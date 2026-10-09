Dan primer paso para restringir el acceso de menores de 14 años a redes sociales

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Uno de los puntos gruesos de ese proyecto está en la prohibición para que menores de 14 años no accedan a estas plataformas. Y eso se conecta con la obligatoriedad de que todo usuario esté plenamente identificado.

Una iniciativa con la que se busca regular el uso de redes sociales en Colombia, y que incluye multas de hasta 5.000 salarios mínimos si las firmas que las manejan incumplen la normatividad local, comenzó su avance en forma en el Congreso.

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Si bien es un proyecto de ley que debe surtir cuatro debates en el Congreso para que su contenido entre en el ordenamiento jurídico, lo que plantea ya ha abierto debates en el seno mismo del Legislativo.

De hecho, este jueves se conoció que el representante antioqueño Guillermo Patiño (Creemos) radicó ponencia positiva para avanzar en el debate. El siguiente paso es que la Comisión Sexta de la Cámara lo cite.

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El articulado plantea la necesidad de “implementar un mecanismo obligatorio de verificación de identidad para todos los usuarios”. Y deja claro que, para que un menor de 14 años acceda a las redes, debe existir una autorización previa de su representante legal; además, se establece que en estos casos en específico las plataformas deben estar diseñadas para ese tipo de público.

En la ponencia positiva –que ya circula entre los legisladores de la Comisión Sexta– se expresó una preocupación general sobre el uso de las redes. “El impacto de la desinformación ha sido un factor relevante en los distintos procesos democráticos y en la estabilidad social”, se afirmó en el documento.

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Además, de acuerdo con Patiño, el reclutamiento de menores por parte de estructuras criminales a través de redes debe analizarse. Y de ahí que se proponga dichas restricciones.

Hace tres semanas, en Bogotá, se reveló un informe de Human Right Watch que diagnosticó cómo en TikTok se identificaron 52 cuentas con las que “se alentaban a los usuarios a unirse a grupos armados mediante contenido que glorificaba y normalizaba la vida dentro de los grupos”.

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En la iniciativa también se busca trasladar responsabilidades y posibles sanciones a las plataformas digitales por incumplir la reglamentación; en todo caso, esto solo aplicaría cuando el proyecto pase del todo por el Congreso. Una de las medidas es que las firmas tengan presencia física en el país, lo cual se haría efectivo si la red supera los 100.000 usuarios activos.

En caso de incumplir, de acuerdo con el proyecto, se aplicarían multas de hasta 5.000 salarios mínimos vigentes (alrededor de COP 9.000 millones). La Superintendencia de Industria y Comercio desarrollaría estas sanciones, que también podrían llegar al bloqueo temporal o permanente de la plataforma. En todo caso, este proyecto debe surtir debates en las comisiones Sextas de Cámara y Senado, así como en las plenarias de esas corporaciones. Hay expectativa.

Esta es la ponencia con la que se abrió la discusión:

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