En medio del debate por el proyecto de ley del llamado "rescate económico" y la escalada de violencia en algunas zonas del país, la aprobación del presidente Abelardo de la Espriella se ubica en un 52 %, de acuerdo con la más reciente encuesta de DatAnálisis. Entre los temas del Gobierno que más generan recordación entre la población están la "mejora de la seguridad y su política de seguridad" (15 %), la "lucha contra la delincuencia y la mano dura contra el crimen" (7,8 %) y las "ayudas a los damnificados del terremoto" (6,1 %).

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La aprobación del presidente De la Espriella está en el 52 %: DatAnálisis

De acuerdo con esa misma medición, que hizo 5.133 encuestas efectivas en seis regiones, la desaprobación de la figura del presidente está en 39,6 %. Es en Antioquia y el Eje Cafetero donde es más alta la aprobación (58,3 %), mientras que en el Pacífico es donde es mayor la perspectiva negativa del jefe de Estado (51,2 %).

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También se pregunta la perspectiva de los encuestados sobre la forma en la que De la Espriella ha manejado el país en sus primeros 100 días de gobierno. Mientras el 51,5 % aprueba, el 43 % desaprueba su gestión desde el pasado 7 de agosto. Entre las razones que se citan para aprobar el trabajo del mandatario están "mano firme contra la delincuencia y la inseguridad" (37,7 %), "enfrenta a los grupos armados y al narcotráfico" (11,5 %) y "combate la corrupción" (4,8 %). Entre las mencionadas para desaprobarla están "la inseguridad sigue igual o ha aumentado" (8,8 %), "mal manejo de la economía y los impuestos" (7,9 %) y "no ha cumplido sus promesas de campaña (7,4 %).

¡MISERABLES Y COBARDES!



Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio.



A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

DatAnálisis midió, por otro lado, la expectativa sobre el desempeño del presidente. El 56,2 % cree que va a mejorar, mientras que el 24,8 % considera que va a empeorar. Además, reveló que el 46,1 % piensa que el país va por buen camino y el 44,1 % indica que va por mal camino.

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En los principales problemas que la ciudadanía considera que hay en Colombia, el primero es la inseguridad y la delincuencia (20,1 %), la crisis del sistema de salud (13,1 %), el desempleo (11,9 %), la corrupción (7,1 %) y la mala situación económica (6,8 %), entre otros. Paralelo a eso, los ciudadanos piensan que entre los temas en los que debe enfocarse el jefe de Estado están: combatir la delincuencia (19,9 %), mejorar el sistema de salud (16,6 %), generar empleo (10,6 %), reactivar la economía y reactivar las empresas (9,8 %), y mejorar la educación (9,6 %).

La encuestadora también arrojó datos sobre la imagen del vicepresidente José Manuel Restrepo. Su imagen favorable está en 51,8 % y la desfavorable está en 38,9 %. Incluso, midió las mismas perspectivas entre los expresidentes: Gustavo Petro (48,5 % favorable y 46 % desfavorable), Iván Duque (40,2 % y 51,3 %), Juan Manuel Santos (40 % y 48,4 %) y Álvaro Uribe Vélez (47,6 % y 44,1 %).

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La ficha técnica de la encuesta:

La medición realizada por DatAnálisis fue financiada con fondos propios de la misma compañía, con el objetivo de "conocer la percepción de los colombianos sobre la gestión del presidente Abelardo de la Espriella en sus primeros 100 días de gobierno" entre el 14 y el 22 de noviembre. El tamaño de la muestra fue de 5.133 encuestas efectivas en seis regiones: Caribe (1.263), Pacífico (949), Centro-Sur, Llanos y Amazonía (882), Antioquia–Eje Cafetero (760), Bogotá D.C. (642) y Centro-Oriente (637). En total, 41 ciudades y/o municipios, con un margen de error general de ±2,0 %, con nivel de confianza del 95 % y p = 50 %.

Esta es la encuesta completa:

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