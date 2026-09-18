De la Espriella tiene el foco en el Caribe: lideró consejo de seguridad en Cartagena

El presidente Abelardo de la Espriella retomó la agenda regional que tenía prevista para su primera semana en el poder. Luego de la contención inicial del terremoto del pasado 10 de agosto, en las últimas semanas ha puesto el foco en las regiones, siendo el turno para la región Caribe. Tras pasar por La Guajira, el mandatario lideró un consejo de seguridad en Cartagena (Bolívar) y retomó su apuesta de empalmes regionales desde se departamento.

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En la iniciativa promovida desde el Ejecutivo por "gobernar desde las regiones" y lograr "una verdadera descentralización", De la Espriella ha centrado los mayores esfuerzos en la avanzada de seguridad, misma razón por que se que trabaja en un proyecto de ley de sometimiento para los grupos ilegales. Es por ello que cada una de sus visitas inicia, precisamente, con un consejo de seguridad.

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Las conclusiones del encuentro con gobernadores y alcaldes en esta materia fueron varias. Según dijo el presidente, se evaluaron "rigurosamente" las estrategias operativas, "el control territorial y las acciones decisivas de nuestra Fuerza Pública para blindar la tranquilidad y el orden del departamento". Y es que en ese departamento es recurrente la presencia del ELN y el Clan del Golfo, dos de las estructuras armadas contra las que el jefe de Estado ha buscado reforzar su ofensiva militar.

A esta cita se acompañó de los ministros de Defensa, Jorge Mora; Interior, Rodrigo Lara; Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y Agricultura, Indalecio Dangond. Además de la estrategia concentrada para el departamento de Bolívar, también se remarcó la propuesta de una lucha frontal contra la impunidad y la intención se aprobar vía Congreso un estatuto antiterrorista con el que se pueda identificar las zonas concretas de acción para esos grupos.

Lidero un Consejo de Seguridad desde la ciudad de Cartagena, evaluando rigurosamente las estrategias operativas, el control territorial y las acciones decisivas de nuestra Fuerza Pública para blindar la tranquilidad y el orden en el departamento.



¡Firme por la patria!… pic.twitter.com/2WHoJngXyo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 18, 2026

En esa misma jornada el mandatario lideró una segunda cita en esa misma capital. Con el gobernador Yamil Arana y los alcaldes de Bolívar, De la Espriella retomó su estrategia de empalmes regionales con las que se consolidan los proyectos prioritarios para darles su desarrollo bajo esta administración. En efecto, en por lo menos nueve departamentos el presidente, su gerente de las regiones, Valerie Lafaurie y el jefe de Despacho, Nicolás Gómez, recibieron cuáles son las iniciativas un fase tres listas para ejecutar.

Con esa premisa, y tras un mes en el poder, De la Espriella dijo que entregará COP 500.000 millones para diferentes departamentos con los que espera entregar proyectos. Ahora, para Bolívar recogerá esas propuestas y será su equipo el que evalúe la factibilidad para avanzar con esas iniciativas.

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