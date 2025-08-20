Pacto Histórico encabezará la Comisión de Acusaciones que investiga a Petro

La Comisión de Investigación y Acusación es la encargada de llevar a cabo la investigación contra el presidente Gustavo Petro por una presunta violación en los topes de su campaña. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes escogió este miércoles una nueva mesa directiva. A encabezarla llegarán dos representantes cercanas al gobierno de Gustavo Petro.

La representante Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) fue elegida como la presidenta y la representante María Eugenia Lopera (Partido Liberal) como vicepresidenta. La nueva cabeza de la célula legislativa es, además, parte del triunvirato que investiga al presidente Petro por la presunta violación a topes de la campaña presidencial de 2022.

Sugerimos: Oposición anuncia que no atenderá la cita con Petro para discutir el presupuesto de 2026

Gracias a los 18 miembros de la Comisión de Investigación y Acusación por depositar su confianza en una nueva mesa directiva conformada por mujeres!!! pic.twitter.com/uGnr0LHyfE — Gloria Arizabaleta - Congresista Vallecaucana 🦋 (@GloArizabaleta) August 20, 2025

Los acuerdos entre compromisarios firmados en 2022 ya habían definido que la presidencia de esa comisión quedaría en el último año de este Congreso para el Pacto Histórico. Si bien la decisión demoró en ser tomada por cuenta de una candidatura única de la coalición oficialista, logró tener otra mesa directiva a su favor.

En todo caso, el reloj sigue corriendo y la célula legislativa ha enfrentado amplios cuestionamiento por las demoras en continuar con las indagaciones contra la campaña del ahora jefe de Estado. Sumados a Arizabaleta, los representantes Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U) son los encargados de la investigación.

Le puede interesar: Estas son las preguntas que incluiría el referendo para derogar los procesos de paz

Mientras eso ocurre, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se está por radicar una ponencia para impartir sanciones contra la campaña por haber presuntamente violado el tope máximo de gasto. En esa votación no estaría la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al oficialismo, quien sería recusada para su participación.

En la Comisión de Acusaciones también se abrió otro frente contra el mandatario por las cartas que publicó el excanciller Álvaro Leyva, en las que aseguró que, supuestamente, habría presenciado a Petro consumir sustancias psicoactivas durante un viaje a París, Francia. El exministro fue citado a declaración, donde se comprometió a entregar pruebas tanto de sus declaraciones como de lo que escribió en sus cartas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.