Congreso quiere regular la IA, las redes sociales y aplicaciones de transporte

Tres caminos para cambiar las reglas en el mundo digital se encuentran en el Congreso de la República; bajo una serie de nuevas normas que pongan en cintura a las plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial, varios parlamentarios intentan revivir proyectos que se han hundido en el pasado bajo nuevas banderas con la intención de que este nuevo Legislativo empiece a trazar rutas desde las comisiones sextas para regular un sector que avanza a pasos agigantados.

Un proyecto de ley radicado el pasado martes 13 de octubre plantea reglamentar las plataformas digitales de transporte como Uber, Indriver, Cabify o Didi y modernizar el servicio de taxis que también las utiliza. Bajo el nombre de “Por allá sí voy”, el articulado, con 22 puntos, propone la creación del Registro Único Nacional del Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales (RUNSTIP), este instrumento quedaría incorporado al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Allí se deberán registrar las plataformas que tengan operación en Colombia.

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Su ruta en la rama legislativa iniciará en la Cámara de Representantes. Los congresistas que firmaron el proyecto de ley son Mauricio Toro (Alianza Verde), Catherine Juvinao (Alianza Verde), Jaime Arizabaleta (Centro Democrático), Daniel Briceño (Centro Democrático), Santiago Castro (Centro Democrático), Simón Molina (Creemos), María Lucía Villalba (Nuevo Liberalismo) y María del Mar Pizarro (Pacto Histórico).

Entre las medidas que este proyecto propone para la modernización de los taxistas se incluye un desmonte gradual de mecanismos vinculados a la negociación de cupos, abrir la posibilidad de tarifas dinámicas si el taxi opera mediante plataforma digital, eliminación de trámites que se consideren “innecesarios” y una revisión a las reglas de servicio.

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Por otro lado, a las plataformas se les impondrá una contribución no tributaria de 1,5 %, sobre su ingreso neto. Para programas como formación de transportadores, sustitución de vehículos de tracción animal, programas de vivienda y cobertura de salud para los conductores, además de mantenimiento a la malla vial.

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La primera vez que se intentó regular las plataformas de transporte en el Congreso de la República fue hace más de una década, en diciembre de 2014, pese a que este proyecto se ha presentado una decena de veces, en cada una de ellas se ha hundido. A pesar de ello, el representante Mauricio Toro le dijo a El Espectador que "en esta oportunidad estamos en un momento distinto a cuando radicamos esto hace ocho años. Hoy las plataformas cumplen 10 años de operación en Colombia, los taxistas ya usan plataformas para conseguir más clientes. También se suma a que muchas jurisdicciones del mundo han avanzado en una reglamentación, más de 73 y en América Latina ya tenemos casos como Ecuador, Perú, México, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile".

Otra iniciativa busca regular el uso de redes sociales en Colombia e incluye multas de hasta 5.000 salarios mínimos si las firmas que las manejan incumplen la normatividad local; comenzó su avance en forma en el Congreso. Uno de los puntos gruesos de ese proyecto está en la prohibición para que menores de 14 años no accedan a estas plataformas.

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El articulado plantea la necesidad de “implementar un mecanismo obligatorio de verificación de identidad para todos los usuarios”. Y deja claro que, para que un menor de 14 años acceda a las redes, debe existir una autorización previa de su representante legal; además, se establece que en estos casos en específico las plataformas deben estar diseñadas para ese tipo de público.

En la iniciativa también se busca trasladar responsabilidades y posibles sanciones a las plataformas digitales por incumplir la reglamentación; en todo caso, esto solo aplicaría cuando el proyecto pase del todo por el Congreso. Una de las medidas es que las firmas tengan presencia física en el país, lo cual se haría efectivo si la red supera los 100.000 usuarios activos. En caso de incumplir, de acuerdo con el proyecto, se aplicarían multas de hasta 5.000 salarios mínimos vigentes (alrededor de COP 9.000 millones). La Superintendencia de Industria y Comercio desarrollaría estas sanciones, que también podrían llegar al bloqueo temporal o permanente de la plataforma.

El autor de la iniciativa, el representante Germán Rozo, aseveró en diálogo con El Espectador que es un proyecto que busca tratar de conseguir unos entornos más seguros, especialmente para la niñez. "Estamos muy preocupados porque a través de las redes sociales se ha venido incrementando la serie de comisión de delitos en contra de los menores. Queremos que cada vez que un menor de edad vaya a abrir una cuenta y sea menor de 14 años […] sea bajo el control de sus padres. Que ese control parental sea realmente efectivo. Hoy esa responsabilidad solo le queda solamente los padres. Hoy queremos trasladarle esa responsabilidad al Estado colombiano y también a las plataformas de redes sociales que nos ayuden", agregó al mencionar también que el proyecto ya se encuentra en Comisión Sexta de Cámara.

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Por otro lado, la senadora María Lucía Villalba citó a un debate de control político a la comisión sexta los ministros de los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; de Ciencia, Educación; Comercio y de Trabajo, así como el Departamento Nacional de Planeación para conocer los avances en inteligencia artificial por parte de estas carteras.

A su vez, planteó una mesa técnica entre el Ejecutivo, la academia y el congreso para llegar a una concertación porque los más de 14 proyectos de regulación a esta tecnología que se tramitan en el Legislativo. Por eso, desde el Capitolio se plantea una ruta de cinco ejes que incluyan propuestas frente al talento, emprendimiento tecnológico, adopción de la IA en pequeñas y medianas empresas, atracción de inversión extranjera y modernización del Estado.

"No es lo mismo un riesgo de un sistema de inteligencia artificial cuyo algoritmo te deja por fuera de un crédito […] porque ese daño es reparable […] Pero no es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de nuestras niñas, niños y adolescentes, porque después de muchos años nosotros no podemos esperar a ver, por ejemplo, un algoritmo adictivo o que simula una interacción humana, pues, ¿cuáles fueron los daños en el cerebro? Esos daños no son reparables y por eso el riesgo es mucho mayor", le dijo a este diario la congresista.

Citamos al Gobierno a un debate de control político para conocer su apuesta en inteligencia artificial. No podemos ser espectadores de nuestro propio futuro ni volver a cometer el error de llegar tarde a las revoluciones tecnológicas. pic.twitter.com/OsQMk46eAR — María Lucía Villalba (@Maluvillalba) September 24, 2026

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