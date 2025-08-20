No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Oposición anuncia que no atenderá la cita con Petro para discutir el presupuesto de 2026

Los ponentes de Cambio Radical y Centro Democrático dejaron claro que no participarán en la reunión que se llevará a cabo este miércoles en la Casa de Nariño. Aseguran que el Gobierno “ignora la obligación de recortar el gasto”.

Redacción Política
20 de agosto de 2025 - 02:44 p. m.
Las comisiones económicas fueron citadas en la Casa de Nariño para discutir el proyecto del Presupuesto General para 2026.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
La Casa de Nariño recibirá este miércoles a los presidentes de las comisiones económicas del Congreso y los ponentes del proyecto del Presupuesto General para 2026. Entre ellos, dos partidos ya anunciaron que no atenderán la cita: Cambio Radical y Centro Democrático.

A través de comunicados, las colectividades dejaron claro que se oponen al monto de $557 billones de la iniciativa y a la reforma tributaria que también alista el gobierno de Gustavo Petro. En esa línea, señalan que el escenario idóneo para ese debate debe ser el Congreso y no “reuniones políticas en Palacio”.

Sugerimos: Estas son las preguntas que incluiría el referendo para derogar los procesos de paz

La misiva de Cambio Radical fue firmada por los senadores Carlos Julio González, Abraham Jiménez y Carlos M. Farelo, así como los representantes Gilberto Betancur, John E. Pérez, Mauricio Parodi y Modesto Aguilera. En ella, además, se afirma que el presupuesto “constituye una burla, pues está desfinanciado y atado a una reforma tributaria que aún no ha sido presentada, proyectado sobre ‘posibles ingresos’ que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”.

“El proyecto incrementa en $29,7 billones los gastos de funcionamiento, privilegiando el crecimiento de la burocracia sobre la inversión social y las verdaderas necesidades de los colombianos”, se lee en la carta de la colectividad dirigida por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Le puede interesar: Saade se pronunció por sanción de la Procuraduría y metió a Benedetti en la ecuación

El Centro Democrático, por su parte, expresó que durante estos tres años de gobierno han “demostrado disposición al diálogo asistiendo a múltiples reuniones convocadas por el Ejecutivo”, pero estas “solo han servido como vitrinas para que el Gobierno presuma una voluntad de diálogo que en la práctica no existe”. Incluso, se señaló que “no hay ningún esfuerzo creíble por parte del Ejecutivo para corregir el rumbo”, pues, según cifras del partido, la burocracia creció en un 40 %, con un aumento del costo burocrático en un 50 %.

Lea también: “Nos vamos el 6 de agosto”: Petro habla de su último año y lanza orden a ministros

“Hoy el Gobierno insiste en unas cifras que solo buscan justificar nuevas cargas fiscales sobre los ciudadanos, mientras ignora la obligación de recortar el gasto. Por el contrario, hay una obstinación irresponsable en repetir los mismos errores y gastosos innecesarios que han llevado al país a un deterioro fiscal preocupante”, finaliza la misiva.

Se espera que el debate esté agitado para el proyecto, así como lo fue el año pasado en el que, además, las comisiones económicas hundieron la ley de financiamiento presentada por el Gobierno. En todo caso, la aprobación del monto —que ya no puede ser devuelto al Gobierno porque el límite era el 15 de agosto— tendrá que ocurrir antes del 15 de septiembre.

Por Redacción Política

micorriza(d243q)Hace 3 minutos
En las próximas elecciones, hay que cambiar el congreso, elegir legisladores que trabajen para los ciudadanos que los votan, no como estos prepagos de la "oposición" que trabajan para las grandes corporaciones que los patrocinan...
conrado urrego(xybxp)Hace 23 minutos
Esos dos partiditos no son colombianos.
PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 26 minutos
todo lo que tenga algun atisbo de social, jamas sera tenido en cuenta por el muy honorable congreso de Colombia, llamelos a girar subsidios de agro robo seguro, a la banca, a los emporios economicos y financieros y salen corriendo a firmar.
Olegario (51538)Hace 48 minutos
Estos zoquetes de la oposición, lo mismo que los animales que hundieron la reforma laboral antes de discutirla en el senado, dándoles más motivos de victimización al señor Petro y sus huestes.
Martha Delgado(90800)Hace 1 hora
Ni rajan, ni prestan el hacha.
