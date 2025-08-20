No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Pacto Histórico encabezará la Comisión de Acusaciones que investiga a Petro

La representante Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico), quien hace parte del triunvirato que adelanta la indagación contra el mandatario, quedó como presidenta de la célula legislativa. Como vicepresidenta fue elegida la representante María Eugenia Lopera (Partido Liberal).

Redacción Política
20 de agosto de 2025 - 04:23 p. m.
La Comisión de Investigación y Acusación es la encargada de llevar a cabo la investigación contra el presidente Gustavo Petro por una presunta violación en los topes de su campaña.
Foto: El Espectador - José Vargas
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes escogió este miércoles una nueva mesa directiva. A encabezarla llegarán dos representantes cercanas al gobierno de Gustavo Petro.

La representante Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) fue elegida como la presidenta y la representante María Eugenia Lopera (Partido Liberal) como vicepresidenta. La nueva cabeza de la célula legislativa es, además, parte del triunvirato que investiga al presidente Petro por la presunta violación a topes de la campaña presidencial de 2022.

Los acuerdos entre compromisarios firmados en 2022 ya habían definido que la presidencia de esa comisión quedaría en el último año de este Congreso para el Pacto Histórico. Si bien la decisión demoró en ser tomada por cuenta de una candidatura única de la coalición oficialista, logró tener otra mesa directiva a su favor.

En todo caso, el reloj sigue corriendo y la célula legislativa ha enfrentado amplios cuestionamiento por las demoras en continuar con las indagaciones contra la campaña del ahora jefe de Estado. Sumados a Arizabaleta, los representantes Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U) son los encargados de la investigación.

Mientras eso ocurre, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se está por radicar una ponencia para impartir sanciones contra la campaña por haber presuntamente violado el tope máximo de gasto. En esa votación no estaría la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al oficialismo, quien sería recusada para su participación.

En la Comisión de Acusaciones también se abrió otro frente contra el mandatario por las cartas que publicó el excanciller Álvaro Leyva, en las que aseguró que, supuestamente, habría presenciado a Petro consumir sustancias psicoactivas durante un viaje a París, Francia. El exministro fue citado a declaración, donde se comprometió a entregar pruebas tanto de sus declaraciones como de lo que escribió en sus cartas.

Por Redacción Política

Pathos(78770)Hace 17 minutos
Desde el comienzo la Comisión pierde credibilidad porque es elemental q siendo del mismo partido del acusado nuca va a haber un juicio justo Pura pantomima
LUISA FERNANDA CASTRO HERNANDEZ(56192)Hace 36 minutos
Necesitamos una reforma política en la cual, lo primero que debemos hacer, es acabar con esa Comisión de Acusaciones del Congreso. Es una vergüenza para la democracia. Los colombianos nunca deberíamos votar por los congresistas que integran esas comisiones, ellos salen llenos de plata por los favores que le hacen a funcionarios corruptos e indecentes como Petro.
Ana Milena Vargas Perdomo(31711)Hace 37 minutos
La clave no está en el títular sino en la primera parte de la explicación. El titular da la idea que es una "jugada" del gobierno pero no hay tal, es parte de los acuerdos que se hicieron desde el año 2022. Otra cosa: ya hay claridad por parte de la Corte Constitucional sobre el hecho de que la campaña es la que está siendo investigada, el presidente no.
LUISA FERNANDA CASTRO HERNANDEZ(56192)Hace 39 minutos
Yo con yo, que vergüenza. Tengámoslos en cuenta en las próximas elecciones. Esa María Eugenia Lopera, se promocionó como una militante del liberalismo y resultó siendo una de las mas corruptas militantes del Petrismo.
