Estas son las preguntas que incluiría el referendo para derogar los procesos de paz

La iniciativa para derogar los procesos de paz tendrá que recoger 2.057.394 firmas, el equivalente al 5 % o más del censo nacional electoral. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de la polémica que generó la inscripción de un referendo para derogar los procesos de paz, la Registraduría reveló cuál sería el contenido del tarjetón. Se trata de 18 preguntas que abarcan desde el acuerdo de paz firmado con las extintas Farc-EP hasta la política de paz del presidente Gustavo Petro.

Las primeras nueve giran en torno a los actos legislativos que se aprobaron para la implementación de los acuerdos de paz. En todas se inicia con la pregunta de si la ciudadanía “aprueba derogar” la normativa vigente.

El pasado 29 de julio, la entidad recibió la solicitud de inscripción de un comité promotor de un referendo constitucional derogatorio denominado: Referendo derogatorio del "Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de…

Entre ellos, los que establecen los “instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo”; el “título de disposiciones transitorias”; la “estabilidad y seguridad jurídica”; “el componente de reincorporación política”; la destinación de recursos del Sistema General de Regalías para proyectos encaminados a la implementación del acuerdo; la adición de una garantía de no repetición en las disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado; y la creación de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2022-2026 y 2026- 2030.

Sumado a eso, también se pregunta a la ciudadanía por las disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales en el marco de la firma de este proceso de paz, así como la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Dos preguntas se refieren específicamente a la Jurisdicción Especial para la Paz y a las leyes 1922 y 1957 de 2018, con las que se adoptaron las reglas de procedimiento para el tribunal.

La última es sobre la Ley 2272 de 2022, con la que el gobierno de Gustavo Petro definió “la política de paz como una política de Estado”. En ella, además, se establecen los mecanismos para la paz total, criticada por la oposición y sobre la que el mismo Ejecutivo ha reconocido fallas.

La Registraduría fue clara en que el comité solo ha sido registrado y tiene un plazo de seis meses para recolectar al menos 2.057.394 firmas, que es el equivalente al 5 % del censo nacional electoral. En caso de lograrlo, pasará a una certificación del órgano electoral, para después llegar al Congreso de la República para su aprobación y a la Corte Constitucional para una revisión previa.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre el referendo contra los procesos de paz?

En el consejo de ministros, el mandatario calificó como una equivocación la iniciativa y recordó que el Estado colombiano presentó una declaración unilateral de Estado a las Naciones Unidas. Además, señaló que la política criminal colombiana “es punitivista” y es “floja” cuando “se trata de hacer procesos de paz políticos”.

“Si se hace un referéndum y se acaba el proceso de paz, es la constancia de que incumplimos la declaración unilateral de Estado. Las sanciones contra Colombia serían fatales. ¿Cómo van a llevar a Colombia a esa irresponsabilidad? No sean irresponsables por ser más papistas que el papa. Uribe al menos aceptó ahí al final a regañadientes que se hiciera algún tipo de acuerdo”, señaló.

En esa línea, apuntó que “tumbar el acuerdo” hace que “Colombia quede entre los tribunales internacionales de justicia como el paria” y que derivaría en que el país se retire de las Naciones Unidas.

Aquí puede leer las preguntas completas:

