones criminales, puntualmente la de alias “Bendito Menor”, quien delinquía, como parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en buena parte de La Guajira, detallaron los colegas de Judicial. También la firma de extradiciones, pues el mandatario ya firmó órdenes sobre cabecillas como alias Araña (Geovanny Andrés Rojas), de la disidencia Comandos de la Frontera y quien es pedido por la justicia de ese país por narcotráfico. Lo propio hizo con alias “Mocho Olmedo” (Willington Henao Gutiérrez), “Muñeca” (Carmen Evelio Castillo), “HH” (Gabriel Yepes Mejía) y “Pinocho” (Fredy Castillo).

Publicidad

Un “Plan Marshall” para Chocó: la apuesta que lanzó De la Espriella junto a empresarios

Rescatistas profesionales, acompañados por voluntarios y fuerza pública, retiran escombros y buscan sobrevivientes el 12 de agosto, tercer día del terremoto de 7.4 que azoto varias regiones de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Gobierno canceló varias mesas de conversaciones de paz y anuló las delegaciones del gobierno y de los grupos involucrados, entre estos las disidencias de alias “Calarcá” y las bandas de Medellín y su área metropolitana. Se han reportado bombardeos y hasta se volvió tema de debate ver al primer mandatario caminando sobre varios cuerpos envueltos en bolsas blancas.

Y el tercero, el escenario financiero: primero, porque el Presupuesto General de la Nación fue radicado con un monto superior, incluso por encima, del que había dejado Petro. El ministro de Hacienda lo justificó diciendo que había que transparentar y sincerar las cifras, pues de acuerdo con el titular de la cartera, no se incluyeron rubros vitales para el funcionamiento del Estado. Esa discusión, la del PGN, está en este momento en el Congreso. En cifras, se buscan COP 30 billones para la atención del sismo y la aprobación de un presupuesto de COP 634,9, billones para 2027. Tamaño reto.

Publicidad

El primer mandatario cumplió su primer mes en un viaje a Quibdó, rodeado de los empresarios más importantes del país y con anuncios que tienen nombre propio. En cortas palabras, “no es un simple plan de reconstrucción, sino un esfuerzo para derrotar la pobreza a través de la construcción de las condiciones sociales vitales y la llegada de la inversión privada y extranjera”, contaron los reporteros que siguieron este cubrimiento.

El primer punto de la reunión, presentado junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, fue la financiación de la construcción del malecón gastronómico de Quibdó. El presidente aseguró que los recursos se consiguieron gracias a la solidaridad de los empresarios. El segundo anuncio fueron los COP 5.000 millones de capital semilla para los emprendedores que se vieron afectados por el sismo. El tercero fue la revisión del proyecto de un canal interoceánico en Chocó, con el fin de conectar el Pacífico con el Caribe. Se anunció un régimen especial minero para atraer más inversión de ese sector al departamento y COP 1 billón para obras de infraestructura. El sexto y séptimo anuncio tuvo relación con mejorar el acceso a la energía y particularmente a la energía solar. Todos los demás detalles aparecen en este enlace.

Publicidad

Este martes, 31 días después de que llegara al poder De la Espriella y un día antes de cumplirse el mes del terremoto, la noticia fue el encuentro en Barranquilla con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Se definió, en sus propias palabras, “una nueva era de la relación bilateral” y todos esos detalles los dejamos en este enlace, que tienen que ver con temas de energía nuclear y sector minero energético, además de compromisos en seguridad y comercio. Por ahí también se van registrando las primeras páginas de la historia que está escribiendo la nueva administración. Y, en paralelo, este jueves se cumplen treinta días convulsos, muy agitados, con una tragedia de por medio y la solidaridad de millones de colombianos y también de extranjeros puesta en forma de ayuda para los damnificados. Pero con una agenda de pendientes que exigen urgencia, como la crisis de la salud, que nos toca de manera directa a todos, hay que pasar de los anuncios a los hechos. Lo que venga, tanto por el lado del nuevo gobierno como de la reconstrucción, se lo seguiremos contando a diario en www.elespectador.com. Nos vemos el próximo miércoles.

¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com