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Congreso quiere regular la IA, las redes sociales y aplicaciones de transporte

En los últimos días se presentaron dos iniciativas y una hoja de ruta para iniciar un camino a la regulación del mundo digital. Una intenta nivelar las cargas entre taxistas y conductores de plataformas a partir de una modernización para los primeros y una normativa para los segundos; la otra intentará que las redes sociales tengan reglas claras para los menores de edad e inicia a su vez una hoja de ruta para medir los alcances de la inteligencia artificial.

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Redacción Política
Comisiones económicas
Debate del presupuesto en las comisiones económicas conjuntas.
Foto: Prensa S

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Tres caminos para cambiar las reglas en el mundo digital se encuentran en el Congreso de la República; bajo una serie de nuevas normas que pongan en cintura a las plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial, varios parlamentarios intentan revivir proyectos que se han hundido en el pasado bajo nuevas banderas con la intención de que este nuevo Legislativo empiece a trazar rutas desde las comisiones sextas para regular un sector que avanza a pasos agigantados.

Un proyecto de ley radicado el pasado martes 13 de octubre plantea…

Por Redacción Política

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