¿Cómo saber si soy jurado de votación el 19 de octubre para los Consejos de Juventudes?

Los Consejos de Juventud cumplen un rol esencial al canalizar la voz de los jóvenes. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se acercan las votaciones para la segunda elección de Consejos Municipales y Locales de Juventud. El próximo 19 de octubre, personas desde los 14 años hasta los 28 irán a las urnas para escoger sus representantes para la construcción de las agendas territoriales de las juventudes.

La primera ocasión en la que se votó por estas instancias de representación fue el 5 de diciembre de 2021 y la expectativa es que para este año disminuya la abstención, que en ese momento por poco alcanzó el 90 %. Para ese entonces, más de 12 millones de jóvenes que estaban habilitados para votar a nivel nacional, pero solo lo hicieron poco más de 1,2 millones.

Sugerimos: “No hacer uso del voto secreto”: Petro lanzó pullas por elección de magistrado

Lo que se busca con este mecanismo es que las juventudes tengan representación en la toma de decisiones a nivel local y municipal, así como en la vigilancia y control de la gestión pública.

¿Cómo saber si fue elegido como jurado de votación?

Lo primero que deberá hacer es ingresar a la página oficial de la Registraduría Nacional: https://www.registraduria.gov.co/. Allí, hay una sección con el nombre de Consejos Municipales y Locales de Juventud, con un botón que dice “Grandes x Elección” al que podrá darle click.

A partir de ahí, se cargará una página con el nombre de “Grandes x Elección”, en la que podrá acceder a varias cosas en la parte superior, entre ellas, la sección de “Jurados de votación”.

Le puede interesar: “Hay razones de peso para demandar la elección de Camargo”: constitucionalista

Al darle click, llegará a otra página en la que podrá consultar si fue designado como jurado de votación para las elecciones del próximo 19 de octubre. Al bajar el cursor, habrá una sección en la que podrá seleccionar el departamento y, posterior a eso, el municipio en el que se encuentra residiendo.

Al seleccionar ambos, se cargarán las resoluciones de nombramiento de jurados: al darle click al botón de “Ver resolución” esta se descargará y en el documento podrá buscar su cédula y su nombre.

Lea también: Efraín Cepeda lanzó su candidatura a la Presidencia: “Sé cómo ganarle a Petro”

La información aparecerá a partir de la página 4 del documento. Esta está distribuida por zona, puesto, localidad y dirección.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.