“No hacer uso del voto secreto”: Petro lanzó pullas por elección de magistrado

La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional en el Senado todavía sigue generando ruidos en la izquierda. Una votación que se preveía apretada terminó con 21 votos de diferencia entre el electo (62) y María Patricia Balanta (41), y sembró dudas dentro del progresismo por apoyos que no habrían seguido la posición oficial de la bancada.

Ya la discusión tocó a los precandidatos Gustavo Bolívar y la senadora Gloria Flórez, dejando atrás pactos de no agresión firmados para tratar de sacar del ojo público las discusiones internas. En esta ocasión, el presidente Gustavo Petro se refirió a la votación y ya le dio línea a su bancada para cerrar filas en el Legislativo.

"Jamás una bancada progresista en un Congreso o Parlamento debe hacer uso del voto secreto, así la norma lo permita. No tiene nada que ocultar y la democracia debe ser transparente", dijo en su cuenta de X, en la que solicitó “no hacer uso del voto secreto, y mostrar de manera pública su voto”.

En la misma publicación, aseguró que si bien no se quitaría el voto a quien se aparte de los lineamientos del partido, pues “es anticonvención americana de los derechos humanos [sic]”, se le excluirá del movimiento. Y agregó que “quien represente el movimiento progresista sabe que debe ser coherente, firme, que arriesga”.

¿Qué dijo Petro sobre los alcaldes que viajan a Estados Unidos?

Además de responder frente a las dudas que dejó la elección de magistrado —que desencadenaron un remezón ministerial con tres renuncias protocolarias sin aceptar—, el jefe de Estado también se tomó su cuenta de X para hablar sobre el viaje de algunos alcaldes a Estados Unidos sobre la descertificación.

Previamente, ya había advertido que tomaría medidas para que los mandatarios locales respetaran la Constitución, pues solo la cabeza del Ejecutivo tendría la potestad para dirigir los temas de política exterior. Incluso, aseveró que estos no podrían salir del país sin su permiso.

Ahora, respondió a la declaración de Fenalco Antioquia, que respaldó el viaje del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a Washington. En una publicación, el presidente Petro aseguró que el mandatario local “puede viajar a donde se le dé la gana”, pero no a tratar temas de interés nacional sobre la relación bilateral.

“Pero para asuntos de política exterior colombiana, alcalde que suplante las funciones constitucionales del presidente comete un delito, le guste a Fenalco o no. (...) La Constitución se respeta y la haré respetar”, finalizó.

El viaje inicialmente incluía a los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena), pero el mandatario de la capital colombiana ya aseguró que no irá por temas de agenda. También se habrían bajado los jefes de las capitales de Bolívar y Atlántico.

