De la Espriella adelanta reuniones para formular "ley de rescate económico": esto se sabe

Este miércoles, mientras se desarrollan las manifestaciones convocadas por el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el…

Después de que se llegara a un acuerdo en el Congreso para presentar la ponencia del presupuesto de 2027, el gobierno de Abelardo de la Espriella entró de lleno en la construcción de la llamada "ley de rescate económico". El mandatario está en reuniones con su vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para concretarlo.

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Este miércoles, mientras se desarrollan las manifestaciones convocadas por el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el jefe de Estado se reunió también con el contralor Jorge Eliécer Laverde. El jefe del órgano de control fiscal ha pasado varias veces por Palacio y el mismo día de su elección fue a visitar al mandatario en San Carlos.

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En esta ocasión, el centro de las reuniones en la sede presidencial estuvo en línea con la reorganización en materia económica que quiere plantear este Gobierno. En la ponencia presentada ante el Congreso para los debates de las plenarias, hay varios cambios en esa vía: se redujo el servicio a la deuda en COP 8,4 billones y también se modifica el monto asignado para subsidios de energía y gas, que pasa a COP 3 billones.

Damos inicio al Consejo Directivo de la Vicepresidencia para seguir avanzando en la #MisiónCrecer, encomendada por el presidente @ABDELAESPRIELLA.



También para avanzar en la puesta en marcha de la #MilagroWeek en Nueva York, una apuesta estratégica para atraer inversión… pic.twitter.com/YgHDi3CiVF — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 14, 2026

El ministro de Hacienda ha sido quien ha estado al frente de estas negociaciones, junto con el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Precisamente, Gómez fue el primer integrante del gabinete de De la Espriella que pisó el Congreso para discutir el presupuesto y anunció desde hace algunas semanas que presentaría ese proyecto de "sostenimiento fiscal".

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El Gobierno ha evitado el término de "reforma tributaria", pero ha reconocido los retos en materia económica. Incluso, también se habló de esa posibilidad de cara al aumento del monto del presupuesto a COP 634,9 billones, algo que fue criticado en las mismas filas oficialistas. En todo caso, las comisiones económicas aprobaron tanto el monto como la distribución.

Lo que falta ahora es que las plenarias discutan el articulado. Esto tiene que ocurrir antes del 20 de octubre, que es la fecha límite para que esas corporaciones hagan lo propio. En caso contrario, el presidente podría decretar el presupuesto tal y como fue aprobado en las económicas.

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El vicepresidente Restrepo también será una figura clave en esa recomposición económica. Parte de sus labores, asignadas vía decreto por el mandatario, tienen que ver con las finanzas del Estado y, sobre todo, con el impulso de inversión extranjera en Colombia. De allí nacen las llamas "Milagro Weeks" que, de acuerdo con el objetivo establecido por la Presidencia, tienen como meta presentar un portafolio a inversionistas extranjeros.

La primera jornada se realizará el 16 de noviembre en Nueva York y será liderada personalmente por el vicepresidente en compañía del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Todo estará supervisado desde Colombia por el presidente y allí se presentaría "un portafolio de 176 proyectos, 37 de ellos prioritarios, en sectores estratégicos como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología".

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